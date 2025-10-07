SAO Malaysia “nhập tịch chui” phản ứng sau án phạt, quyết chứng minh vô tội

🌍 Cầu thủ Malaysia đối mặt án treo giò 1 năm

Gabriel Palmero vẫn nuôi hy vọng thay đổi phán quyết cuối cùng từ FIFA về án treo giò kéo dài một năm. Tiền vệ người Malaysia là một trong bảy cầu thủ bị cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng, sau cáo buộc làm giả giấy tờ đăng ký thi đấu.

Hậu vệ Palermo

⛔ CLB Tây Ban Nha cũng tạm đình chỉ Palmero

Hệ quả từ án phạt này, đội bóng Unionistas de Salamanca (Tây Ban Nha, hạng Ba) cũng đã đình chỉ Palmero. Dù tương lai bị phủ bóng mây mù, cầu thủ 23 tuổi khẳng định anh sẽ không bỏ cuộc.

Trên Instagram, Palmero đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn bằng tiếng Tây Ban Nha: “Lucharla hasta el final” – nghĩa là “Chiến đấu đến cùng”. Anh từng có 4 lần khoác áo đội tuyển Malaysia và được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng ở vị trí hậu vệ cánh trái. Ở tuổi 23, nếu bị cấm 1 năm, sự nghiệp của Palermo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

⚖️ FIFA công bố án phạt vụ làm giả giấy tờ

FIFA đã chính thức thông báo quyết định về việc LĐBĐ Malaysia (FAM) sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép trong trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia giành chiến thắng 4-0 trong trận này nhưng thân thế của 7 cầu thủ nhập tịch của họ đã bị tố cáo là sử dụng hồ sơ giả.

7 cầu thủ này bao gồm Gabriel Felipe Arrocha (tên hay gọi Gabriel Palmero), Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, và Hector Alejandro Hevel Serrano. Sau quá trình điều tra và thẩm định hồ sơ, FIFA công bố FAM đã vi phạm điều 22 trong Bộ luật kỷ luật FIFA năm 2025, rằng họ đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh các cầu thủ có tổ tiên sinh tại Malaysia.

FIFA xác nhận rằng tất cả các khai sinh bản gốc của ông/bà 7 cầu thủ trên đều có nơi sinh thật ở nước ngoài (Tây Ban Nha, Argentina, Brazil, Hà Lan). Nhưng trong hồ sơ nhập tịch, FAM đã đổi nơi sinh trong tờ khai sinh (bản sao) của họ sang quê quán ở Malaysia.