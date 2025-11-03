Bournemouth phá sản chiến thuật vì Haaland, Pep cũng "đau đầu" vì trò cưng

Bournemouth muốn chứng minh thực lực

Vòng trước, Man City đã đứt chuỗi bất bại sau trận thua 0-1 trước Aston Villa. Đó cũng là ngày Haaland đứt chuỗi ghi bàn liên tiếp tính trên mọi đấu trường khi không thể thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Aston Villa. Đây được xem là gợi ý cho HLV Iraola của Bournemouth trong chuyến làm khách ở vòng 10.

Bournemouth muốn chơi áp sát tầm cao và sẵn sàng dâng lên nhanh chóng

Tuy nhiên, ông thầy người Tây Ban Nha lại quyết định không sử dụng quyền trợ giúp ấy. Iraola muốn các học trò chơi theo đúng bản sắc. So với vài năm trước, Man City đã có phần đi xuống về mặt phong độ nên việc có điểm rời Etihad của Bournemouth không phải là không thể. Thực tế, nếu Kroupi tinh tế hơn một chút trong pha chạy chỗ, đội khách đã có thể mở tỉ số ngay ở phút đầu tiên.

Đó là lời cảnh báo dành cho Man City. Không phải ngẫu nhiên mà Bournemouth xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng trước khi bước vào vòng 10. Mặc dù mất đi rất nhiều cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng chiến thuật của HLV Iraola gần như không bị ảnh hưởng gì.

Họ vẫn cực kỳ khó chịu với lối chơi áp sát tầm cao ngay từ phần sân đối thủ. Đặc biệt, khả năng phản công của Bournemouth đang thuộc diện hay nhất Ngoại hạng Anh. Chỉ cần giành được bóng, họ chỉ mất khoảng 20-30 giây là có thể áp sát khung thành đối thủ. Để làm được điều đó, các cầu thủ Bournemouth phải rất nhuần nhuyễn về mặt chiến thuật.

Haaland khiến toan tính của Iraola "phá sản"

Tuy nhiên, lối chơi của Bournemouth có một điểm yếu chí mạng. Đó là các hậu vệ buộc phải dâng cao để đảm bảo cự ly đội hình. Họ cũng không thể cắt cử người theo kèm từng cầu thủ Man City nên buộc phải phòng ngự theo khu vực. Đó là lỗ hổng quá lớn khi trên sân có Erling Haaland.

Haaland chỉ mất 6 giây để sút tung lưới Bournemouth trong tình huống này

Tiền đạo người Na Uy cao 1m95 nặng 88 kg nhưng có thể đạt vận tốc lên tới 34,42 km/h. Nói một cách dễ hiểu, Haaland cao và to hơn đa phần cầu thủ đang chơi tại Ngoại hạng Anh nhưng tốc độ lại chẳng kém ai, thậm chí còn nằm trong tốp đầu về khả năng bứt tốc giống như xe tăng nhưng lại được lắp thêm động cơ của xe đua F1.

Bởi vậy, không lạ khi hai trung vệ Bournemouth "hít khói" trong tình huống số 9 của Man City mở tốc từ giữa sân ở phút 17. Từ lúc bóng rời đầu của Cherki cho tới lúc bay vào lưới chỉ mất đúng 6 giây! Hậu vệ của Bournemouth còn không có cả cơ hội phạm lỗi với Haaland để ngăn cầu thủ này dứt điểm.

Tình huống ghi bàn thứ hai của Haaland cũng tương tự khi tiền đạo người Na Uy chỉ mất có 5 giây để nhận bóng, dốc xuống rồi ghi bàn. Cần phải nói thêm rằng số 9 của Man City đang quá giỏi trong những tình huống 1 đối 1 với thủ môn. Trong trận đấu này, Petrovic chỉ thắng được Haaland 1 lần.

Haaland dễ thành điểm yếu của Man City

Một điều nghe tưởng rất vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục. Đó là Erling Haaland càng xuất sắc, Man City lại càng dễ bắt bài. Đoàn quân của Pep Guardiola đang phụ thuộc vào số 9 đến nỗi cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai đội bóng tại Ngoại hạng Anh là Esteve của Burnley (2 lần phản lưới). Còn lại Cherki, Nunes, Foden, Reijnders và O'Reilly mỗi người có một bàn.

Pep Guardiola đau đầu vì phong độ tuyệt vời của Haaland

Những tiền đạo khác của Man City như Doku, Marmoush, Savinho, Oscar Bobb thậm chí còn chưa có bàn thắng nào. Đó là điều đáng lo hơn là đáng mừng của Man City. Trong suốt những năm qua, đội vô địch Ngoại hạng Anh luôn có một cây săn bàn chủ lực nhưng vẫn cần 2 "phụ tá" trợ giúp.

Mùa giải gần nhất MU vô địch (2012/13), Van Persie thống trị "Vua phá lưới" nhưng không thể không kể tới những bàn thắng của Rooney và Chicharito. Hay như mùa trước, Liverpool vô địch nhờ 29 bàn thắng của Salah nhưng Luis Diaz và Gakpo cũng có trên 10 bàn. Hay như mùa 2023/24 khi Man City vô địch, Haaland có 27 bàn nhưng Foden và Alvarez cũng san sẻ gánh nặng với tiền đạo người Na Uy khi có lần lượt 19 và 11 lần lập công.

Còn như hiện tại, Haaland ghi bàn thì Man City mới thắng. Điều đó cho thấy sự tuyệt vời của Haaland nhưng cũng là cảnh báo cho Pep Guardiola. Nếu đối thủ quyết tâm "bắt chết" tiền đạo người Na Uy, liệu Man City có phương án đối phó nào không? Trận đấu với Aston Villa là một ví dụ, và liệu có nhiều "ví dụ" khác hay không? Đó sẽ là cơn đau đầu không hề dễ chịu của Pep Guardiola.

Thông số trận đấu