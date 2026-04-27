HLV tạm quyền Chelsea quyết thắng hết các trận, hạ Man City đoạt FA Cup

Mùa giải 2025/26 của Chelsea chưa hoàn toàn "vứt đi", sau khi đội bóng thành London đánh bại Leeds United để ghi danh vào chung kết FA Cup. Đáng chú ý, đây cũng là trận ra mắt của HLV Calum McFarlane trong lần thứ 2 tạm quyền thay Liam Rosenior bị sa thải (lần trước vào tháng 1, thời điểm HLV Enzo Maresca ra đi).

Trước trận đấu này, Chelsea từng trải qua 5 thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và không ghi bàn nào, bao gồm thảm bại 0-3 trước Brighton hôm 22/4.

HLV tạm quyền ca ngợi Enzo Fernandez

Khi được hỏi khác biệt lớn nhất giữa màn trình diễn trên sân Wembley và trận gặp Brighton, HLV McFarlane đáp lại đầy khéo léo: "Chúng tôi thậm chí chưa nhìn lại màn trình diễn ở Brighton, chúng tôi chỉ tập trung vào Leeds".

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 40 tuổi dành lời khen ngợi cho Enzo Fernandez, tác giả pha lập công duy nhất của trận đấu: "Tôi nói với Enzo: 'Cậu thích ghi bàn ở phía cột xa cho tôi nhỉ?' và cậu ấy chỉ cười. Cậu ấy làm điều đó cực kỳ tốt. Cậu ấy rất tài năng, sở hữu tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và cực kỳ quan trọng với tập thể này.

Điều tuyệt vời nhất về Enzo là cậu ấy có thể làm được nhiều thứ. Nhưng khi mọi thứ trở nên khó khăn, bạn thấy được tinh thần chiến đấu trong cậu ấy, thấy cậu ấy thúc đẩy cả đội thông qua cách tranh chấp, chiến đấu cho từng pha bóng lộn xộn. Hôm nay, cậu ấy xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận".

McFarlane muốn thắng tất cả các trận còn lại

Hiện tại, Chelsea đang xếp thứ 8 Ngoại hạng Anh, kém nhóm dự Champions League 10 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 vòng. Dù vậy, HLV McFarlane tỏ ra rất lạc quan, thậm chí tuyên bố muốn cùng đội bóng "thắng cả 5 trận cuối mùa", bao gồm cả chung kết FA Cup gặp Man City (21h, 16/5).

Chelsea đặt mục tiêu hạ Man City để vô địch FA Cup

Trong lần đầu tiên tạm quyền hồi tháng 1, McFarlane cũng giúp Chelsea cầm hòa Man City 1-1 tại vòng 20 Ngoại hạng Anh và thú vị hơn, tác giả pha lập công cho "The Blues" là Enzo Fernandez.

"Điều quan trọng là phải phá vỡ đà sa sút thời gian qua. Toàn đội đủ tự tin làm được trong hôm nay và điều đó hoàn toàn thay đổi tinh thần các cầu thủ, đem lại sự tự tin cho chúng tôi trong 5 trận còn lại. Dù mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, chúng tôi muốn thắng tất cả các trận còn lại từ giờ đến cuối mùa. Chúng tôi muốn làm điều đó cho chính mình, cho người hâm mộ", trích lời HLV McFarlane.