Hàng thủ Arsenal bất khả xâm phạm, thủ môn Raya thành khán giả nhận lương cao nhất

Premier League 2025-26 Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hàng thủ Arsenal vững chắc đến mức dị thường khiến các đối thủ giờ đây thậm chí khó lòng tung nổi cú sút, chứ đừng nói đến ghi bàn.

   

Hàng thủ "vững như bàn thạch"

Đội bóng của HLV Mikel Arteta giữ sạch lưới trận thứ 7 liên tiếp ở mọi đấu trường sau chiến thắng 2-0 trước Burnley. Cảm tưởng như Arsenal có thể thi đấu mãi mà không hề cảm thấy nguy hiểm thực sự đến với họ. 

Lần gần nhất Arsenal nhận bàn thua đã diễn ra vào tháng 9. Trước Burnley, họ không chỉ giữ sạch lưới mà còn không cho đối thủ có cú sút trúng đích nào. Trong khi đó, thủ môn David Raya đang trở thành "khán giả" bất đắc dĩ được trả lương cao nhất làng túc cầu (100.000 bảng/tuần), khi anh có lần thứ 3 trong 4 trận Ngoại hạng Anh gần nhất không phải cản phá lần nào.

Kể từ đầu mùa đến nay, Raya chỉ 16 lần phải cứu thua, ít hơn 13 đồng nghiệp khác tại Premier League. Đơn giản vì anh mới đối mặt 19 cú sút trúng đích từ phía các đối thủ, ít hơn 19 thủ môn khác.

Raya ít khi phải trổ tài cứu thua&nbsp;trong thời gian gần đây

Raya ít khi phải trổ tài cứu thua trong thời gian gần đây

Điều này đồng nghĩa trong 4 trận Premier League gần nhất mà Arsenal giữ sạch lưới, các đối thủ chỉ thực hiện duy nhất 1 cú sút trúng đích. Tính ở mọi đấu trường, thầy trò HLV Mikel Arteta đang tạo nên 7 trận liên tiếp sạch lưới, chuỗi dài nhất của họ kể từ năm... 1903.

Nhờ hàng thủ vững chãi này, Arsenal hiện thống trị ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Họ có 25 điểm sau 10 trận đấu, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Man City khoảng cách lên đến 6 điểm. Trong khi đó tại Cúp C1, "Pháo thủ" xếp thứ 4 với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận.

Lý do giúp Arsenal phòng ngự chặt chẽ

Vậy lý do gì giúp Arsenal có thể phòng ngự tốt như vậy, dù trước đây họ bị chê bai vì sảy chân ở những thời điểm quan trọng trong 3 mùa giải liên tiếp? Câu trả lời đến từ khát khao giữ sạch lưới của "Pháo thủ" kể cả khi trận đấu bước tới thời gian bù giờ. 

Ở trận thắng Burnley, trong tình huống đối thủ phản công ở cuối trận, mọi cầu thủ tấn công Arsenal lập tức lao về, gương mặt in rõ khát khao giữ sạch lưới. Không buông lỏng, không chậm lại. Arteta gọi đó là “niềm khao khát phòng ngự”. Có lẽ ông yêu thích tinh thần tập thể ấy không kém bất kỳ đường chuyền đẹp mắt hay bàn thắng lung linh nào.

Arsenal thăng hoa nhờ sự đồng lòng của mọi cầu thủ

Arsenal thăng hoa nhờ sự đồng lòng của mọi cầu thủ

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: "Bạn thấy 10 cầu thủ của tôi chạy nước rút 80m. Nếu chơi với khát khao, tập trung và kỷ luật, chúng tôi sẽ thắng rất nhiều trận".

Mùa giải 2025/26 vẫn đang ở giai đoạn đầu. Dẫu vậy, không thể phủ nhận Arsenal đang có phong độ đáng gờm, bất chấp sự vắng mặt kéo dài của các trụ cột như Martin Odegaard, Kai Havertz, Noni Madueke và Gabriel Jesus.

Mỗi cầu thủ Arsenal không khác gì quái thú phòng ngự. Họ làm chủ mọi tình huống cố định và sở hữu mối đe dọa khắp mặt sân. "Pháo thủ" không bất khả chiến bại về mặt kết quả thi đấu, nhưng hàng thủ đang tiến gần đến mức bất khả xâm phạm.

Suốt từ đầu mùa bóng hiện tại, Arsenal mới nhận 3 bàn thua. Tất nhiên không có đội bóng nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có thành tích ấn tượng giống đội chủ sân Emirates. 

Chờ ngày hái quả

Phong cách thực dụng của HLV Arteta có phần nào đó giống Mourinho. Kể cả khi dẫn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, ông vẫn chỉ đạo Arsenal ưu tiên việc đảm bảo an toàn cho khung thành của Raya. 

Điểm khác biệt nằm ở chỗ Arsenal không phòng ngự quá tiêu cực. Họ vẫn cầm bóng, thi đấu chậm rãi, rình rập chờ cơ hội đến để kết liễu đối thủ. Đó là cơ sở nhằm giúp giảm bớt rủi ro trong ngày hàng thủ không đạt phong độ cao. 

Arsenal ngày một tốt lên. HLV Arteta có thể mơ đến lần đầu hái quả ngọt sau nhiều mùa giải "nằm gai nếm mật". Tất nhiên hành trình đến vinh quang còn dài. Nhưng trước mắt, các CĐV "Pháo thủ" có thể tin rằng cú ăn 3 dành cho đội nhà không hề là giấc chiêm bao. 

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-03/11/2025 11:50 AM (GMT+7)
