Lời chia tay buồn của Salah: Không được đá nốt mùa cho Liverpool, có phải nghỉ World Cup?

Sự kiện: Mohamed Salah World Cup 2026 Liverpool

Salah có vẻ sẽ phải nghỉ hết mùa giải cho Liverpool sau chấn thương, nhưng anh có kịp trở lại cho World Cup?

   

Mohamed Salah đã phải rời sân ở đầu hiệp 2 trong trận đấu giữa LiverpoolCrystal Palace. Tiền đạo người Ai Cập đã có dấu hiệu bị đau và dù anh vẫn đi ra được khỏi sân mà không cần ai giúp, chân sút kỳ cựu của “The Reds” có vẻ sẽ phải nghỉ lâu.

Salah rời sân ở phút 60 trận thắng Crystal Palace do chấn thương, đây có vẻ sẽ là lần cuối anh thi đấu cho Liverpool

Theo tin từ Ai Cập, Salah có lẽ sẽ nghỉ hết mùa giải và quá trình hồi phục sẽ chuẩn bị cho anh về mặt thể lực để đá World Cup cùng ĐT Ai Cập. Giám đốc của đội tuyển nước này, Ibrahim Hassen, nói Salah đã bị đau dây chằng và anh sẽ phải dừng mọi hoạt động thi đấu hay tập luyện để tránh bị nặng hơn, khi World Cup chỉ 1 tháng rưỡi nữa là diễn ra.

Mặc dù phía Liverpool vẫn chưa biết rõ mức độ chấn thương ra sao, họ sẽ phải chấp nhận khả năng Salah đã chơi trận cuối cùng tại CLB. Anh sẽ rời đội bóng vào mùa hè năm nay và dù đã có kế hoạch cho Salah tạm biệt các fan ở trận đấu vòng 38 gặp Brentford tại Anfield, nếu anh có mặt tại sân ngày hôm đó thì sẽ không phải với tư cách một cầu thủ được đăng ký thi đấu.

Bên cạnh trận vòng 38, Salah cũng sẽ vắng trận đại chiến gặp MU tại Old Trafford ngày 3/5. Tuy nhiên với phong độ gần đây và diễn biến trên BXH Premier League, Liverpool có thể sẽ an toàn về đích trong top 5 của mùa giải để dự Champions League mùa sau, bất chấp kết quả trận derby Đỏ ra sao.

ĐT Ai Cập sẽ có 1 trận giao hữu gặp Brazil rạng sáng ngày 7/6 (giờ Việt Nam) trước khi bước vào World Cup với trận gặp Bỉ (2h, 16/6). Salah dự kiến nghỉ khoảng 1 tháng nên anh sẽ kịp tập trung để chuẩn bị cho giải đấu.

8

Atlético Madrid - Arsenal 30.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 30/04
Thể lệ
-26/04/2026 22:51 PM (GMT+7)
