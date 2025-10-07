Biến động lớn ở đội tuyển Malaysia tại giải châu Á sau án phạt nặng

Chuẩn bị cho hai trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia bị thiệt quân khi thủ môn số 2 Haziq Nadzli và thủ môn số 3 Azri Ghani buộc phải rút lui khỏi đợt tập trung vì lý do sức khỏe. Đây là hai cái tên vốn được kỳ vọng sẽ tạo thêm chiều sâu cho hàng thủ đội tuyển Malaysia sau những màn trình diễn ổn định trong màu áo CLB.

Haziq Nadzli là điểm tựa đáng tin cậy ở Kuching City trong mùa giải vừa qua, còn Azri Ghani gây ấn tượng mạnh khi khoác áo Negri Sembilan. Tuy nhiên, cả hai đều không thể góp mặt và ngay lập tức ban huấn luyện đã phải gọi bổ sung Sikh Izhan Nazrel Sikh Azman từ Selangor cùng Suhaimi Hussin của Terengganu. Sự thay thế hai người gác đền này được xác nhận qua các kênh truyền thông chính thức của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), cho thấy sự khẩn trương trong việc chắp vá những khoảng trống bất ngờ xuất hiện trong cầu môn.

HLV trưởng Peter Cklamovski vốn đã công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho loạt trận gặp Lào, nhưng tình hình hiện tại khiến chiến lược gia người Úc phải nhanh chóng đưa ra những tính toán mới. Đội tuyển Malaysia không chỉ mất đi hai lựa chọn chất lượng trong khung thành mà còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ việc gây chấn động liên quan đến các cầu thủ nhập tịch.

Tiền đạo Holgado cùng 6 ngoại binh nhập tịch khác bị FIFA treo giò 12 tháng vì lỗi gian lận giấy tờ. Ảnh: CCT.

Theo đó, FIFA vào ngày 26-9 đã đưa ra án phạt cấm thi đấu với 7 cầu thủ gốc nước ngoài vì gian lận giấy tờ, khiến họ phải vắng mặt trong cả hai lượt trận gặp Lào. Đây là tổn thất nghiêm trọng, bởi những gương mặt nhập tịch này vốn được xem là trụ cột giúp đội tuyển Malaysia nâng tầm sức mạnh trong thời gian qua. Lệnh trừng phạt được đưa ra chỉ ít ngày trước khi đội tuyển tập trung, khiến dư luận Malaysia xôn xao và tạo áp lực lớn lên ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá nước này.

Điều đáng nói, FAM chỉ còn thời hạn đến hết ngày 6-10 để nộp đơn kháng cáo lên FIFA nhằm tìm kiếm cơ hội giảm nhẹ hoặc hoãn lệnh cấm thi đấu. Thông tin này khiến cả đội tuyển Malaysia và người hâm mộ trong nước nín thở chờ đợi.

Nếu kháng cáo không thành công, đội bóng áo vàng - đen sẽ buộc phải ra sân với đội hình không quen thuộc, dựa nhiều hơn vào những cầu thủ nội địa và tài năng trẻ chưa nhiều kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế. Việc thiếu vắng cùng lúc 7 cầu thủ nhập tịch và hai thủ môn dự phòng khiến sự chuẩn bị vốn đã gấp rút nay càng trở nên khó khăn hơn.

HLV Peter Cklamovski đang gặp nhiều khó khăn vì đội hình xáo trộn của Malaysia. Ảnh: CCT.

Chính vì thế, sự căng thẳng đang bao trùm ở sân tập đội tuyển Malaysia và lan ra cả giới truyền thông, khi nhiều ý kiến lo ngại rằng đây có thể trở thành bước lùi nghiêm trọng cho tham vọng của thầy trò HLV Peter Cklamovski tại đấu trường lớn châu Á.

Trong bối cảnh đầy biến động ấy, đội tuyển Malaysia vẫn phải duy trì lịch trình đã sắp xếp. Ngày 6-10, toàn đội lên đường sang Vientiane (Lào) để bắt đầu trại huấn luyện tập trung ngắn ngày trước cuộc đối đầu quan trọng ở bảng F. Không khí trong chuyến đi được miêu tả là khá trầm lắng, bởi cầu thủ và ban huấn luyện đều ý thức rõ những khó khăn đang chờ đợi phía trước.

Trận lượt đi với Lào của đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 9-10 trên sân vận động quốc gia New Laos, trong khi trận lượt về được ấn định vào ngày 14-10 tại “chảo lửa” Bukit Jalil ở Kuala Lumpur. Đây là dịp để khán giả nhà thể hiện tinh thần ủng hộ, cũng như tạo sức mạnh tinh thần bù đắp cho những thiếu hụt nơi lực lượng.

Hai trận gặp Lào ở giải châu Á là thử thách rất lớn cho tuyển Malaysia. Ảnh: CCT.

HLV Peter Cklamovski chắc chắn phải đối diện với bài toán không dễ giải khi đội bóng của ông mất gần 1/3 lực lượng nòng cốt chỉ trong ít ngày. Dù vậy, chiến lược gia người Úc được đánh giá là người linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu và có kinh nghiệm ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Ông từng nhiều lần xoay chuyển tình thế tại các CLB do mình dẫn dắt trước đây, và sự tỉnh táo của ông trở thành niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Malaysia.

Lúc này, HLV Peter Cklamovski buộc phải trông cậy vào những cầu thủ trẻ giàu khát vọng chứng minh bản thân và những cựu binh còn lại để bù đắp phần nào khoảng trống lực lượng.

Trước thềm chuyến làm khách ở Lào, giới truyền thông trong khu vực đặc biệt chú ý đến khả năng xoay xở của đội tuyển Malaysia trong khung thành khi chỉ còn hai thủ môn là Sikh Izhan và Suhaimi Hussin. Cả hai chưa có nhiều cơ hội thể hiện ở cấp độ quốc tế, nhưng lại trở thành lựa chọn bắt buộc. Người hâm mộ bóng đá Malaysia có lẽ chưa bao giờ chứng kiến một giai đoạn chuẩn bị nào đầy biến động đến vậy, khi lực lượng liên tục bị sứt mẻ và những vấn đề ngoài sân cỏ cũng ập đến dồn dập.