Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU tự làm khó đua top 5, Leeds United thắp sáng trụ hạng

Leeds United thắp sáng hy vọng trụ hạng

Noah Okafor trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của MU bằng cú đúp ngay trong hiệp một, trước khi Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu vì giật tóc Dominic Calvert Lewin sau giờ nghỉ. Casemiro rút ngắn tỷ số cho “Quỷ đỏ”, nhưng Leeds United vẫn đứng vững để giành chiến thắng đầu tiên trước trước MU ở giải VĐQG kể từ năm 2002, đồng thời chấm dứt chuỗi 45 năm không thắng tại Old Trafford.

Leeds United gieo sầu cho MU trong trận cầu giàu kịch tính

Chiến thắng này giúp Leeds United tạo khoảng cách 6 điểm so với nhóm xuống hạng, khi mùa giải còn 6 vòng đấu, qua đó gia tăng đáng kể cơ hội ở lại giải đấu cao nhất nước Anh. Bên cạnh cuộc chiến trụ hạng, đoàn quân của HLV Daniel Farke cũng đã vào bán kết FA Cup, nơi họ sẽ chạm trán Chelsea tại Wembley vào ngày 26/4.

Dù kình địch chính của MU là Man City và Liverpool, mối thù địch giữa người hâm mộ “Quỷ đỏ” và Leeds United đã kéo dài hàng thập kỷ, khiến thất bại này càng trở nên cay đắng. Các CĐV MU đã la ó thầy trò HLV Michael Carrick sau tiếng còi mãn cuộc.

MU tự làm khó mình

Đây mới là thất bại thứ hai của Carrick trong 11 trận dẫn dắt MU kể từ khi thay thế Ruben Amorim hồi tháng 1. “Quỷ đỏ” vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, hơn vị trí thứ sáu của Chelsea 7 điểm trong cuộc đua top 5 giành vé dự Champions League.

MU trải qua trận đấu đáng quên

Tuy nhiên, hệ lụy từ tấm thẻ đỏ khó chấp nhận của Martinez còn khiến “Quỷ đỏ” đối diện bài toán lớn. Trung vệ người Argentina sẽ bị treo giò 3 trận, đồng nghĩa vắng mặt ở các cuộc đối đầu quan trọng với Chelsea (sân khách), Brentford và Liverpool (sân nhà).

Cả ba trận đấu này đều là những thử thách lớn, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng giành vé trở lại Champions League lần đầu tiên của đội chủ sân Old Trafford kể từ mùa 2023/24.

Trước mắt, chuyến làm khách tới sân của Chelsea vào cuối tuần hứa hẹn tiềm ẩn rủi ro. Harry Maguire sẽ biết trong 48 giờ tới liệu án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) liên quan đến phản ứng sau thẻ đỏ trước Bournemouth có khiến anh bị treo giò thêm hay không.

Nếu điều đó xảy ra, nhiều khả năng hàng thủ “Quỷ đỏ” sẽ phải đặt niềm tin vào bộ đôi rất trẻ là Ayden Heaven (19 tuổi) và Leny Yoro (20 tuổi).

Sau quãng thời gian đầu tương đối êm đềm trên cương vị HLV tạm quyền, Carrick giờ đây đang đối mặt với hàng loạt vấn đề nan giải khi áp lực bắt đầu gia tăng.

Cục diện BXH top đầu Ngoại hạng Anh: