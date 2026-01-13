Solskjaer lọt top những HLV tạm quyền hay nhất bóng đá Anh, MU không chọn là sai lầm?

Manchester United đập đi xây lại (lần thứ n) và có vẻ đội bóng này sẽ chọn Michael Carrick tạm quyền tới hết mùa sau khi sa thải Ruben Amorim. Họ không chọn Ole Gunnar Solskjaer, dù Solskjaer đã từng dẫn dắt đội bóng, thậm chí Solskjaer có một trong những giai đoạn tạm quyền thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Ole Gunnar Solskjaer

Dưới đây, chúng ta cùng điểm qua những nhiệm kỳ tạm quyền thành công nhất.

Ole Gunnar Solskjaer (MU)

Jose Mourinho bị đá khỏi Old Trafford vào tháng 12/2018 và bất ngờ thay, MU chọn Ole Gunnar Solskjaer dù ông cho đến lúc đó mới chỉ có kinh nghiệm dẫn dắt Molde ở Na Uy và xuống hạng cùng Crystal Palace ở Premier League.

Tuy nhiên Solskjaer đã thành công ngoài mong đợi, MU bất bại 12 vòng liên tiếp ở Premier League (thắng 10) trước khi có màn ngược dòng không tưởng trước Paris Saint-Germain ở vòng 1/8 Champions League. Solskjaer đáng lẽ sẽ trở lại Molde sau khi xong thời gian tạm quyền, nhưng thay vào đó MU xin phép Molde giữ ông lại và trao cho ông bản hợp đồng 3 năm.

Roberto Di Matteo (Chelsea)

Chelsea đứng thứ 5 ở Premier League, chỉ kém top 4 có 3 điểm, và vẫn đá ở 2/3 đấu trường cúp, nhưng Andre Villas-Boas đã mất lòng cầu thủ khi ông bị đuổi việc vào tháng 3/2012. Roman Abramovich quyết định rằng trợ lý của Villas-Boas là người hợp nhất để tạm quyền, dù không ai hy vọng quá nhiều vào một Di Matteo có rất ít kinh nghiệm cầm quân.

Roberto Di Matteo giương cao cúp vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử Chelsea

Chelsea thắng 4 trận đầu tiên dưới trướng cựu danh thủ người Ý, trong đó có thắng lợi 4-1 ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 trước Napoli, và trận thắng 5-2 trước Leicester City ở tứ kết FA Cup. Chelsea sau đó loại nốt Tottenham 5-1 trước khi đánh bại Liverpool 2-1 ở chung kết để đăng quang FA Cup.

Nhưng mọi sự chú ý dồn vào Champions League, đấu trường Abramovich đã hằng mơ ước từ khi mua lại “The Blues”. Sau khi vượt qua Benfica không mấy khó khăn ở tứ kết, Chelsea sống sót đầy quả cảm trước Barcelona của Pep Guardiola ở bán kết (thậm chí ghi 2 bàn tại Nou Camp), trước khi thắng một trong những trận chung kết đáng nhớ nhất trong lịch sử giải đấu trước Bayern Munich ngay tại sân đối phương.

18 tháng sau khi bị sa thải ở West Brom, Di Matteo đã mang về chiếc cúp danh giá nhất trong lịch sử Chelsea. Ông được trao bản hợp đồng chính thức, và bị sa thải chỉ 3 tháng sau khi mùa tiếp theo bắt đầu.

Guus Hiddink (Chelsea)

Hiddink đã có quen biết với Abramovich khi dẫn dắt ĐT Nga và ông được tỷ phú này gọi đến nhờ dẫn dắt Chelsea sau khi CLB sa thải Luiz Felipe Scolari vào tháng 2/2009. Chelsea về đích thứ 3 mùa 2008/09, đoạt FA Cup và chỉ dừng bước ở Cúp C1 sau trận bán kết lượt về đáng xấu hổ trước Barcelona.

Hiddink lại đến giải cứu Chelsea vào tháng 12/2015 sau khi Mourinho mất việc, và Chelsea từ vị trí cách nhóm xuống hạng chỉ 1 điểm đã an toàn về đích ở giữa BXH, thậm chí Hiddink đưa Chelsea đến chuỗi 12 trận bất bại ở Premier League, vẫn là một khởi đầu kỷ lục cho một HLV trưởng.

Tony Barton (Aston Villa)

Aston Villa trở lại thành một thế lực hàng đầu của bóng đá Anh sau khi bổ nhiệm Ron Saunders vào năm 1974, và dưới sự dẫn dắt của Saunders, họ lên hạng, đoạt chức vô địch Anh mùa 1980/81 và League Cup mùa 1976/77. Tuy nhiên ban lãnh đạo Aston Villa luôn trong trạng thái đối địch nhau, và giữa mùa 1980/81 Saunders bất ngờ từ chức do bất đồng với chủ tịch Ron Bendall.

Tony Barton, trợ lý bất đắc dĩ trở thành nhà vô địch Cúp C1 cùng Aston Villa

Aston Villa đang đứng thứ 17 trên BXH khi Saunders ra đi và trợ lý Tony Barton được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng tạm quyền. Ông đưa CLB lên thứ 11 ở cuối mùa, nhưng Cúp C1 châu Âu mới là dấu ấn đậm nét của giai đoạn này: Aston Villa đánh bại Dynamo Kiev hùng mạnh ở tứ kết, vượt qua Anderlecht ở bán kết, trước khi bàn thắng duy nhất của Peter Withe làm nên cú sốc lịch sử trước Bayern Munich ở chung kết.