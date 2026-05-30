Djokovic vỡ mộng Grand Slam thứ 25, nổi cáu với camera nhà đài vì "kiệt quệ"

Cú sốc nối tiếp cú sốc tại Paris

Roland Garros 2026 đang chứng kiến những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử quần vợt đương đại. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi hạt giống số một Jannik Sinner "ngã ngựa" đầy tủi hổ trước tay vợt hạng 56 thế giới, đến lượt tượng đài Novak Djokovic phải ngậm ngùi nếm mùi cay đắng ngay ở vòng 3 Roland Garros 2026.

Trước một Joao Fonseca (Brazil) mới chỉ 19 tuổi và lần đầu tiên hít thở bầu không khí đối đầu với huyền thoại, Djokovic tưởng chừng đã bỏ túi tấm vé đi tiếp khi dễ dàng vươn lên dẫn trước 2 set (6-4, 6-4). Thế nhưng, kịch bản không tưởng đã xảy ra trên sân Philippe-Chatrier. Sự bền bỉ, sức trẻ và những cú né người đánh thuận tay sấm sét của "thần đồng" Brazil đã kéo đổ thành trì kiên cố mang tên Nole.

Thắng ngược 3 set sau đó với các tỷ số 6-3, 7-5, 7-5, Fonseca đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu. Đây mới chỉ là lần thứ hai trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, tay vợt sở hữu 24 Grand Slam để thua ngược sau khi đã dẫn trước 2 set (lần đầu tiên cũng chính tại Paris vào năm 2010). Giấc mơ chạm tay vào danh hiệu lớn thứ 25 lịch sử để độc chiếm vị thế độc tôn của Nole chính thức tan thành mây khói.

Khi thể lực chạm ngưỡng giới hạn và phản ứng gây bão

Cái lạnh buổi tối tại Paris cùng mặt sân đất nện trở nên nặng và chậm hơn đã bào mòn chút sức lực cuối cùng của lão tướng 39 tuổi. Việc phải cày ải liên tục hơn 3 tiếng đồng hồ ở cả hai vòng đầu tiên với một bờ vai chưa lành lặn đã khiến Djokovic sa sút rõ rệt trong set 5 quyết định.

Người ta thấy Djokovic liên tục phải tựa người vào biển quảng cáo, buông thõng hai tay và thở dốc. Khi trở về ghế ngồi nghỉ, Nole phải áp hai túi đá lớn vào mặt để hạ nhiệt. Chính trong khoảnh khắc mệt mỏi và áp lực tâm lý đè nặng đó, một sự cố đã xảy ra trên sân.

Phát hiện nhân viên quay phim truyền hình tiến lại quá gần để bắt cận cảnh biểu cảm của mình, Djokovic đã không giữ được sự bình tĩnh. Nole nổi cáu, gắt gỏng và liên tục xua tay yêu cầu máy quay phải lùi lại ngay lập tức vì cảm thấy không gian riêng tư của mình bị xâm phạm lúc đang kiệt sức.

Hành động này ngay lập tức gây bão mạng xã hội, nhưng đa phần người hâm mộ đều tỏ ra thông cảm cho Nole, bởi áp lực và sự kiệt quệ mà anh phải gánh chịu trong trận "marathon" thể lực này là quá khủng khiếp. "Đến những set cuối, tôi cảm giác mình không còn đứng vững trên sân được nữa", Djokovic cay đắng thừa nhận sau trận đấu.

Sự tôn trọng dành cho đàn em và dấu hỏi về tương lai

Dù phải nhận thất bại vô cùng cay đắng, Djokovic vẫn chứng minh bản lĩnh của tay vợt huyền thoại khi chủ động ôm chặt Fonseca để chúc mừng. "Tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này và có quyền tự hào về bản thân. Hôm nay, tất cả chúng ta đều đã hiểu vì sao truyền thông lại kỳ vọng và dành nhiều lời khen ngợi cho cậu ấy đến thế", Nole chia sẻ.

Về phần mình, Fonseca vẫn chưa hết bàng hoàng: "Trước trận ai cũng nghĩ anh ấy vẫn bền bỉ như thời đôi mươi. Đến cuối trận, tôi còn thấy thể lực của anh ấy tốt hơn cả mình, thật khó tin". Thất bại của Djokovic, cùng với việc hàng loạt tên tuổi lớn như Sinner, Medvedev, Cilic và Wawrinka đều đã bị loại, đồng nghĩa với việc Roland Garros chắc chắn sẽ đón chào một nhà vua mới vào ngày 7/6 tới.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn cả là tương lai của chính tượng đài người Serbia sau giải đấu năm nay. Khi được hỏi về khả năng tiếp tục tham dự giải Pháp mở rộng vào năm sau, Djokovic đã bỏ ngỏ khả năng trở lại Paris. Ở tuổi 39, việc phải liên tục chịu đựng các chấn thương và sự sa sút thể lực đang đặt ra một dấu hỏi lớn cho chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp của Nole.