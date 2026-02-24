MU trả giá đắt cho chiến thắng Everton, Martinez và Mbeumo chấn thương ra sao?

Mbeumo chấn thương

Khoảnh khắc đáng lo ngại với người hâm mộ khi Bryan Mbeumo tập tễnh rời sân ở phút 78, nhường chỗ cho Noussair Mazraoui.

Mbeumo (áo đỏ) dính chấn thương

Mbeumo hiện là chân sút số một của MU ở mùa giải 2025/26 với 10 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Vì vậy HLV Michael Carrick chắc chắn chỉ còn biết cầu nguyện tiền đạo 26 tuổi không phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Trong bối cảnh Matthijs De Ligt, Mason Mount đều đang nằm viện, điều cuối cùng MU muốn nhận thêm lúc này là một “cú đấm” mang tên Mbeumo.

Cú sốc sớm mang tên Lisandro Martinez

Lisandro Martinez không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Manchester United ở chuyến hành quân tới sân của Everton. Nguồn tin từ CLB xác nhận trung vệ người Argentina gặp vấn đề ở bắp chân ngay trước giờ bóng lăn.

Lisandro Martinez (áo đỏ) dính chấn thương trước trận

Đây là cú sốc không nhỏ với cá nhân Martinez khi anh chỉ mới trở lại thi đấu từ tháng 12, sau quãng thời gian 8 tháng ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL). Trung vệ 26 tuổi vừa kịp tìm lại cảm giác bóng thì lại phải đối mặt nguy cơ trở lại phòng y tế.

Theo dự kiến, Martinez sẽ cần khoảng hai tuần để hồi phục. Điều đó đồng nghĩa anh chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Everton và màn tiếp đón Crystal Palace vào Chủ nhật tới. Khả năng kịp bình phục cho chuyến làm khách trước Newcastle ngày 4/3 hiện vẫn còn để ngỏ.