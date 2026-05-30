Fonseca thắng lịch sử Djokovic: Tung 3 "cú đấm chí tử" ở Roland Garros

Trận thua ngược kinh hoàng 2-3 (6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7) của Novak Djokovic trước "măng non" 19 tuổi Joao Fonseca tại vòng 3 Roland Garros 2026 không đơn thuần là một kết quả thể thao. Đó là thời khắc lịch sử sang trang, một buổi hoàng hôn nhuốm màu bi tráng của vị "Vua" vĩ đại nhất kỷ nguyên Open Era.

Tờ Fox Sports bình luận đanh thép: "Fonseca không chỉ đánh bại một tay vợt, cậu ấy vừa khép lại một kỷ nguyên. Lời nhắc nhở phũ phàng từ thời gian: Thế hệ Gen Z giờ đây không còn đứng xếp hàng xin phép để tiếp quản vương quyền nữa!".

Fonseca (bên phải) có màn ngược dòng đẳng cấp trước Nole (bên trái)

Địa ngục 33°C và màn nổi điên của Djokovic

Giữa cái nóng hầm hập như thiêu như đốt chạm ngưỡng 33°C tại Paris, sân trung tâm Philippe-Chatrier đã biến thành một võ đài tra tấn thể lực khủng khiếp đối với lão tướng chuẩn bị bước sang tuổi 39.

Sự ức chế tâm lý và suy kiệt thể lực của Nole bùng phát đỉnh điểm ở set quyết định. Khi một máy quay truyền hình tiến quá sát để bắt trọn gương mặt đang thở dốc của anh, Djokovic đã nổi giận gắt gỏng: "Anh có thể gí sát cái máy đó vào mặt tôi hơn nữa được không? Làm ơn giữ khoảng cách giùm tôi cái!".

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu nước Pháp L'Équipe mổ xẻ: "Đó là phản ứng của một vị thần đang nhận ra quyền năng độc tôn của mình bị tước đoạt. Nole không giận người quay phim, anh đang bất lực chống lại sự lão hóa của chính cơ thể mình dưới cái nóng Paris".

Djokovic chưa thể chạm tới Grand Slam thứ 25

Chiến thuật táo bạo của kẻ liều lĩnh

Có 3 chìa khóa tối mật giúp tay vợt 19 tuổi người Brazil tạo nên cuộc lật đổ không tưởng này:

Forehand (thuận tay) hạng nặng phá nát hệ thống phòng ngự: Từ set thứ 3, Fonseca chủ động tăng lực các cú đánh thuận tay lên mức trung bình khủng khiếp 132 km/h. Bóng đi cực sâu vào hai góc sân, triệt hạ hoàn toàn khả năng di chuyển sàng bước và xoay chuyển trạng thái phòng ngự sang tấn công thương hiệu của Nole.

Chiến thuật bóp nghẹt loạt bóng bền (Rally): Ở 2 set đầu, Nole thắng 65% số pha bóng bền trên 9 loạt đánh. Sang set 4 và 5, tỷ lệ này đảo chiều ngoạn mục. Khi thể lực đi xuống, các bước chạy của Djokovic chậm hơn nửa nhịp, khiến anh liên tục đánh hỏng khi bị kéo vào các loạt đôi công tốc độ cao.

3 cú Ace "lạnh gáy" ở game sinh tử: Bản lĩnh tột cùng của "sao mai" Brazil nằm ở game đấu cuối cùng của set 5. Đối mặt với nguy cơ bị bẻ giao bóng (break-point) bởi bộ kỹ năng trả giao bóng vĩ đại nhất lịch sử của Nole, Fonseca lạnh lùng nã liên tiếp 3 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp vào góc chữ T, kết liễu trận đấu như một tay súng bắn tỉa kỳ cựu.

Phát biểu đáng chú ý ở buổi họp báo

Ngay sau trận đấu, những lời chia sẻ thẳng thắn từ hai phía lập tức chiếm trọn các trang bìa:

"Tôi luôn nói với HLV rằng tôi muốn rơi vào nhánh đấu của Novak tại Paris. Vì tôi hiểu đây có thể là cơ hội cuối cùng trong đời tôi được chạm trán với một vị thần sống, một GOAT vĩ đại nhất của môn thể thao này. Thắng anh ấy sau khi bị dẫn 2 set là điều hoang đường và điên rồ nhất tôi từng làm được trong đời!", Joao Fonseca nghẹn ngào chia sẻ trên ATP Tour.

Đáp lại đàn em, Novak Djokovic tâm phục khẩu phục nhưng không giấu nổi sự cay đắng: "Fonseca là một cầu thủ của những sân khấu lớn (Big-stage player). Cậu ấy yêu bầu không khí ngột ngạt và áp lực ban đêm tại Paris. Sức trẻ, sự táo bạo và những cú đánh liều lĩnh của cậu ấy ở thời khắc quyết định đã trừng phạt tôi một cách tàn nhẫn. Tôi đã có cơ hội, nhưng cơ thể tôi không còn tuân lệnh bộ não nữa".

Fonseca có thể là 1 trong những ứng viên trở thành tân vương Roland Garros 2026

Roland Garros sẽ đón nhà vô địch mới

Dữ liệu thống kê từ OptaAce phơi bày sự nghiệt ngã và tính lịch sử vô tiền khoáng hậu của trận đấu:

Nỗi đau 16 năm lặp lại: Trong suốt 20 năm sự nghiệp lừng lẫy, đây mới là lần thứ hai Djokovic để thua ngược một trận Grand Slam sau khi đã dẫn trước 2 set đầu (lần đầu tiên là trước Jurgen Melzer tại tứ kết Roland Garros 2010).

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của "Kẻ lội ngược dòng": Fonseca trở thành tay vợt thiếu niên (tuổi teen) đầu tiên trong lịch sử đánh bại được Djokovic tại đấu trường Grand Slam khi bị dồn vào chân tường. Chấn động hơn, đây là trận đấu thứ hai liên tiếp tại giải năm nay Fonseca lội ngược dòng thành công từ thế bị dẫn 0-2!

Cơn địa chấn mang tên Fonseca, cộng hưởng với việc hạt giống số 1 Jannik Sinner bật bãi sớm và Carlos Alcaraz bỏ giải vì chấn thương trước đó, đã tạo ra một cục diện rất lạ thường: Thế giới quần vợt nam chắc chắn sẽ đón chào một nhà tân vô địch Grand Slam hoàn toàn mới tại Paris.