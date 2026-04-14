Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
Dự đoán tỷ số cúp C1: Atletico quyết loại Barca, Liverpool khó lật ngược trước PSG

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26

Atletico Madrid đang nắm lợi thế bất ngờ 2-0 trước Barcelona trước trận lượt về tứ kết UEFA Champions League, trong hành trình tìm kiếm lần đầu vào bán kết kể từ mùa 2016/17.

Atlético Madrid - Barcelona 15.04

Atletico Madrid - Barcelona: 2h, 15/4, lượt về vòng tứ kết Champions League

Vị trí tại La Liga gần như đảm bảo suất dự Champions League mùa tới giúp Atletico toàn tâm toàn ý cho đấu trường châu Âu. Điều đó phát huy hiệu quả khi họ đánh bại Barcelona 2-0 ngay tại Nou Camp ở lượt đi, dù bị đánh giá thấp hơn.

Atletico Madrid (áo đỏ trắng) chiếm thế chủ động trước Barca

Đây có thể là chiến thắng duy nhất của họ trong 5 trận gần nhất (thua 4), nhưng thành tích 3 chiến thắng trong 4 trận Champions League gần đây mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Trên sân nhà, Atletico chỉ thua 1 trận tại cúp châu Âu mùa này, trong khi thắng 5 trận. Đáng chú ý, họ toàn thắng cả 22 lần khi giành chiến thắng lượt đi trên sân khách.

Về phần mình, Barcelona dù chỉ thua 1 trong 11 trận gần nhất (thắng 9, hòa 1), nhưng thất bại ở lượt đi khiến họ buộc phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Chiến thắng 4-1 trước Espanyol tại La Liga cuối tuần qua giúp đội bóng của HLV Hansi Flick tạo đà tâm lý tích cực.

Dù đang dẫn đầu giải quốc nội với khoảng cách 9 điểm so với Real Madrid, thầy trò Hansi Flick sẽ phải tập trung tối đa cho mục tiêu chinh phục Champions League.

Tuy nhiên, phong độ sân khách không mấy ấn tượng (thắng 2/5 trận gần nhất tại cúp châu Âu mùa này) cùng lịch sử đối đầu bất lợi là trở ngại lớn. Nên nhớ, Barcelona đã thua 6/9 lần gần nhất ở tứ kết Champions League, đồng thời bị loại trong cả 6 lần trước đó khi thua lượt đi trên sân nhà.

Dự đoán: Atletico Madrid 2-2 Barcelona

Thông tin lực lượng

Atletico Madrid: Barrios, Cardoso, Gimenez, Hancko, Oblak, Pubill không ra sân.

Barcelona: Cubarsi, Raphinha, Christensen vắng mặt.

Đội hình dự kiến

Atletico Madrid: Musso; Ruggeri, Lenglet, Le Normand, Molina; Lookman, Koke, Llorente, Simeone; Griezmann, Alvarez

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Araujo, Eric Garcia, Cancelo; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski

Liverpool - PSG: 2h, 15/4, lượt về vòng tứ kết Champions League

Liverpool đang đứng trước nguy cơ dừng bước ở tứ kết UEFA Champions League nếu không thể lật ngược thất bại 0-2 trước đương kim vô địch PSG.

PSG (áo tím than) có nhiều lợi thế trước Liverpool

Thất bại ở lượt đi tại Paris đánh dấu trận thua thứ ba liên tiếp của Liverpool trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, thầy trò HLV Arne Slot đã phần nào lấy lại sự tự tin với chiến thắng 2-0 trước Fulham cuối tuần qua để tiếp tục cuộc đua top 5.

Dù vậy, họ cần tái lập chính tỷ số đó để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi Liverpool đã bị loại 9/10 lần trước đây tại cúp châu Âu sau khi thua cách biệt 2 bàn ở lượt đi.

Hy vọng vẫn le lói tại Anfield, nơi họ thắng 16/20 trận châu Âu gần nhất (thua 4), cùng ký ức về màn ngược dòng lịch sử trước Barcelona mùa 2018/19. Tuy nhiên, việc từng bị PSG loại ngay trên sân nhà mùa trước vẫn là “vết sẹo” tâm lý chưa nguôi.

Trong khi đó, PSG được tạo điều kiện tối đa khi không phải thi đấu cuối tuần qua để tập trung cho trận lượt về. Đội bóng thủ đô nước Pháp đang hướng tới lần thứ ba liên tiếp vào bán kết Champions League, điều chưa CLB Pháp nào làm được. Phong độ của PSG càng thêm ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 3 trận trước các đại diện Anh.

Bên cạnh đó, PSG đang nhỉnh hơn về đối đầu trực tiếp (thắng 4, thua 3). Sau chiến thắng lượt đi, PSG cũng thắng 6/7 trận gần nhất gặp các CLB Anh tại Champions League. Điều đó củng cố thêm niềm tin cho đại diện Ligue 1.

Dự đoán: Liverpool 2-1 PSG

Thông tin lực lượng

Liverpool: Vắng Alisson Becker, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic, Wataru Endo.

PSG: Vắng Bradley Barcola, Fabián Ruiz, Quentin Ndjantou.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Mamardashvili; Konate, Van Dijk, Gomez; Frimpong, Gravenberch, Mac Allister, Kerkez; Szoboszlai; Wirtz, Ekitike.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Dự đoán tỷ số tứ kết lượt về Cúp C1: Real khó vượt ải Bayern, Barcelona không sợ Atletico
Người hâm mộ trông đợi Barcelona sẽ tạo nên màn ngược dòng ngay tại sân nhà của Atletico Madrid. Nhưng Real Madrid với chuyến hành quân tới sân của...

