Semenyo chọn Man City làm bến đỗ, MU nhắm "viên ngọc" 87 triệu bảng thay thế

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Chuyển nhượng mùa Đông

Khả năng thất bại trong thương vụ Antoine Semenyo trước gã hàng xóm ồn ào Man City đã buộc Manchester United phải kích hoạt phương án B đắt giá tại Bundesliga.

   

🌪️ Cú "quay xe" của Semenyo và mục tiêu 87 triệu bảng

Manchester United vừa nhận "trái đắng" khi Antoine Semenyo, tiền đạo đang có phong độ cao của Bournemouth, đã từ chối lời mời từ các ông lớn như Liverpool, Chelsea, Arsenal và Tottenham để chọn Manchester City làm bến đỗ ưa thích.

Yan Diomande sẽ&nbsp;là mục tiêu MU&nbsp;theo đuổi vào mùa hè năm sau

Yan Diomande sẽ là mục tiêu MU theo đuổi vào mùa hè năm sau

Không để lãng phí thời gian, ban lãnh đạo Old Trafford ngay lập tức chuyển sự chú ý sang Yan Diomande, ngôi sao đang lên của RB Leipzig. Mức giá 87 triệu bảng mà Leipzig đưa ra cho Diomande không phải là ngẫu nhiên. Anh được giới chuyên môn đánh giá là "bản hợp đồng triển vọng nhất của hệ thống Red Bull kể từ thời Erling Haaland".

Ở tuổi 19, Diomande đã thể hiện phong độ ấn tượng với 7 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 16 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh sở hữu tốc độ "xé gió" lên tới 35.98 km/h và khả năng rê dắt bóng 1 đấu 1 thuộc top đầu Bundesliga. Sự đa năng của Diomande cũng là một điểm cộng lớn, khi anh có thể thi đấu tốt ở cả hai cánh, dứt điểm bằng cả hai chân và rất phù hợp với triết lý pressing tầm cao của HLV Ruben Amorim.

RB Leipzig đang giữ quyền kiểm soát cầu thủ với hợp đồng kéo dài đến năm 2030, điều này giúp họ không bị áp lực phải bán với giá thấp. Vì vậy, Manchester United đã quyết định sẽ không vội vàng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mà sẽ chờ đến mùa hè để thực hiện thương vụ này.

Trái ngược với thương vụ Semenyo, nơi Manchester United phải chạy đua với thời gian do điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ có hiệu lực trong 10 ngày đầu tháng 1, thương vụ Diomande lại không gấp gáp. Dù Liverpool cũng đang theo dõi sát sao, Manchester United tin rằng việc chờ đợi cho đến mùa hè sẽ mang lại lợi thế tốt hơn cho họ trong thương vụ này.

Cánh cửa rời đi của Kobbie Mainoo bỗng chốc bị đóng lại bởi chấn thương của Bruno Fernandes

Cánh cửa rời đi của Kobbie Mainoo bỗng chốc bị đóng lại bởi chấn thương của Bruno Fernandes

🔒 Kobbie Mainoo: Muốn đi nhưng không thể

Tương lai của Kobbie Mainoo đang trở thành một câu chuyện phức tạp. Tiền vệ trẻ người Anh đã đánh mất vị trí dưới thời Ruben Amorim và sẵn sàng rời đi ngay trong tháng 1, thậm chí là bán đứt.

Everton đã nổi lên như một điểm đến tiềm năng khi HLV David Moyes rất ưa thích những cầu thủ có kinh nghiệm tại Premier League. Tuy nhiên, cánh cửa rời Old Trafford của Mainoo gần như đã bị đóng sập vào phút chót.

Lý do là chấn thương bất ngờ của đội trưởng Bruno Fernandes. Sự vắng mặt của Bruno khiến Man Utd thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở tuyến giữa, buộc họ phải giữ chân Mainoo để đảm bảo chiều sâu đội hình, bất chấp nguyện vọng của cầu thủ này.

Mason Mount không còn ý định rời Man Utd

Mason Mount không còn ý định rời Man Utd

✅ Mason Mount: Từ "người thừa" thành nhân tố không thể đụng đến

Trong khi Mainoo đang đối mặt với những thách thức, Mason Mount lại có một sự chuyển mình ấn tượng. Theo các nguồn tin, Mount đã chính thức rút khỏi thị trường chuyển nhượng và khẳng định không có ý định rời Manchester United.

Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, cựu sao Chelsea đã trở lại mạnh mẽ, chiếm được vị trí trong đội hình chính và nhận được sự đánh giá cao từ HLV Amorim. Hợp đồng của Mount với MU còn kéo dài đến năm 2028, đồng nghĩa với việc mọi tin đồn về việc anh sẽ ra đi vào năm 2026 đã bị bác bỏ.

Hiện tại, Mount đang tập trung toàn lực cho Manchester United với hy vọng được HLV cũ Thomas Tuchel triệu tập trở lại ĐT Anh tham dự World Cup vào mùa hè tới.

Theo Minh Nhật

Nguồn: [Link nguồn]

29/12/2025 08:50 AM (GMT+7)
