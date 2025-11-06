Thầy Kim gọi Đình Bắc, Công Phương lên U22 Việt Nam, quyết vô địch giải ở Trung Quốc

HLV Kim Sang Sik đang có quyết tâm cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan. Do đó, ông triệu tập nhiều cầu thủ chất lượng trong số 26 gương mặt tham dự Panda Cup 2025, sân chơi nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33.

Những cái tên đáng chú ý xuất hiện trong đội hình U22 Việt Nam có thể kể tới như Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào hay Văn Trường. Họ vừa đủ tuổi dự SEA Games, vừa có kinh nghiệm thi đấu trong màu áo ĐTQG. Trong đó, sự trở lại của Vĩ Hào rất được chờ đợi khi anh mới bình phục chấn thương.

Danh sách triệu tập U22 Việt Nam dự Panda Cup 2025

Ngoài ra, những gương mặt trẻ trung hơn từng cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 như Công Phương, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ hay Lý Đức cũng có mặt.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9/11 tới dưới sự dẫn dắt của Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh. Sau đó, toàn đội lên đường sang Trung Quốc dự Panda Cup 2025 diễn ra từ ngày 12/11 đến ngày 18/11 tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc).

Các đối thủ của U22 Việt Nam ở giải này rất mạnh. Các ngôi sao trẻ Việt Nam phải đối diện với 3 đội U22 là Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Đây là cơ hội tốt để cả đội cọ xát trước khi bước vào hành trình chinh phục Huy chương vàng ở SEA Games 33.

Ngay sau khi kết thúc Panda Cup 2025, U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33 từ ngày 23/11. Giai đoạn này, đội sẽ tập luyện tại Vũng Tàu, sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12.