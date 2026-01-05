CHÍNH THỨC: MU sa thải HLV Ruben Amorim sau 14 tháng, Fletcher tạm quyền

HLV trưởng Ruben Amorim đã bị MU chính thức sa thải sau 14 tháng làm việc, theo nhiều nguồn tin uy tín. Darren Fletcher sẽ tạm quyền CLB cho tới khi có HLV trưởng mới.

Ruben Amorim

Trận đấu cuối cùng của Amorim với MU là trận hòa 1-1 trước Leeds United tối Chủ nhật vừa qua, kết quả này khiến MU đang tạm đứng thứ 6 trên BXH. Theo David Ornstein của The Athletic, mối quan hệ giữa Amorim với 2 giám đốc Omar Berrada và Jason Wilcox đã đổ vỡ sau những phát biểu sau trận của Amorim, ông thách thức các sếp MU do họ đã yêu cầu ông thay đổi sơ đồ chiến thuật.

MU sẽ phải trả đủ toàn bộ tiền lương còn lại trong hợp đồng của Amorim cho đến năm 2027. Trước đó họ đã phải trả 9,25 triệu bảng để phá hợp đồng đưa Amorim đến Old Trafford từ Sporting vào cuối năm 2024.

Trong mùa giải 2024/25, MU về đích thứ 15 với 42 điểm, kết thúc thấp nhất trong lịch sử CLB này ở Premier League, cũng như bị loại bởi Fulham ở vòng 5 FA Cup và thua Tottenham ở tứ kết League Cup. Hy vọng dự cúp châu Âu của họ đặt hết vào Europa League, nhưng cũng là Tottenham chấm dứt hy vọng đó ở chung kết.

MU chi hơn 200 triệu bảng trong hè 2025 để mua cầu thủ cho Amorim, nhưng họ chỉ có 7 điểm sau 6 vòng đầu tiên và bị loại sớm ở League Cup bởi Grimsby. MU dù vậy đã leo bậc khá nhanh trên BXH sau chuỗi trận đó, dù vậy họ cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để lọt vào nhóm dự Champions League.

Amorim đã trở thành HLV trưởng thứ 6 MU sa thải kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013. Họ đã bỏ ra hơn 50 triệu bảng đền bù cho các HLV này.

Tiếp tục cập nhật....