Sao Malaysia nhập tịch chui bị CLB chủ quản đuổi, lâm cảnh thất nghiệp

Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027
Trong bối cảnh chờ quá trình kháng cáo, các tuyển thủ Malaysia bị FIFA cấm thi đấu liên tiếp đón tin dữ từ đội bóng chủ quản.

🔴 Cầu thủ nhập tịch "chui" của Malaysia chính thức thất nghiệp

Trang tin ElDeportivo.com.co của Colombia cho hay, CLB América de Cali (Colombia) đã chính thức hủy hợp đồng với Rodrigo Holgado từ hôm thứ Ba (11/11), sau khi tiền đạo này nhận án cấm thi đấu 1 năm từ FIFA.

Rodrigo Holgado chính thức lâm vào cảnh thất nghiệp vì bị CLB chủ quản thanh lý hợp đồng

Rodrigo Holgado chính thức lâm vào cảnh thất nghiệp vì bị CLB chủ quản thanh lý hợp đồng

Holgado là 1 trong 7 cầu thủ bị phanh phui hành vi làm giả giấy tờ cùng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Kết quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, nhóm cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ do vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA về hành vi làm giả tài liệu.

Trước đó, nỗ lực kháng cáo của FAM nhằm đảo ngược phán quyết của Ủy ban Kỷ luật FIFA không thành công. Ủy ban Kháng cáo giữ nguyên mức phạt đối với FAM và nhóm cầu thủ, trong đó có Holgado. Trong thời gian bị cấm thi đấu, họ không được phép chơi hoặc tập luyện cùng bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào, và dự kiến sẽ tập luyện cá nhân cho đến khi án phạt kết thúc vào tháng 9 năm sau.

Rodrigo Holgado, 29 tuổi, gia nhập America de Cali hồi đầu năm nay. Thời điểm bị chấm dứt hợp đồng, anh vẫn còn hơn 1 năm hợp đồng với CLB Colombia.

Dù bị chấm dứt hợp đồng, Holgado vẫn sẽ nhận đủ lương theo các điều khoản đã ký trước đó. Nguồn tin thân cận CLB khẳng định, không có tranh chấp nào xảy ra giữa đội ngũ pháp lý của America de Cali và đại diện của cầu thủ bởi đôi bên đạt được thỏa thuận chung.

⚪ CLB Argentina "chơi đẹp" với Machuca

Trong khi Holgado bị chấm dứt hợp đồng, một ngôi sao khác thuộc nhóm cầu thủ Malaysia "nhập tịch chui" là Imanol Machuca lại nhận được sự ủng hộ từ CLB chủ quản Velez Sarsfield (Argentina).

Đội bóng này thông báo sẽ tiếp tục chi trả đầy đủ lương cho Machuca trong thời gian chờ đợi kết quả kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đối với án phạt của FIFA. 

Velez Sarsfield vẫn trả lương đầy đủ cho&nbsp;Machuca (ảnh trái)&nbsp;

Velez Sarsfield vẫn trả lương đầy đủ cho Machuca (ảnh trái) 

Theo tờ Sabado Velez, Velez Sarsfield chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Machuca cho đến khi quá trình kháng cáo hoàn tất. Đội bóng cũng cho biết sẽ duy trì việc trả lương để đảm bảo quyền lợi của cầu thủ và tránh các rắc rối pháp lý có thể phát sinh.

Machuca hiện khoác áo Velez theo dạng cho mượn từ CLB Fortaleza (Brazil) và chỉ còn chưa đầy 2 tháng hợp đồng với đội bóng Argentina.

Tất nhiên, không phải cầu thủ nào trong nhóm 7 người bị phạt cũng được CLB hỗ trợ như Machuca. Ngoài Holgado, Gabriel Palmero đã bị Unionistas (CLB thi đấu dưới dạng cho mượn) và CLB chủ quản CD Tenerife chấm dứt hợp đồng, qua đó lâm cảnh thất nghiệp.

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-13/11/2025 05:09 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
