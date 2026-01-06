Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sau MU, một CLB khác cũng sắp thay tướng: Carrick sáng cửa về mái nhà xưa

Michael Carrick có thể sẽ dẫn dắt một CLB Ngoại hạng Anh, dù đó chưa chắc là MU.

   

West Ham dự kiến "trảm tướng" giữa tuần này

Sau khi cả Chelsea và MU sa thải HLV giữa mùa dù đang tranh top 4, đang có một số CLB Premier League còn cần thay tướng hơn vào thời điểm này. Vị trí của Sean Dyche sau thời gian đầu tạm ổn đã trở nên không an toàn những tuần gần đây ở Nottingham Forest, trong khi Rob Edwards vẫn chưa tìm ra cách đưa Wolverhampton thoát khỏi vị trí đáy bảng dù vừa có 2 trận liên tiếp giành 4 điểm. Đó là chưa kể Tottenham đang có phong độ khá mờ nhạt dưới thời Thomas Frank.

West Ham có thể sẽ sa thải Nuno Santo giữa tuần này

West Ham có thể sẽ sa thải Nuno Santo giữa tuần này

Nhưng West Ham đang là đội dễ thay tướng nhất. Lần cuối West Ham thắng đã là trước Burnley hồi tháng 11 và từ đó tới nay họ đã có 9 trận liên tiếp không có được chiến thắng nào. Thất bại tan nát 0-3 mới đây trước đội bét bảng Wolves càng khiến tinh thần CLB sa sút.

HLV Nuno Santo đang lâm vào thế nguy và theo nhiều nguồn tin, West Ham đã tổ chức họp khẩn sau trận thua Wolves để bàn về tương lai của HLV này. Santo dường như không cải thiện được điều gì từ khi thay thế Graham Potter, và giữa ông với các cầu thủ có vẻ đang có rạn nứt.

Mặc dù Santo đang tạm thời an toàn, nhưng sự an toàn đó sẽ gần như chấm dứt nếu West Ham thua tiếp trước ứng viên rớt hạng Nottingham Forest vào đêm thứ Ba. Đây sẽ là trận đấu quyết định số phận của cả 2 hai HLV mỗi bên, West Ham cũng đã chuẩn bị cho việc ai sẽ thay thế Santo nếu phải “xuống tay”.

Carrick tái xuất?

Slaven Bilic đang được cho là chờ đợi tình hình ở West Ham, ông có thể sẽ trở lại dẫn dắt CLB này sau 9 năm kể từ ngày ra đi. Bilic đã từng được cân nhắc bởi West Ham nhưng CLB này lại chọn Potter, trước khi Potter thất bại và ban lãnh đạo West Ham chọn Santo.

Michael Carrick đang thất nghiệp sau khi rời Middlesbrough

Michael Carrick đang thất nghiệp sau khi rời Middlesbrough

Tuy nhiên có một ứng cử viên đáng chú ý khác cũng được đề cập: Michael Carrick. Carrick đã có khởi đầu tốt tại Middlesbrough khi dẫn dắt đội bóng này tới vị trí thứ 4 ở Championship mùa 2022/23 trước khi thua Coventry City ở bán kết playoff. Dù vậy 2 mùa tiếp theo Boro lần lượt chỉ về thứ 8 và thứ 10, khiến Carrick bị sa thải trong hè 2025.

Carrick khi còn là cầu thủ đã được West Ham đào tạo và thi đấu 5 năm cho CLB này, lọt vào đội hình tiêu biểu PFA mùa 2003/04 trước khi chuyển sang Tottenham rồi MU. Carrick cũng đã từng được West Ham quan tâm trong quá khứ khi chọn HLV trưởng mới, nhưng chưa bao giờ là ưu tiên số 1 trong danh sách.

Đáng nói là với việc MU đã cách chức Amorim, Carrick không chừng cũng có thể nằm trong danh sách ứng viên cho ghế HLV trưởng của "Quỷ đỏ". Ông đã từng tạm quyền đội bóng sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải trước khi nhường lại ghế cho Ralf Rangnick trong mùa 2021/22, và cũng MU là nơi Carrick đã bắt đầu quá trình học làm HLV.

Theo Q.D (Tổng hợp)

06/01/2026 11:50 AM (GMT+7)
