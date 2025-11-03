Haaland ghi bàn như "máy": 13 bàn/10 trận, sắp phá kỷ lục của Alan Shearer

Haaland tiếp tục lập cú đúp tại Ngoại hạng Anh

Erling Haaland lại một lần nữa tỏa sáng giúp Man City giành chiến thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tiền đạo người Na Uy lập cú đúp qua đó giúp "The Citizen" giành chiến thắng 3-1 trước Bournemouth ở vòng 10. Đó là bàn thắng thứ 13 của số 9 bên phía Man City tại Ngoại hạng Anh 2025/26.

Haaland ăn mừng theo kiểu "người máy" sau khi sút tung lưới Bournemouth 2 lần

Để thấy được sự khủng khiếp của Haaland, hãy nhìn 4 cầu thủ đứng phía sau trên bảng xếp hạng "Vua phá lưới". Cả Semenyo (Bournemouth), Welbeck (Brighton), Thiago (Brentford) và Mateta (Crystal Palace) mới chỉ có 6 bàn, tức là còn chưa bằng một nửa số bàn thắng của Haaland hiện tại.

Hay một thống kê thú vị hơn là một mình Haaland ghi bàn nhiều hơn một nửa số đội đang tham dự Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại. Mặc dù mới gia nhập giải đấu từ năm 2022 nhưng tiền đạo người Na Uy chỉ còn cách mốc 100 bàn thắng đúng 2 bàn.

Haaland cũng là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử ghi ít nhất 2 bàn/trận trong 4 trận sân nhà trở lên tại Ngoại hạng Anh sau Robbie Fowler (4 trận, mùa 1995/1996) và Luis Suarez (5 trận, mùa giải 2013/14). Nếu không có bàn thắng của O'Reilly, 7 bàn gần nhất của Man City đều do số 9 đem về. Hiện tại, Haaland ghi tới 65% số bàn thắng của Man City tại Ngoại hạng Anh 2025/26.

Nếu như không có gì thay đổi, kỷ lục đạt 100 bàn tại Ngoại hạng Anh nhanh nhất lịch sử do Alan Shearer nắm giữ nhiều khả năng sẽ bị Haaland phá vỡ. Cựu tiền đạo người Anh cần 124 trận trong khi Haaland đã có 98 bàn chỉ sau... 106 trận.

Tính ra, Haaland đã ghi được 149 bàn sau 159 trận cho Man City, hiệu suất thực sự đáng nể. Tính riêng mùa giải 2025/26, tiền đạo người Na Uy đã có 26 bàn cho CLB lẫn ĐTQG và bây giờ mới là ngày 2/11. Erling Haaland đang thực sự giống như "người máy" hơn là con người ở thời điểm hiện tại.

HLV của Bournemouth cũng phải khen

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Iraola của Bournemouth chỉ còn biết ngậm ngùi thừa nhận Haaland thật sự khác biệt. "Đây là màn trình diễn không hề tệ của chúng tôi. Toàn đội đã chơi tốt, ngay cả khi đối phương có bàn mở tỉ số. Còn về Haaland, quả thật là quá khó để đối đầu với cậu ấy. Erling là tiền đạo quá toàn diện. Cậu ấy quả thật rất nhanh".