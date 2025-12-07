Kết quả bóng đá Brighton - West Ham: Thoát hiểm 2 lần phút bù giờ (Ngoại hạng Anh)

Thắng trận này sẽ đưa Brighton từ thứ 10 tạm lên thứ 6 trong khi West Ham chỉ cần có điểm để tiếp tục giữ đà trong cuộc đua trụ hạng. Brighton ép sân từ đầu nhưng trời mưa khiến họ khó khống chế và nửa đầu hiệp 1 không có cơ hội nào nguy hiểm.

Wieffer đệm hụt trước cầu môn West Ham

Khi cơ hội đến ở phút 33, Wieffer lại đệm hụt bóng rất đáng tiếc ngay trước cầu môn West Ham. Dù vậy đội khách lại là bên kết thúc hiệp tốt hơn, Paqueta sút xa rất căng phút 39 buộc Verbruggen đổ người cản phá, và 2 phút sau Brighton rất may khi Summerville đặt lòng chệch cột dọc trong một pha thoát xuống.

Brighton tiếp tục thế trận kiểm soát nhưng không dứt điểm nổi quả nào nguy hiểm khi sang hiệp 2, trong khi West Ham có cơ hội rõ rệt hơn hẳn. Phút 59, thủ môn Verbruggen đã lăn xả cứu thua kép trước 2 cơ hội liên tiếp của Bowen và Summerville, trong đó có một cú tung người móc bóng của Summerville trong lúc Verbruggen đang đứng dậy.

Bowen từ góc rất hẹp vẫn ghi bàn cho West Ham, với cú đệm giống một cú xoạc

Nhưng đến phút 73, trung vệ Van Hecke đánh đầu về rất bất cẩn và Callum Wilson cướp bóng trước khi chuyền xuống. Dù Kadioglu gần bóng hơn, nhưng Bowen đã lao tới, trượt người đệm ngay từ góc rất hẹp và đưa bóng vào góc xa đánh bại Verbruggen, đưa West Ham dẫn 1-0.

Brighton vẫn không cho thấy dấu hiệu khởi sắc, nhưng phút 90+1, Rutter đã ghi bàn từ một cú đá cận thành sau một pha bóng hỗn loạn. Brighton vẫn được một phen thót tim sau khi gỡ hòa, phút 90+8 Mavropanos đã đánh đầu sạt cột dọc trong gang tấc từ một quả phạt góc, nhưng rốt cuộc hai đội đã cầm 1 điểm ra về.

Tỷ số trận đấu: Brighton 1-1 West Ham (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Brighton: Rutter 90'+1 (Van Hecke)

- West Ham: Bowen 73' (Wilson)

Đội hình xuất phát:

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Gomez; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck.

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Kilman, Mavropanos, Todibo, Diouf; Rodriguez, Fernandes, Paqueta; Summerville, Bowen.

Brighton West Ham Sút khung thành 23(6) 14(6) Thời gian kiểm soát bóng 65% 35% Phạm lỗi 12 8 Thẻ vàng 2 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 1 Phạt góc 10 6 Cứu thua 4 4