Kết quả bóng đá Man City - West Ham: Haaland mở điểm (Ngoại hạng Anh)

West Ham gần như chỉ đóng vai khán giả trong 45 phút đầu tiên. Bàn mở tỷ số của Haaland cùng pha lập công của Reijnders là minh chứng rõ ràng cho thế trận một chiều diễn ra tại sân Etihad.

HLV Nuno Santo chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm nếu vẫn nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Và cũng khó trách ông nếu sau 45 phút đầu tiên, mọi niềm tin đã dần cạn kiệt.

Tỷ số chung cuộc: Man City 3-0 West Ham (Hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Man City: Haaland (5') (69), Reijnders (38', Foden)

Đội hình xuất phát

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvadiol, O’Reilly, Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.

West Ham: Areola, Walker Peters, Todibo, Kilman, Scarles, Magassa, Potts, Fernandes, Paqueta, Summerville, Bowen.

Thống kê trận đấu

Man City West Ham Sút khung thành 17 (8) 7 (3) Thời gian kiểm soát bóng 66% 34% Phạm lỗi 16 10 Thẻ vàng 1 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 2 Phạt góc 6 0 Cứu thua 4 5

