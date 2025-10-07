SAO Malaysia “nhập tịch chui” phản ứng sau án phạt, quyết chứng minh vô tội

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

SAO Malaysia “nhập tịch chui” phản ứng sau án phạt, quyết chứng minh vô tội

Sự kiện: Asian Cup 2027 Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu ở Bukit Jalil
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

7 cầu thủ Malaysia bị treo giò 1 năm sau khi bị LĐBĐ Thế giới (FIFA) phạt. Trong số này, cầu thủ Gabriel Palmero là một trong những người phản ứng sớm nhất.

🌍 Cầu thủ Malaysia đối mặt án treo giò 1 năm

Gabriel Palmero vẫn nuôi hy vọng thay đổi phán quyết cuối cùng từ FIFA về án treo giò kéo dài một năm. Tiền vệ người Malaysia là một trong bảy cầu thủ bị cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng, sau cáo buộc làm giả giấy tờ đăng ký thi đấu.

SAO Malaysia “nhập tịch chui” phản ứng sau án phạt, quyết chứng minh vô tội - 1

Hậu vệ Palermo

⛔ CLB Tây Ban Nha cũng tạm đình chỉ Palmero

Hệ quả từ án phạt này, đội bóng Unionistas de Salamanca (Tây Ban Nha, hạng Ba) cũng đã đình chỉ Palmero. Dù tương lai bị phủ bóng mây mù, cầu thủ 23 tuổi khẳng định anh sẽ không bỏ cuộc.

Trên Instagram, Palmero đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn bằng tiếng Tây Ban Nha: “Lucharla hasta el final” – nghĩa là “Chiến đấu đến cùng”. Anh từng có 4 lần khoác áo đội tuyển Malaysia và được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng ở vị trí hậu vệ cánh trái. Ở tuổi 23, nếu bị cấm 1 năm, sự nghiệp của Palermo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

⚖️ FIFA công bố án phạt vụ làm giả giấy tờ

FIFA đã chính thức thông báo quyết định về việc LĐBĐ Malaysia (FAM) sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép trong trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia giành chiến thắng 4-0 trong trận này nhưng thân thế của 7 cầu thủ nhập tịch của họ đã bị tố cáo là sử dụng hồ sơ giả.

7 cầu thủ này bao gồm Gabriel Felipe Arrocha (tên hay gọi Gabriel Palmero), Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, và Hector Alejandro Hevel Serrano. Sau quá trình điều tra và thẩm định hồ sơ, FIFA công bố FAM đã vi phạm điều 22 trong Bộ luật kỷ luật FIFA năm 2025, rằng họ đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh các cầu thủ có tổ tiên sinh tại Malaysia.

FIFA xác nhận rằng tất cả các khai sinh bản gốc của ông/bà 7 cầu thủ trên đều có nơi sinh thật ở nước ngoài (Tây Ban Nha, Argentina, Brazil, Hà Lan). Nhưng trong hồ sơ nhập tịch, FAM đã đổi nơi sinh trong tờ khai sinh (bản sao) của họ sang quê quán ở Malaysia.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2025 08:33 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Asian Cup 2027
Xem thêm
Tin liên quan
Asian Cup 2027 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN