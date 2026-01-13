Nóng MU chốt Carrick làm HLV mới, vì sao chưa công bố luôn?

MU chốt Carrick làm HLV tạm quyền, vì sao chưa công bố luôn?

Theo thông tin của Daily Mail Sport, MU đang hoàn tất những bước cuối cùng để bổ nhiệm Michael Carrick làm huấn luyện viên tạm quyền đến. Cựu cầu thủ “Quỷ đỏ” đã có mặt tại Manchester trong ngày hôm nay để chốt thỏa thuận, qua đó sẽ dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford cho đến hết mùa giải.

Hiện tại, các cuộc thảo luận được cho là đang tập trung vào việc xây dựng đội ngũ trợ lý cho Carrick. Do vẫn còn một số chi tiết cần hoàn thiện, khả năng cao MU chưa đưa ra thông báo chính thức ngay lập tức mà dự kiến phải chờ trong 48 giờ tới. Dù vậy, ban lãnh đạo đội bóng kỳ vọng Carrick và ê-kíp sẽ kịp thời bắt tay vào công việc, trực tiếp chỉ đạo buổi tập vào thứ Tư, thời điểm các cầu thủ trở lại sau 2 ngày nghỉ.

MU sẽ công bố HLV tạm quyền Carrick trong 48 giờ tới, sau khi cựu tiền vệ 44 tuổi hoàn thiện đội ngũ trợ lý

Sau khi chia tay HLV Ruben Amorim, MU đã tiếp xúc với cả Michael Carrick lẫn Ole Gunnar Solskjaer. Trong đó, Carrick được đánh giá là gây ấn tượng tốt hơn trong các cuộc trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo.

Trong thời gian chờ đợi HLV mới, Darren Fletcher vẫn tạm thời dẫn dắt đội bóng. Dưới sự chỉ đạo của Fletcher, MU hòa 2-2 trước Burnley tại Ngoại hạng Anh và thua Brighton 1-2 ở vòng 3 FA Cup.

Chờ "cái duyên" làm HLV tạm quyền của Carrick

Michael Carrick, 44 tuổi, là một trong những tiền vệ thành công nhất lịch sử MU. Trong thời gian khoác áo đội bóng (2006-2018), ông giành 18 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 1 chức vô địch Champions League trước khi giải nghệ vào năm 2018. Carrick từng có quãng thời gian ngắn làm HLV tạm quyền MU giai đoạn từ tháng 11/2021 tới tháng 12/2021 thay thế Solskjaer, giành 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Tại Middlesbrough, cựu tiền vệ 44 tuổi từng giúp đội bóng thoát khỏi nhóm xuống hạng để giành vé vào vòng play-off Championship (giải hạng Nhất Anh) trong mùa giải đầu tiên. Mùa sau đó, ông đưa đội vào tới bán kết League Cup. Tuy nhiên, Carrick bị sa thải vào mùa hè 2025, sau khi Middlesbrough kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10 Championship 2024/25.

Carrick từng gây ấn tượng khi làm HLV tạm quyền MU cuối năm 2021

Trách nhiệm năng nề trong giai đoạn còn lại

Trong phần còn lại của mùa giải, mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu được xem là nhiệm vụ bắt buộc với MU. Sau thất bại trước Brighton khiến đội bóng bị loại khỏi cả 2 giải đấu cúp quốc nội (League Cup và FA Cup), HLV tạm quyền Darren Fletcher thừa nhận các cầu thủ cần thể hiện nhiều hơn nữa.

Hiện MU xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng chỉ kém đội đứng thứ 4 Liverpool 3 điểm. “Quỷ đỏ” sẽ trở lại thi đấu vào cuối tuần tới với trận derby Manchester gặp Man City trên sân nhà Old Trafford (19h30, 17/1) tron gkhuoon khổ vòng 22, sau đó là đại chiến đầu bảng Arsenal ở vòng 23 (23h30, 25/1).