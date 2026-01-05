CHÍNH THỨC: MU sa thải HLV Ruben Amorim sau 14 tháng, Fletcher tạm quyền

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

CHÍNH THỨC: MU sa thải HLV Ruben Amorim sau 14 tháng, Fletcher tạm quyền

Sự kiện: Manchester United Ruben Amorim

HLV Ruben Amorim đã bị MU sa thải sau 14 tháng cầm quân.

   

HLV trưởng Ruben Amorim đã bị MU chính thức sa thải sau 14 tháng làm việc, theo nhiều nguồn tin uy tín. Darren Fletcher sẽ tạm quyền CLB cho tới khi có HLV trưởng mới.

Ruben Amorim

Ruben Amorim

Trận đấu cuối cùng của Amorim với MU là trận hòa 1-1 trước Leeds United tối Chủ nhật vừa qua, kết quả này khiến MU đang tạm đứng thứ 6 trên BXH. Theo David Ornstein của The Athletic, mối quan hệ giữa Amorim với 2 giám đốc Omar Berrada và Jason Wilcox đã đổ vỡ sau những phát biểu sau trận của Amorim, ông thách thức các sếp MU do họ đã yêu cầu ông thay đổi sơ đồ chiến thuật.

MU sẽ phải trả đủ toàn bộ tiền lương còn lại trong hợp đồng của Amorim cho đến năm 2027. Trước đó họ đã phải trả 9,25 triệu bảng để phá hợp đồng đưa Amorim đến Old Trafford từ Sporting vào cuối năm 2024.

Trong mùa giải 2024/25, MU về đích thứ 15 với 42 điểm, kết thúc thấp nhất trong lịch sử CLB này ở Premier League, cũng như bị loại bởi Fulham ở vòng 5 FA Cup và thua Tottenham ở tứ kết League Cup. Hy vọng dự cúp châu Âu của họ đặt hết vào Europa League, nhưng cũng là Tottenham chấm dứt hy vọng đó ở chung kết.

MU chi hơn 200 triệu bảng trong hè 2025 để mua cầu thủ cho Amorim, nhưng họ chỉ có 7 điểm sau 6 vòng đầu tiên và bị loại sớm ở League Cup bởi Grimsby. MU dù vậy đã leo bậc khá nhanh trên BXH sau chuỗi trận đó, dù vậy họ cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để lọt vào nhóm dự Champions League.

Amorim đã trở thành HLV trưởng thứ 6 MU sa thải kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013. Họ đã bỏ ra hơn 50 triệu bảng đền bù cho các HLV này.

Tiếp tục cập nhật....

8

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Việt Nam
U23 Jordan
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 06/01
Thể lệ
Amorim công khai "thách thức" ban lãnh đạo MU, sắp phải trả giá đắt
Amorim công khai "thách thức" ban lãnh đạo MU, sắp phải trả giá đắt

HLV Ruben Amorim khó lòng hoàn thành hợp đồng với MU khi có những phát biểu mang tính thách thức sau trận hòa 1-1 của MU trước Leeds United ở vòng 20...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/01/2026 17:14 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN