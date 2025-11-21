Arsenal & “đôi chân đầy sẹo của gã khổng lồ”: Hàng thủ tan hoang, tham vọng có sụp đổ?

Tháng 11, những cơn gió lạnh mùa đông bắt đầu rít qua các khán đài sân Emirates, cũng là lúc bóng ma chấn thương và sự sa sút phong độ lại ùa về ám ảnh Arsenal. Lịch sử nhiều năm gần đây đã ghi nhận rõ, nếu không vì sự đi xuống của toàn đội thì họ cũng đối mặt những ca chấn thương tàn khốc, khiến đội hình "Pháo thủ" khó duy trì cuộc đua marathon khắc nghiệt tại Premier League lẫn Champions League.

Và năm 2025 này, mùa đông lạnh giá tiếp tục đóng băng trái tim người hâm mộ CLB Bắc London khi chỉ trong ít ngày, sau một vài trận đấu của các đội tuyển quốc gia trong đợt hội quân FIFA Days tháng 11, hàng thủ của đội từ đầu mùa phải đối diện nguy cơ khủng hoảng lực lượng trầm trọng vì những ca chấn thương lần lượt của Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes và Jurrien Timber.

🦵 Đôi chân đầy vết sẹo của gã khổng lồ vì “virus FIFA”

Đầu tiên và đáng lo ngại nhất là trường hợp của trung vệ Gabriel Magalhaes. Cầu thủ người Brazil dính chấn thương ở cơ khép bên phải trong trận giao hữu của Selecao gặp Senegal hôm 15/11.

Đáng chú ý, các kết quả kiểm tra tại London mới nhất xác nhận anh chắc chắn phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần, thậm chí có thể vắng mặt đến tận tháng 1/2026. Điều này đồng nghĩa với việc Gabriel, người duy nhất của Arsenal chơi trọn vẹn 11 trận tại Premier League mùa này, có nguy cơ bỏ lỡ khoảng 15 trận đấu quan trọng trên mọi đấu trường.

Arsenal toát mồ hôi vì Gabriel

Tiếp nối tin xấu là chấn thương của Jurrien Timber, hậu vệ người Hà Lan phải rời sân vì bị đau sau 1 pha tranh chấp trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển tại vòng loại World Cup 2026. Ngôi sao 24 tuổi sẽ được bộ phận y tế Arsenal kiểm tra thêm trước khi công bố tính nghiêm trọng của vấn đề.

Bên cạnh đó, phía bên kia hành lang, hậu vệ trái Riccardo Calafiori cũng gặp vấn đề ở hông khi tập trung cùng tuyển Ý, dù chấn thương này được chẩn đoán là không quá nghiêm trọng, nhưng nhiều khả năng vẫn khiến anh không thể ra sân thường xuyên trong 1 khoảng thời gian.

Đáng chú ý, cả ba cái tên kể trên – Gabriel, Timber và Calafiori – đều là trụ cột trong đội hình chính "Pháo thủ" từ đầu mùa. Sự ổn định của họ, cùng với thủ thành David Raya, là yếu tố then chốt giúp Arsenal dẫn đầu Premier League với 26 điểm và sở hữu hàng thủ vững chắc nhất giải đấu khi mới chỉ thủng lưới 5 bàn sau 11 vòng.

Nếu cùng lúc mất cả ba chiến binh này, lối chơi, hệ thống và sự chắc chắn nơi hàng thủ của các nhà đương kim Á quân nước Anh chắc chắn bị ảnh hưởng ít nhiều, tạo ra những vết nứt mà bất kỳ đối thủ nào cũng có thể khai thác.

⚡ “Thiên thời” không ủng hộ “Pháo thủ”

Tình hình càng trở nên tại hại hơn cả khi những ca chấn thương trên đến trong bối cảnh vô cùng nhạy cảm. Trong vòng 1 tuần tới, đội chủ sân Emirates sẽ bước vào chuỗi trận đấu "khốc liệt" chưa từng có, lần lượt chạm trán ba "ngáo ộp" ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Cup C1, gồm Tottenham Hotspur, Bayern Munich và Chelsea. Các trận chiến này mang không ít tính chất then chốt cho thành bại mùa này của đội.

“Thiên thời” không ủng hộ “Pháo thủ”

Đầu tiên là Tottenham ở trận đấu thuộc vòng 12 Premier League (23h30, 23/11), gã hàng xóm đang thể hiện dấu ấn lột xác ngoạn mục dưới trướng tân thuyền trưởng Thomas Frank. CLB bắc London hiện xếp thứ 5 trên BXH Premier League với 18 điểm sau 11 vòng đấu, trình diễn lối chơi luôn đảm bảo tính cân bằng giữa tấn công và phòng thủ.

Đáng chú ý, mặc cho phải chịu tổn thất không nhỏ đầu mùa khi chia tay huyền thoại Son Heung Min ở phiên chợ hè, nhưng những bản hợp đồng đầu tư mạnh mẽ sau đó giúp các nhà ĐKVĐ Europa League thậm chí còn trở nên đáng gờm hơn. Trong tay HLV Frank lúc này là dàn ngôi sao tấn công máu mặt gồm các cái tên như Richarlison, Dominic Solanke, Mohammed Kudus, Mathys Tel, Brennan Johnson, Randal Kolo Muani hay tân binh đắt giá Xavi Simons. Tottenham hiện là đội sở hữu hàng công mạnh thứ 4 giải đấu.

Sự linh hoạt, đa dạng và khó lường trong các sắp xếp nhân sự hứa hẹn trở thành vũ khí để "Gà trống" thách thức hàng thủ mỏng manh của Arsenal trong trận Derby Bắc London cuối tuần này. Ở trận đấu gần nhất đối đầu Manchester United, chính màn tỏa sáng rực rỡ từ các cá nhân trên hàng công đã trực tiếp giữ lại 1 điểm cho Tottenham trên sân nhà.

💪 Gồng gánh trước chặng đua khốc liệt

Chẳng kém cạnh Tottenham, ngay vòng đấu sau, Arsenal tiếp tục đối mặt với hàng công lợi hại khác từ Chelsea, cũng trong một trận đại chiến thủ đô tại Stamford Bridge. Dưới thời Enzo Maresca, "The Blues” thể hiện khả năng tấn công như “hủy diệt” nhờ sức trẻ.

Đáng chú ý, Chelsea thậm chí còn có thành tích ghi nhiều bàn hơn cả Tottenham hay Arsenal, khi đoàn quân Enzo Maresca đã "nổ súng" tới 21 lần sau 11 trận Premier League, xếp thứ hai toàn giải chỉ sau Manchester City. Không khác Tottenham, hàng công CLB Tây London trở nên sắc bén nhờ việc sở hữu dàn "binh hùng tướng mạnh" đông đảo, có thể xếp thành nhiều phương án khác nhau.

Đặc biệt, Chelsea không phụ thuộc đầu ra bàn thắng vào bất kỳ cái tên nào. Những ngôi sao như Alejandro Garnacho, Joao Pedro, Pedro Neto, Jamies Gittens, Liam Delap, thậm chí là tiền vệ Enzo Fernandez đều có thể lập công.

Ngoài ra, các phương án dự phòng như "thần đồng" Estevao Willian cũng sẵn sàng tỏa sáng khi thế trận bế tắc, đem về các chiến thắng cảm xúc cho màu xanh thành London. Chưa hết, đối đầu Arsenal, các nhà vua thế giới nhiều khả năng đón chào sự trở lại của ngôi sao số 1 CLB vài năm qua, nhạc trưởng Cole Palmer sau khi đã bình phục chấn thương.

🩹 Arsenal dễ bị “trầy da tróc vảy”

Xen giữa 2 màn so găng thượng đỉnh tại thành London, khối bê tông sứt mẻ của Arteta còn phải thử lửa với một "thú dữ" khác mang tên Bayern Munich thuộc khuôn khổ vòng League Phase Champions League, CLB được cho là toàn diện bậc nhất châu Âu hiện tại.

Arsenal sắp tới sẽ đối mặt với nhiều thử thách

"Hùm Xám" đang đạt phong độ cao khủng khiếp. Họ duy trì chuỗi 16 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường trước khi bị Union Berlin cầm hòa 2-2 và trong trận đấu mới nhất tại Champions League, đoàn quân HLV Vincent Kompany đã xuất sắc đánh bại các nhà đương kim vô địch giải Paris Saint-Germain 2-1 ngay tại Parc des Princes trong thế 10 người.

Sức mạnh tấn công bùng nổ của Bayern, cùng với sự cân bằng hiếm có mà HLV Kompany tạo ra, biến họ thành một cỗ máy chiến thắng.

Có 1 chi tiết không thể bỏ qua đó là trong đội hình các nhà ĐKVĐ Bundesliga hiện tại còn sở hữu Harry Kane đang đạt đỉnh cao phong độ. Tiền đạo người Anh hiện là một trong những số 9 xuất sắc nhất thế giới hiện tại với hiệu suất ghi bàn trên mọi đấu trường có thể được mô tả là “không thể bị ngăn cản”. Cụ thể, cựu sao Tottenham đã có đến 22 lần nổ súng chỉ sau 16 trận ra sân trên mọi đấu trường.

Quan trọng hơn, mỗi dịp chạm mặt Arsenal - CLB từng khước từ mình trong quá khứ, Kane thường xuyên trở nên nguy hiểm gấp bội. Theo thống kê, anh đã ghi 15 bàn sau 20 trận đối đầu nửa đỏ thành London, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại sân Emirates (6 bàn).

🎯 Gian nan thử bản lĩnh Arteta và học trò

Với thực trạng hiện tại về nhân sự, mặc cho trên băng ghế dự bị vẫn còn đó những cái tên thay thế chất lượng như hậu vệ cánh phải Ben White, tân binh Piero Hincapie (người mới chỉ ra sân 30 phút tại Premier League), hay tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly, nhưng 3 ca chấn thương kể trên khiến Arteta đánh mất các phương án mang nhiều giá trị chuyên môn lẫn tinh thần vô giá.

Theo đó, vấn đề của Timber và Calafiori khiến khả năng phát triển bóng lên tuyến trên của Arsenal bị ảnh hưởng lớn. Calafiori, cầu thủ người Ý, từ đầu mùa đã sắm vai như một "inverted fullback" quan trọng, sắm vai như 1 chiếc cầu nối liên kết hàng thủ và tuyến giữa.

Không chỉ đảm bảo an toàn cho hành lang trái, kỹ năng chuyền bóng xuất sắc, tầm nhìn chiến thuật bén nhạy của cựu sao Bologna hỗ trợ rất nhiều cho bộ đôi tiền vệ phòng ngự Declan Rice và Martin Zubimendi trong việc kiểm soát thế trận. Mất Calafiori, Arteta sẽ mất đi sự linh hoạt chiến thuật ở hành lang trái.

Trong khi đó, tầm quan trọng của Gabriel ở hậu phương có lẽ không cần phải đem ra bàn cãi. Gia nhập đội chủ sân Emirates từ mùa hè 2020, sau hơn 5 năm gắn bó, cầu thủ 27 tuổi chẳng khác 1 thủ lĩnh không băng. Arsenal có thể ra sân thiếu Saliba, nhưng Gabriel có lẽ là câu chuyện khác. Đồng thời, không có sự phục vụ của trung vệ sinh năm 1997, "Pháo thủ" cũng khuyết đi một nhân tố nguy hiểm trong các tình huống cố định

Tuần lễ tới không chỉ là thử thách về thể lực, mà còn là bài kiểm tra về chiều sâu đội hình và bản lĩnh của Arsenal. Nếu "Pháo thủ" có thể sống sót qua chuỗi trận "tử thần" này mà không bị tổn thương quá nặng, họ sẽ chứng minh được bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ.

Ngược lại, đây có thể là thời điểm lời nguyền mùa đông tái diễn, khả năng lớn đẩy đội bóng của Arteta xuống dốc trong cuộc đua danh hiệu.