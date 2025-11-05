Malaysia kháng cáo vụ nhập tịch "chui": Luật sư chỉ ra điểm mấu chốt, khuyên "nghĩ lại"

Luật sư chỉ ra mấu chốt của vấn đề

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) về vụ việc nhập tịch sai 7 cầu thủ là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garcas, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Nik Erman Nik Roseli lên tiếng khuyên FAM nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa vụ việc lên CAS

Ngay lập tức, FAM tuyên bố sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) với hy vọng giảm án phạt cho FAM và 7 cầu thủ liên quan. Tuy nhiên, dư luận Malaysia đang có những phản ứng trái chiều về tuyên bố này.

Mới nhất, luật sư thể thao người bản địa Nik Erman Nik Roseli đã lên tiếng khuyên FAM nên "suy nghĩ kỹ trước khi hành động" bởi khả năng FAM đưa ra được bằng chứng mới so với thời điểm kháng cáo lên FIFA là gần như bằng 0.

"Trong vụ việc này, mấu chốt của câu chuyện nằm ở chỗ sự tồn tại của những bản khai sinh gốc của ông (hoặc bà) của các cầu thủ nhập tịch. Ủy ban kỷ luật của FIFA đã tìm được giấy tờ thật, trong khi FAM chỉ có những bản sao do bên môi giới gửi.

Mặc dù FAM liên tục đổ lỗi cho Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) về việc cấp các 'giấy khai sinh mới', nhưng trách nhiệm đảm bảo các cầu thủ đủ điều kiện đại diện cho đội tuyển quốc gia vẫn thuộc về liên đoàn.

Nếu FAM phủ nhận sự tồn tại của các 'giấy khai sinh gốc' trong tay Ủy ban kỷ luật của FIFA, họ phải đưa ra bằng chứng cho thấy rằng những tài liệu đó hoặc là không chính xác, hoặc không thuộc về ông bà của các cầu thủ. Đây là điều rất khó xảy ra".

Luật sư khuyên FAM nên suy nghĩ kỹ

Luật sư Nik Erman cảnh báo rằng đưa vụ việc này lên CAS là bước đi cực kỳ rủi ro và tốn kém. "Chúng ta cần hiểu rằng việc kháng cáo lên CAS chỉ là để giảm nhẹ hình phạt trước đó của FIFA.

Ngay cả khi kháng cáo thành công, bản án giảm nhẹ liệu có đáng để FAM bỏ ra nhiều tiền của cũng như thời gian như vậy hay không là câu hỏi khó trả lời. Huống hồ, cơ hội thành công trong vụ việc này là không cao.

Tuy nhiên, nếu không kháng cáo, FAM sẽ công nhận vụ việc làm giả giấy tờ này và những án phạt tiếp theo sẽ xuất hiện. Theo tôi, FAM cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định kháng cáo hay không. Nên nhớ rằng các bạn là những người đại diện cho bóng đá Malaysia, công chúng đang dõi theo từng bước đi của các bạn".