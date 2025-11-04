Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Rúng động sao Ngoại hạng Anh 60 triệu bảng bị đe dọa bằng súng trên phố

Sự kiện: Premier League 2025-26
Theo The Sun, một ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh bị đe dọa bằng súng ngay trên phố tại London.

   

Theo tờ The Sun của Anh, một trong những ngôi sao hàng đầu của Ngoại hạng Anh đã bị đe dọa bằng súng ngay trên phố tại thủ đô London. Sự việc xảy ra vào lúc 23h14 ngày 6 tháng 9 nhưng được giữ kín cho tới thời điểm hiện tại, sau khi cảnh sát mở cuộc điều tra toàn diện.

Ngoại hạng Anh rúng động với tin cầu thủ bị đe dọa bằng súng

Ngoại hạng Anh rúng động với tin cầu thủ bị đe dọa bằng súng

Cầu thủ (giấu tên), được định giá lên tới 60 triệu bảng, đang đi bộ trên một con phố đông đúc ở London cùng một người bạn thì bị một người đe dọa bằng súng. Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát London đã bắt giữ một người hành nghề đại diện cho cầu thủ bóng đá.

Nguồn tin của The Sun cho biết nghi phạm bị bắt và tạm giam chỉ hai ngày sau khi sự việc xảy ra, với nghi ngờ vung súng có ý định gây bạo lực tại nhà riêng ở Hertfordshire. Tuy nhiên, nghi phạm được tại ngoại chỉ 24 giờ sau đó, với điều kiện không được tiếp xúc hay liên lạc với người bị hại.

Nghi phạm này đại diện cho nhiều cầu thủ bóng đá, trong đó có một tuyển thủ Anh. Ngoài ra, nghi phạm còn bị điều tra với cáo buộc tống tiền và đe dọa bạn của cầu thủ kể trên. Cảnh sát cũng đã ra lệnh cấm người đại diện đến sân tập của câu lạc bộ cầu thủ, đồng thời cấm người này ra nước ngoài.

Tuy nhiên, một thẩm phán tại tòa sơ thẩm đã đồng ý phương án cho tại ngoại để nghi phạm có thể giải quyết công việc. Nghi phạm sẽ phải thông báo trước về các chuyến đi và nhận visa đặc biệt từ nhà chức trách. Sau khi trở lại Anh, nghi phạm sẽ phải nộp lại visa cho cảnh sát.

Nguồn tin của The Sun cho biết: “Đây là một sự việc kinh hoàng và gây chấn động trong giới kinh doanh bóng đá. Cầu thủ đã rất hoảng loạn — việc bị đe dọa bằng súng là điều vô cùng sốc.

Anh ấy đã báo cáo ngay lập tức, đó là điều đúng đắn cần làm vì sự an toàn của bản thân. Anh ấy được bạn bè và câu lạc bộ ủng hộ, và tất cả đều hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến phong độ của anh ấy. Tuy nhiên, sẽ có những câu hỏi nghiêm túc về lý do tại sao điều này lại xảy ra, và cảnh sát hiện đang cố gắng tìm câu trả lời".

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

03/11/2025 23:39 PM (GMT+7)
