Kết quả thi đấu bóng đá nam SEA Games 33, kết quả U22 Việt Nam mới nhất

Sự kiện: SEA Games 33 U22 Việt Nam

Các đội U22 bước vào SEA Games 2025 với tinh thần quyết liệt, tạo nên loạt trận hấp dẫn tại vòng bảng. Những ứng viên nặng ký như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam đều thể hiện tham vọng giành vé vào bán kết. Môn bóng đá nam diễn ra từ 3-18/12 tại Thái Lan.

Kết quả thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất

Thời gian

Trận đấu/Kết quả

Bảng

Trực tiếp

Vòng bảng

03/12

16:00

U22 Lào

U22 Việt Nam

B

03/12

19:00

U22 Đông Timor

U22 Thái Lan

A

05/12

18:00

U22 Myanmar

U22 Philippines

C

07/12

16:00

U22 Malaysia

U22 Lào

B

07/12

19:00

U22 Singapore

U22 Đông Timor

A

08/12

18:00

U22 Philippines

U22 Indonesia

C

11/12

16:00

U22 Việt Nam

U22 Malaysia

B

11/12

19:00

U22 Thái Lan

U22 Singapore

A

12/12

18:00

U22 Indonesia

U22 Myanmar

C

Bán kết

15/12

15:30

-

-

BK1

15/12

20:00

-

-

BK2

Tranh hạng 3

18/12

15:30

Thua bán kết 1

Thua bán kết 2

HCĐ

Chung kết

18/12

19:30

Thắng bán kết 1

Thắng bán kết 2

CK

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, lịch thi đấu U22 Việt Nam
Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, lịch thi đấu U22 Việt Nam

Bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ 3 đến 18/12/2025 tại Thái Lan với 10 đội tranh tài ở 3 bảng đấu. 3 đội bóng dẫn đầu 3 bảng và đội nhì có thành...

Bấm xem >>

