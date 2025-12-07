Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Brighton - West Ham: Thoát hiểm 2 lần phút bù giờ (Ngoại hạng Anh)

Premier League 2025-26

(Vòng 15 Ngoại hạng Anh) Brighton có thể bứt lên top 6 sau trận này trong khi West Ham hy vọng rời khỏi nhóm rớt hạng.

   

Thắng trận này sẽ đưa Brighton từ thứ 10 tạm lên thứ 6 trong khi West Ham chỉ cần có điểm để tiếp tục giữ đà trong cuộc đua trụ hạng. Brighton ép sân từ đầu nhưng trời mưa khiến họ khó khống chế và nửa đầu hiệp 1 không có cơ hội nào nguy hiểm.

Wieffer đệm hụt trước cầu môn West Ham

Wieffer đệm hụt trước cầu môn West Ham

Khi cơ hội đến ở phút 33, Wieffer lại đệm hụt bóng rất đáng tiếc ngay trước cầu môn West Ham. Dù vậy đội khách lại là bên kết thúc hiệp tốt hơn, Paqueta sút xa rất căng phút 39 buộc Verbruggen đổ người cản phá, và 2 phút sau Brighton rất may khi Summerville đặt lòng chệch cột dọc trong một pha thoát xuống.

Brighton tiếp tục thế trận kiểm soát nhưng không dứt điểm nổi quả nào nguy hiểm khi sang hiệp 2, trong khi West Ham có cơ hội rõ rệt hơn hẳn. Phút 59, thủ môn Verbruggen đã lăn xả cứu thua kép trước 2 cơ hội liên tiếp của Bowen và Summerville, trong đó có một cú tung người móc bóng của Summerville trong lúc Verbruggen đang đứng dậy.

Bowen từ góc rất hẹp vẫn ghi bàn cho West Ham, với cú đệm giống một cú xoạc

Bowen từ góc rất hẹp vẫn ghi bàn cho West Ham, với cú đệm giống một cú xoạc

Nhưng đến phút 73, trung vệ Van Hecke đánh đầu về rất bất cẩn và Callum Wilson cướp bóng trước khi chuyền xuống. Dù Kadioglu gần bóng hơn, nhưng Bowen đã lao tới, trượt người đệm ngay từ góc rất hẹp và đưa bóng vào góc xa đánh bại Verbruggen, đưa West Ham dẫn 1-0.

Brighton vẫn không cho thấy dấu hiệu khởi sắc, nhưng phút 90+1, Rutter đã ghi bàn từ một cú đá cận thành sau một pha bóng hỗn loạn. Brighton vẫn được một phen thót tim sau khi gỡ hòa, phút 90+8 Mavropanos đã đánh đầu sạt cột dọc trong gang tấc từ một quả phạt góc, nhưng rốt cuộc hai đội đã cầm 1 điểm ra về.

Tỷ số trận đấu: Brighton 1-1 West Ham (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Brighton: Rutter 90'+1 (Van Hecke)

- West Ham: Bowen 73' (Wilson)

Đội hình xuất phát: 

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Gomez; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck. 

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Kilman, Mavropanos, Todibo, Diouf; Rodriguez, Fernandes, Paqueta; Summerville, Bowen.

Kết quả bóng đá Brighton - West Ham: Thoát hiểm 2 lần phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) - 3 Brighton West Ham Kết quả bóng đá Brighton - West Ham: Thoát hiểm 2 lần phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) - 4

Sút khung thành
23(6)
14(6)
Thời gian kiểm soát bóng
65%
35%
Phạm lỗi
12
8
Thẻ vàng
2
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
1
Phạt góc
10
6
Cứu thua
4
4
Brighton Kết quả bóng đá Brighton - West Ham: Thoát hiểm 2 lần phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) - 5 vs Kết quả bóng đá Brighton - West Ham: Thoát hiểm 2 lần phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) - 6 West Ham

Điểm

Verbruggen 8.3

Gomez 6.4

Thẻ vàng Dunk 7.3

Kiến tạo Van Hecke 8.0

Thẻ vàng Kadioglu 6.8

Baleba 6.5

Ghi bàn Rutter 8.2

Minteh 6.3

Wieffer 6.1

De Cuyper 7.2

Welbeck 6.1

Điểm

7.6Areola

6.9Wan-Bissaka

6.8Todibo

7.2Mavropanos

6.3Kilman

6.5Diouf

6.6Rodriguez Thẻ vàng

7.8Bowen Ghi bàn

6.7Paqueta

8.1Fernandes

7.0Summerville

Thay người

Hinshelwood 6.7

Gruda 6.6

Kostoulas 6.7

Boscagli 6.9

Thay người

6.5Potts Thẻ vàng

6.8Wilson Kiến tạo

6.4Soucek

6.5Magassa

6.3Mayers

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Trực tiếp bóng đá Brighton - West Ham: Chủ nhà thót tim phút 90+8 (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Brighton - West Ham: Chủ nhà thót tim phút 90+8 (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 15 Ngoại hạng Anh) Brighton đã thoát thua đầy may mắn ở phút 90+8 với cơ hội của Mavropanos.

Bấm xem >>

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

07/12/2025 21:55 PM (GMT+7)
