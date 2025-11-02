Kết quả bóng đá West Ham - Newcaste: Ngược dòng nhờ siêu phẩm và phản lưới (Ngoại hạng Anh)

Ngay những phút đầu ở cuộc chạm trán Newcastle, các cầu thủ West Ham được phen mừng hụt khi cú dứt điểm của Bowen đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành. Khoảnh khắc này cũng khởi đầu cho khoảng thời gian "đen đủi" với đội chủ nhà.

Wan-Bissaka và Paqueta giúp West Ham ngược dòng

Phút thứ 4, Jacob Murphy đưa Newcastle vươn lên dẫn bàn với pha đi bóng và dứt điểm khéo léo. Đến phút thứ 11, trọng tài cho West Ham hưởng phạt đền vì tình huống Thiaw tác động khiến Bowen ngã trong vòng cấm địa. Dù vậy sau vài phút tham khảo VAR, "Vua áo đen" rút lại quyết định này.

Liên tiếp gặp "vận đen", nhưng West Ham không hề nao núng. Thậm chí, họ còn tạo nên thế trận đôi công quyết liệt với Newcastle. Phút 35, cầu thủ nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà, Lucas Paqueta sút xa đẳng cấp gỡ hòa 1-1.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đúng vào phút bù giờ thứ 5, trung vệ Botman phản lưới trong nỗ lực ngăn chặn pha căng ngang của Wan-Bissaka, giúp West Ham dẫn ngược 2-1.

Bước sang hiệp 2, West Ham tiếp tục khiến khung thành Newcastle rung chuyển, có thể kể đến pha đá phạt của Paqueta buộc Nick Pope vất vả cứu thua, hay bàn thắng không được công nhận của Freddie Potts vì lỗi việt vị.

Đội chủ nhà không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 90+7, Soucek chấm dứt mọi hy vọng của Newcastle bằng bàn ấn định tỷ số 3-1. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của họ dưới thời HLV Nuno Santo.

Chung cuộc: West Ham 3-1 Newcastle

Ghi bàn (Kiến tạo):

West Ham: Paqueta 35' (Fernandes), Botman 45+5' (phản lưới), Soucek 90+7'

Newcastle: Murphy 4' (Guimaraes)

Đội hình xuất phát:

West Ham: Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf, Potts, Fernandes, Bowen, Paqueta, Summerville, Wilson

Newcastle: Pope, Krafth, Thiaw, Botman, Burn, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Woltemade, Gordon

Thông số trận đấu