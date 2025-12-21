Kết quả bóng đá Man City - West Ham: Haaland mở điểm (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 17) Man City hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp 1, trong khi West Ham liên tục bị dồn ép.
West Ham gần như chỉ đóng vai khán giả trong 45 phút đầu tiên. Bàn mở tỷ số của Haaland cùng pha lập công của Reijnders là minh chứng rõ ràng cho thế trận một chiều diễn ra tại sân Etihad.
HLV Nuno Santo chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm nếu vẫn nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Và cũng khó trách ông nếu sau 45 phút đầu tiên, mọi niềm tin đã dần cạn kiệt.
Tỷ số chung cuộc: Man City 3-0 West Ham (Hiệp 1: 2-0)
Ghi bàn (kiến tạo)
Man City: Haaland (5') (69), Reijnders (38', Foden)
Đội hình xuất phát
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvadiol, O’Reilly, Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.
West Ham: Areola, Walker Peters, Todibo, Kilman, Scarles, Magassa, Potts, Fernandes, Paqueta, Summerville, Bowen.
Thống kê trận đấu
Chấm điểm cầu thủ
Điểm
Donnarumma 8.3
Nunes 8.1
Dias 7.2
Gvardiol 7.5
O’Reilly 6.6
Bernardo Silva 7.0
Reijnders 7.7
Nico Gonzalez 7.0
Cherki 8.2
Foden 7.2
Haaland 9.2
Điểm
6.0Areola
5.6Walker Peters
5.7Todibo
5.4Kilman
6.4Scarles
7.3Mateus Fernandes
6.8Potts
6.3Summerville
6.6Magassa
7.3Paqueta
6.1Bowen
Thay người
Savinho 6.4
Khusanov 6.3
Lewis 7.1
Mukasa 6.1
Thay người
6.5Mayers
5.8Soucek
6.3Rodriguez
6.0Wilson
6.0Mavropanos
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
