Kết quả bóng đá Wolves - West Ham: Ngỡ ngàng 3 bàn, chiến thắng đầu tay (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Wolverhampton West Ham United

Sau 20 vòng, Wolves cuối cùng cũng có được chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

   

Cuộc đối đầu giữa Wolves và West Ham được coi là chung kết ngược của Ngoại hạng Anh. Ngay phút thứ 4, đội chủ nhà đã mở tỷ số ngay phút thứ 4. Hwang Hee Chan khuấy đảo bên cánh trái, thu hút sự chú ý của các hậu vệ rồi căng ngang vào cho Arias đá nối ở cự ly gần, mở tỷ số trận đấu.

West Ham gặp khó trước Wolves

West Ham gặp khó trước Wolves

Bàn mở tỷ số giúp trận đấu trở nên hấp dẫn. Đôi bên chơi giằng co trong khoảng thời gian khá lâu. Phút 29, Magassa phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho Wolves được hưởng phạt đền. Hwang Hee Chan bước lên chấm đá phạt 11m và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đội chủ nhà càng chơi càng hay. Areola phải làm việc rất vất vả nhưng không tránh được bàn thua thứ ba. Phút 41, Matheus Mane tung ra cú sút chìm và căng vào góc gần đầy bất ngờ từ rìa vòng cấm khiến thủ thành người Pháp không thể cứu thua. Kết thúc 45 phút đầu tiên, Wolves có lợi thế dẫn trước 3 bàn.

Bước sang hiệp hai, West Ham chủ động cầm bóng tấn công. Tuy nhiên, "Búa tạ" không thể tìm được cách tiếp cận khung thành của Wolves. Họ chỉ có được 5 pha dứt điểm nhưng lại không trúng đích lần nào. Ở chiều hướng ngược lại, chủ nhà phản công khá hay. 

Wolves suýt có thêm 2 bàn thắng từ những pha dứt điểm của Beuno và Mane nhưng Areola đã chơi rất xuất sắc. Không tìm được bàn gỡ, West Ham thua 0-3 và Wolves có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải sau 20 vòng!

Tỷ số chung cuộc: Wolves 3-0 West Ham

Ghi bàn: Arias 4', Hwang Hee Chan 31' (phạt đền), Matheus Mane 41'

Đội hình xuất phát

Wolves: Sa, Krejci, Mosquera, Bueno, H. Bueno, Mane, Gomes, Arias, Tchatchoua, Hwang Hee Chan, Arokodare

West Ham: Areola, Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Scarles, Magassa, Potts, Bowen, Fernandes, Summerville, Wilson

03/01/2026 23:03 PM (GMT+7)
