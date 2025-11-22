Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Semenyo 65 triệu bảng được đại gia Anh săn đón: Lộ diện bến đỗ trong mơ

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Manchester City Liverpool
Tiền đạo Antoine Semenyo có thể rời Bournemouth trong tháng 1 sau gần 30 bàn thắng ghi được trong hơn 100 trận ở hơn 3 mùa giải đã qua.

   

2 đại gia hợp với Semenyo nhất

Tương lai của Antoine Semenyo đang trở thành chủ đề nóng tại Premier League. Tiền đạo của Bournemouth đã chơi ấn tượng trong 2 mùa giải qua và đang trở thành mục tiêu săn đón của không ít CLB hàng đầu, thậm chí ở La Liga cũng đang có vài đội để mắt đến tuyển thủ người Ghana.

Semenyo đang được rất nhiều CLB lớn săn đón sau những mùa giải ấn tượng ở Bournemouth

Semenyo đang được rất nhiều CLB lớn săn đón sau những mùa giải ấn tượng ở Bournemouth

Việc Semenyo sẽ có mức phí thanh lý 65 triệu bảng đồng nghĩa cuộc đua giá cả sẽ không tồn tại xoay quanh cầu thủ này: Ai trả được con số đó thì sẽ được nói chuyện với Semenyo, Bournemouth không thể ngăn cấm. Việc còn lại là đội nào có thể thuyết phục cầu thủ sinh ra tại quận Chelsea đầu quân, không chỉ là chuyện lương thưởng mà còn cả vị trí thi đấu và đấu pháp.

Dưới đây là những CLB nên sở hữu Semenyo nhất trong các đội mạnh.

1) Liverpool

Mohamed Salah đã xuống phong độ quá rõ rệt, xem siêu sao người Ai Cập thi đấu thì chỉ có 2 kiểu tình huống anh tỏ ra hữu dụng: 1) Tạt xoáy bằng chân trái từ cánh phải vào cột xa để ai đó băng vào dứt điểm; 2) Chạy không bóng xuống đón các quả chọc khe hoặc phất bóng dài, dễ hơn nữa nếu là phản công nhanh. Còn khi phải xử lý trước hậu vệ biên đối phương, Salah đã mất tốc độ nên chẳng mấy khi vượt qua được ai.

Thay Salah là việc phải làm của Liverpool, càng muộn càng bất lợi

Thay Salah là việc phải làm của Liverpool, càng muộn càng bất lợi

Semenyo nếu gia nhập sẽ chẳng khó trong việc hất Salah để lấy suất đá chính, anh cũng nhanh không kém và đang sở hữu cơ bắp rất khỏe để tranh chấp với đối thủ. Ngoài ra, Semenyo đang có cường độ pressing hàng đầu trong các tiền đạo cánh phải ở Premier League, trong khi Salah thì được ưu ái khá nhiều nên pressing không bằng.

2) Man City

Hiện tại Pep Guardiola đang sử dụng Rayan Cherki đá cánh phải, nhưng Cherki thiên về kiến thiết hơn là rê dắt và cũng không to con lẫn nhanh nhẹn như Semenyo. Về lâu dài, Cherki có thể sẽ dạt vào giữa nhiều hơn và đóng vai trò một hộ công thực thụ đằng sau Erling Haaland, hợp với cách anh vốn đã đá ở Lyon.

Vấn đề sẽ chỉ là Phil Foden sẽ chơi thế nào nếu Cherki dạt vào giữa. Cherki và Foden thực ra bù trừ cho nhau khá nhiều, một người rất tốt trong khâu kiến thiết nhưng rê dắt không quá giỏi và ít chạy chỗ không bóng, trong khi Foden rê dắt tốt và chạy chỗ hiệu quả vào khu cấm địa nhưng không phải một nhà kiến thiết như Cherki.

Semenyo về Man City sẽ ảnh hưởng đến cặp Foden - Cherki

Semenyo về Man City sẽ ảnh hưởng đến cặp Foden - Cherki

Mùa giải ăn ba 2022/23 đã chứng kiến Guardiola đổi sơ đồ ở giữa mùa giải, ông chuyển sang 3-2-4-1 và dùng cả De Bruyne với Foden đằng sau Haaland. Không chừa khả năng Pep sẽ chuyển trở lại sơ đồ này nếu có một ngày ông sở hữu một tiền đạo cánh phải mới như Semenyo.

Và những ông lớn khác

Và chỉ có 2 đội bóng đó là hiện đang ở trạng thái cần Semenyo, và bản thân Semenyo nên chuyển tới 2 đội này nếu muốn đá chính ngay từ đầu. Còn với các đội mạnh khác thì sẽ không có nhiều điều tiện.

1) Tottenham: Sẽ rất trớ trêu nếu Semenyo ngày đầu đặt chân đến Tottenham, người đầu tiên ra chào là Mohammed Kudus và sực nghĩ “mình đã cạnh tranh vị trí với hắn ở tuyển Ghana, giờ lại phải tranh nhau ở CLB?”.

Kudus và Semenyo trên tuyển Ghana

Kudus và Semenyo trên tuyển Ghana

2) Arsenal: Không chỉ Bukayo Saka (người sắp gia hạn đến 2030), Arsenal còn có cả Noni Madueke mới mua hè vừa qua cũng đá cánh phải. Đó là còn chưa tính đến Max Dowman.

3) MU: CLB này mua Bryan Mbeumo rồi thì cần đến Semenyo để làm gì? Và nếu Mbeumo nghỉ đá thì họ có thể đưa Amad Diallo lên tạm thay. Còn với trường hợp cả Mbeumo và Diallo đi đá giải châu Phi, xin nhắc lại Semenyo là tuyển thủ Ghana.

4) Chelsea: Còn lâu Semenyo mới trở về nơi chôn rau cắt rốn, khi “The Blues” đã đầu tư quá nhiều vào Pedro Neto và Estevao.

Cho nên nếu Antoine Semenyo muốn “lên đời” bằng cách rời Bournemouth ngay tháng 1 tới, có 2 lựa chọn tốt nhất cho anh: Liverpool hoặc Man City. Với Man City thì họ có thể phải thay đổi chút về sơ đồ thi đấu, chứ Liverpool thì có thể dùng Semenyo thay Salah ngay.

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

22/11/2025 15:41 PM (GMT+7)
