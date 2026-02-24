Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU giữ chắc vị trí thứ 4, chờ Arsenal "xử" Chelsea

Everton - MU là trận đấu muộn nhất vòng 27 Premier League và trận đấu có ý nghĩa quan trọng cho cuộc đua châu Âu. Không chỉ MU đang ở vị trí trong top 5, mà Everton cũng đang nhăm nhe vào top 7 nếu giành được 3 điểm trên sân nhà.

Sesko (giữa) giúp MU củng cố vị trí thứ 4

Nhưng sân nhà tiếp tục là điềm xui cho Everton, họ đã để thua 0-1 trước MU trong trận đấu cơ hội cho mỗi bên không có nhiều. MU giành trọn 3 điểm nhờ một pha phản công sắc sảo được Benjamin Sesko kết thúc, bàn thắng của tiền đạo này đã giúp MU tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League.

MU hiện đã có 48 điểm để đứng thứ 4, hơn Chelsea và Liverpool xếp sau 3 điểm. Nguy cơ bị vượt lên vẫn chưa hết cho MU bởi họ đang kém hiệu số so với Chelsea, nên nếu vòng tới Chelsea thắng còn MU thua, "The Blues" sẽ vượt lên trước.

Tất nhiên Chelsea sẽ không dễ thắng trận tiếp theo, khi đó sẽ là màn làm khách tại Emirates của đội đầu bảng Arsenal. MU và Liverpool vòng sau chỉ gặp các đối thủ nửa dưới BXH trên sân nhà, MU sẽ đấu đội xếp thứ 13 Crystal Palace trong khi Liverpool đụng độ ứng viên rớt hạng West Ham.

Everton trong khi đó đã rớt xuống thứ 9 với trận thua này. Họ kém 1 điểm so với Bournemouth, đội vừa bị cầm chân bởi West Ham, trong khi bằng điểm Fulham nhưng vẫn hơn 1 đơn vị hiệu số. Vòng sau thách thức cho Everton sẽ là đáng kể khi họ gặp Newcastle, đội chỉ kém Everton đúng 1 điểm.

Top 10 BXH Premier League sau vòng 27