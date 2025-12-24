MU sắp sang Ả Rập "làm kinh tế" vì quá nhàn, chờ đối đầu đội Ronaldo

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã thay đổi lịch thi đấu trận MU gặp Everton ở Ngoại hạng Anh. Cụ thể, trận cầu này dự kiến sẽ diễn ra vào 3h, ngày 24/2. Điều đó đồng nghĩa đoàn quân HLV Amorim có tới gần 2 tuần không thi đấu, bởi trận trước đó họ gặp West Ham vào 3h15, 11/2.

Lý do khiến MU nghỉ dài tới vậy là bởi họ không thi đấu ở Cúp châu Âu và được hưởng kỳ nghỉ đông ngắn. Tờ The Times cho biết "Quỷ đỏ" muốn tận dụng việc này để đến Ả Rập tham dự 1 trận giao hữu để mang về nguồn thu lớn.

HLV Amorim sẵn sàng cùng MU thi đấu giao hữu vào đầu năm 2026

MU chưa chắc chắn sang Ả Rập thi đấu bởi họ sẽ chờ xem kết quả trận gặp Brighton ở vòng 3 FA Cup (23h30, 11/1). Nếu đoạt vé đi tiếp, "Quỷ đỏ" dự kiến thi đấu vòng 4 vào ngày 14/2. Điều đó có thể khiến kế hoạch sang Ả Rập "làm kinh tế" phải thay đổi.

Ông lớn Serie A như AC Milan là một trong những đội mà MU có thể chạm trán. "Rossoneri" có khoảng trống về lịch thi đấu tương tự đội chủ sân Old Trafford.

Thông tin về trận giao hữu tại Ả Rập cũng khơi dậy suy đoán rằng MU có thể gặp lại người cũ Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang thi đấu cho Al Nassr, đội bóng lớn tại Saudi Pro League. Nếu trận đấu này được tổ chức, "Quỷ đỏ" càng thu về nhiều tiền.

HLV Ruben Amorim dường như rất quan tâm đến việc tổ chức trận giao hữu vào giữa mùa giải khi được hỏi về khả năng này. Ông nói với các phóng viên lúc đầu mùa: “Chúng tôi phải làm điều đó. Bạn biết đấy, MU bỏ lỡ Cúp châu Âu, nên chúng tôi có nhiều việc phải làm.

Chúng tôi có người hâm mộ, có ngân sách, chúng tôi phải bù đắp nhiều thứ. Vì vậy, MU phải làm điều đó. Chúng tôi muốn ở bên người hâm mộ trên toàn thế giới. Nếu phải làm, chúng tôi phải tìm khoảng trống phù hợp về lịch thi đấu".