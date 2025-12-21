Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Man City - West Ham: Haaland mở điểm (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 West Ham United Manchester City

(Vòng 17) Man City hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp 1, trong khi West Ham liên tục bị dồn ép.

   

West Ham gần như chỉ đóng vai khán giả trong 45 phút đầu tiên. Bàn mở tỷ số của Haaland cùng pha lập công của Reijnders là minh chứng rõ ràng cho thế trận một chiều diễn ra tại sân Etihad.

HLV Nuno Santo chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm nếu vẫn nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Và cũng khó trách ông nếu sau 45 phút đầu tiên, mọi niềm tin đã dần cạn kiệt.

Tỷ số chung cuộc: Man City 3-0 West Ham (Hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Man City: Haaland (5') (69), Reijnders (38', Foden)

Đội hình xuất phát

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvadiol, O’Reilly, Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.

West Ham: Areola, Walker Peters, Todibo, Kilman, Scarles, Magassa, Potts, Fernandes, Paqueta, Summerville, Bowen.

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá Man City - West Ham: Haaland mở điểm (Ngoại hạng Anh) - 1 Man City West Ham Kết quả bóng đá Man City - West Ham: Haaland mở điểm (Ngoại hạng Anh) - 2

Sút khung thành
17 (8)
7 (3)
Thời gian kiểm soát bóng
66%
34%
Phạm lỗi
16
10
Thẻ vàng
1
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
2
Phạt góc
6
0
Cứu thua
4
5

Chấm điểm cầu thủ

Man City Kết quả bóng đá Man City - West Ham: Haaland mở điểm (Ngoại hạng Anh) - 3 vs Kết quả bóng đá Man City - West Ham: Haaland mở điểm (Ngoại hạng Anh) - 4 West Ham

Điểm

Donnarumma 8.3

Nunes 8.1

Dias 7.2

Gvardiol 7.5

O’Reilly 6.6

Bernardo Silva 7.0

Ghi bàn Reijnders 7.7

Thẻ vàng Nico Gonzalez 7.0

Cherki 8.2

Foden 7.2

Ghi bànGhi bànKiến tạo Haaland 9.2

Điểm

6.0Areola

5.6Walker Peters

5.7Todibo

5.4Kilman

6.4Scarles

7.3Mateus Fernandes

6.8Potts

6.3Summerville

6.6Magassa

7.3Paqueta

6.1Bowen Thẻ vàng

Thay người

Savinho 6.4

Khusanov 6.3

Lewis 7.1

Mukasa 6.1

Thay người

6.5Mayers

5.8Soucek

6.3Rodriguez

6.0Wilson

6.0Mavropanos

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

-20/12/2025 22:58 PM (GMT+7)
