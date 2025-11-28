Kết quả thi đấu bóng đá nam SEA Games 33, kết quả U22 Việt Nam mới nhất
Các đội U22 bước vào SEA Games 2025 với tinh thần quyết liệt, tạo nên loạt trận hấp dẫn tại vòng bảng. Những ứng viên nặng ký như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam đều thể hiện tham vọng giành vé vào bán kết. Môn bóng đá nam diễn ra từ 3-18/12 tại Thái Lan.
Kết quả thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất
|
Thời gian
|
Trận đấu/Kết quả
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Vòng bảng
|
03/12
16:00
|
U22 Lào
|
U22 Việt Nam
|
B
|
03/12
19:00
|
U22 Đông Timor
|
U22 Thái Lan
|
A
|
05/12
18:00
|
U22 Myanmar
|
U22 Philippines
|
C
|
07/12
16:00
|
U22 Malaysia
|
U22 Lào
|
B
|
07/12
19:00
|
U22 Singapore
|
U22 Đông Timor
|
A
|
08/12
18:00
|
U22 Philippines
|
U22 Indonesia
|
C
|
11/12
16:00
|
U22 Việt Nam
|
U22 Malaysia
|
B
|
11/12
19:00
|
U22 Thái Lan
|
U22 Singapore
|
A
|
12/12
18:00
|
U22 Indonesia
|
U22 Myanmar
|
C
|
Bán kết
|
15/12
15:30
|
-
|
-
|
BK1
|
15/12
20:00
|
-
|
-
|
BK2
|
Tranh hạng 3
|
18/12
15:30
|
Thua bán kết 1
|
Thua bán kết 2
|
HCĐ
|
Chung kết
|
18/12
19:30
|
Thắng bán kết 1
|
Thắng bán kết 2
|
CK
Bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ 3 đến 18/12/2025 tại Thái Lan với 10 đội tranh tài ở 3 bảng đấu. 3 đội bóng dẫn đầu 3 bảng và đội nhì có thành...
