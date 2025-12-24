"Hàng hot" Semenyo phớt lờ MU & Amorim, chạy theo tiếng gọi của Man City

🔵 Semenyo ưu tiên Man City trong kỳ chuyển nhượng tháng 1

Antoine Semenyo được cho là đang nghiêng về khả năng gia nhập Manchester City ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đội bóng của Pep Guardiola hiện nổi lên như ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao Bournemouth, bất chấp sự quan tâm từ nhiều CLB Premier League khác.

Semenyo dường như đã chọn Man City

Nếu Man City hoàn tất thương vụ, đây sẽ là cú đánh mạnh vào tham vọng của Manchester United, đội bóng đã cạnh tranh trực tiếp với đối thủ cùng thành phố để chiêu mộ tiền đạo này. Trước đó, Liverpool từng tiến hành đánh giá kỹ lưỡng, còn Tottenham cũng đã bày tỏ sự quan tâm.

📋 Chelsea tin tưởng hàng công hiện tại, chờ phiên chợ hè

Theo Daily Mail Sport, Chelsea đã nhập cuộc vào tối thứ Hai, thời điểm Semenyo dành một ngày để cân nhắc tương lai. Tuy nhiên, "The Blues" hiện đã rút lui, không tiếp tục theo đuổi thương vụ ở giai đoạn này.

Dù là cầu thủ sinh ra tại tây London và có mối liên hệ nhất định với Chelsea, đội chủ sân Stamford Bridge tin tưởng vào các phương án tấn công dưới thời HLV Enzo Maresca. Chelsea vẫn để ngỏ khả năng bổ sung lực lượng, nhưng nhiều khả năng sẽ là ở kỳ chuyển nhượng hè, đồng thời ưu tiên tưởng thưởng cho những trụ cột đang thi đấu nổi bật.

Semenyo đang được nhiều ông lớn theo đuổi

🔥 Phong độ bùng nổ, Bournemouth giữ chân đến 2030

Mùa trước, Semenyo ghi 11 bàn thắng, còn mùa này anh đã có 8 bàn sau 16 lần ra sân, tiếp tục khẳng định giá trị. Hợp đồng của tuyển thủ Ghana với Bournemouth còn thời hạn đến năm 2030, và HLV Andoni Iraola khẳng định học trò vẫn hoàn toàn tập trung bất chấp những tin đồn chuyển nhượng.

Semenyo gia nhập Bournemouth từ Bristol City năm 2023 với giá 10,5 triệu bảng. Kể từ đó, anh đã vươn mình trở thành một trong những cầu thủ tấn công năng động và đáng xem nhất Premier League.