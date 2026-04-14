MU thảm bại tại Old Trafford: Hàng thủ báo động, Fernandes vẫn sáng

Premier League 2025-26 Bruno Fernandes Manchester United

MU nhận thất bại 1-2 trước Leeds ngay tại Old Trafford, trong ngày hàng thủ mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng. Dù vậy, Bruno Fernandes vẫn là điểm sáng hiếm hoi với màn trình diễn nỗ lực.

   

Okafor lập cú đúp, Martinez nhận thẻ đỏ tai hại

Manchester United để Leeds dẫn 2-0 ngay trong hiệp một sau cú đúp của Noah Okafor. Tình hình càng trở nên tồi tệ khi Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi bạo lực, dù quyết định bị cho là khá nặng tay. Trung vệ người Argentina nhận điểm 3 từ trang Manchester Evening News và là người chơi tệ nhất trận này.

Casemiro rút ngắn tỷ số bằng pha đánh đầu ở phút 69, thắp lại hy vọng, nhưng “Quỷ đỏ” không thể tìm bàn gỡ trong những phút cuối. Casemiro là điểm sáng của đội chủ nhà và nhận điểm 7.

Hàng thủ gây thất vọng, tuyến giữa thiếu chắc chắn

Thủ môn Senne Lammens (6 điểm) có một pha cứu thua xuất sắc đầu trận nhưng bất lực ở hai bàn thua. Noussair Mazraoui (4 điểm) chơi thiếu tự tin ở vị trí hậu vệ phải và bị thay ra.

Leny Yoro (5 điểm) chơi tròn vai nhưng thiếu sự hỗ trợ, trong khi Luke Shaw (5) bị thẻ sớm nên phải thi đấu dè chừng.

Ở tuyến giữa, Casemiro chơi mờ nhạt trong hiệp một nhưng ghi bàn níu hy vọng ở nửa sau trận đấu. Trái lại, Manuel Ugarte (3 điểm) gây thất vọng với nhiều pha xử lý lỗi, góp phần dẫn đến bàn thua đầu tiên. Tương tự Lisandro Martinez, Ugarte cũng là cái tên gây thất vọng trong đội hình "Quỷ đỏ" trận này.

Bruno Fernandes gồng gánh, hàng công thiếu sắc bén

Bruno Fernandes (7 điểm) hoạt động năng nổ và có đường kiến tạo chất lượng cho Casemiro ghi bàn.

Amad Diallo (6 điểm) là mũi tấn công nguy hiểm nhất với nhiều pha uy hiếp, trong khi Matheus Cunha (6 điểm) thi đấu xông xáo nhưng thiếu may mắn trong khâu dứt điểm.

Benjamin Sesko (6 điểm) chơi mờ nhạt trong hiệp một nhưng cải thiện sau giờ nghỉ với vài cơ hội đáng chú ý.

Từ ghế dự bị, Bryan Mbeumo (6 điểm) tạo được đột biến, còn Diogo Dalot (6 điểm) mang lại sự chắc chắn hơn so với Mazraoui.

MU thua đau: Carrick tức giận, gọi thẻ đỏ của Martinez là "tệ nhất từng thấy"
MU thua đau: Carrick tức giận, gọi thẻ đỏ của Martinez là "tệ nhất từng thấy"

HLV Michael Carrick đã không giấu được sự tức giận sau thất bại 1-2 của MU trước Leeds United, khi ông cho rằng quyết định truất quyền thi đấu...

Bấm xem >>

