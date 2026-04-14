MU ôm hận trước Leeds: Carrick mắc sai lầm, 24 ngày "ngủ quên" thành thảm họa

Ugarte gây thất vọng

Lisandro Martinez đứng lặng, ánh mắt vô hồn như không thể tin nổi việc mình bị truất quyền thi đấu chỉ vì giật tóc Dominic Calvert Lewin. Joshua Zirkzee phải dìu trung vệ người Argentina rời sân vào đường hầm. Bên ngoài đường biên, HLV Carrick tỏ ra cực kỳ tức giận với quyết định của trọng tài, thậm chí khu kỹ thuật của MU còn phải nhận thẻ vàng vì phản ứng. Manuel Ugarte chứng kiến toàn bộ tình huống từ cự ly rất gần.

Martinez bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp

Trước trận đấu, nhiều ý kiến đã nhắc đến quãng nghỉ kéo dài 24 ngày của MU kể từ trận hòa 2-2 trên sân Bournemouth. Đó phần nào có thể lý giải cho sự ì ạch của “Quỷ đỏ” trong hiệp một, thời điểm họ hoàn toàn lép vế trước Leeds United, đội bóng đã có được sự hưng phấn sau chiến thắng tại tứ kết FA Cup trước West Ham chỉ 8 ngày trước đó.

Tuy nhiên, việc Carrick bố trí Ugarte và Martinez đá chính được xem là hai nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại thứ hai dưới triều đại tạm quyền của ông.

Kobbie Mainoo vắng mặt do chấn thương nhẹ gặp phải trên sân tập, mở ra cơ hội cho Ugarte. Nhưng tiền vệ người Urguay bước vào trận với thống kê đáng thất vọng khi chỉ thắng 1/9 lần đá chính mùa này, từng nhận thất bại trước Grimsby Town (đội hạng 4 của Anh), Man City, Brentford, Aston Villa và Brighton.

Đây cũng là lần đầu Ugarte được Carrick xếp đá chính, và lý do khiến anh thường xuyên phải ngồi ngoài nhanh chóng lộ rõ chỉ sau 5 phút. Chính Ugarte đã để Jayden Bogle thoải mái tạt bóng, tạo điều kiện để Noah Okafor mở tỷ số.

Bàn thắng của Casemiro không đủ để tạo nên màn lội ngược dòng

Các CĐV MU không mất nhiều thời gian để thể hiện sự bất mãn. Những tiếng rên rỉ vang lên khi Ugarte làm chậm nhịp triển khai bóng, và trở nên gay gắt hơn khi anh xử lý hỏng một đường chuyền vào vòng cấm cuối hiệp một, khiến Luke Shaw chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Rõ ràng, nếu Ugarte vẫn còn ở lại Old Trafford mùa tới thì đó sẽ là vấn đề lớn. Anh sa sút trong mùa giải thứ hai và thực tế cũng chưa từng đạt phong độ cao ngay từ đầu. MU cần sớm cắt lỗ và thu hồi phần nào khoản phí 42,3 triệu bảng đã chi để đưa anh về từ PSG.

Sai lầm của Carrick

Carrick cũng có thể phải hối tiếc với quyết định sử dụng Martinez ngay sau khi trung vệ người Argentina bình phục chấn thương. Trước đó, anh chưa thi đấu kể từ trận gặp West Ham hôm 11/2.

Bàn thua thứ hai của Leeds United diễn ra theo cách khó tin, gần như một tình huống hài hước. Martinez cố gắng triển khai bóng từ tuyến dưới nhưng lại chuyền hỏng cho Casemiro, kéo theo hàng loạt pha xử lý lỗi khiến MU không thể hóa giải nguy hiểm.

Carrick bất lực bên ngoài đường biên

Dẫu vậy, Martinez phần nào chuộc lỗi ngay trước giờ nghỉ khi có pha truy cản xuất sắc ngay trên vạch vôi, ngăn Leeds United nới rộng cách biệt lên ba bàn. Nhưng hành động giật tóc Calvert Lewin sau đó là quyết định thiếu suy nghĩ.

VAR vào cuộc và Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi bạo lực. Dù rõ ràng đây không phải tình huống mang tính bạo lực, trung vệ người Argentina vẫn bị truất quyền thi đấu theo tiền lệ từ Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL).

Chuyến tập huấn tại CH Ireland được mô tả là giai đoạn tập luyện “cường độ cao” dưới sự giám sát của Carrick, nhưng màn trình diễn của MU trong hiệp một lại hoàn toàn thiếu sức sống.

Việc thi đấu quá ít trận mùa này đã ảnh hưởng đến nhịp độ của “Quỷ đỏ”, nhưng họ chỉ có thể tự trách mình khi không giành vé dự cúp châu Âu và sớm bị loại ở các đấu trường quốc nội.

Đội trưởng Bruno Fernandes đã thẳng thắn nhìn nhận về quãng nghỉ 24 ngày: “Chúng tôi đã bị loại khỏi FA Cup nên chỉ có thể tự trách mình khi phải rời xa các trận đấu trong thời gian dài như thế. Toàn đội đã cố gắng chuẩn bị theo cách tốt nhất có thể. Chúng tôi đã làm điều đó, nhưng như vậy là chưa đủ để giành chiến thắng”.

MU rất cần sự tiếp lửa từ khán giả khi bị dẫn 2 bàn, và Old Trafford đã đáp lại. Sân vận động bùng nổ khi Casemiro đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Thậm chí, kết quả có thể đã khác nếu cú đánh đầu tiếp theo của tiền vệ người Brazil không bị phá ngay trên vạch vôi ở những phút cuối.

Điểm tích cực hiếm hoi với Carrick là phản ứng mạnh mẽ của các học trò sau chiếc thẻ đỏ của Martinez. Tuy nhiên, MU vẫn bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Aston Villa trong cuộc đua top 3.

Khi Ruben Amorim rời đi, MU đứng thứ sáu và kém Aston Villa 11 điểm. Tuy nhiên, Carrick đã giúp “Quỷ đỏ” thăng tiến mạnh mẽ, hiện vượt Villa về hiệu số và gần như chắc chắn giành vé trở lại Champions League.

Với 6 trận còn lại, MU cần nhanh chóng tìm lại phong độ như giai đoạn đầu dưới thời Carrick để hoàn tất mục tiêu trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Và sau tất cả, có lẽ không còn nhiều tranh cãi, Ugarte không phải mẫu cầu thủ đủ tầm để chinh chiến tại Champions League.

Thống kê trận đấu