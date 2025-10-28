MU hồi sinh: Amorim tìm thấy "long mạch", Luke Shaw mang tới khác biệt

MU hồi sinh mạnh mẽ

MU đã có chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh sau khi vượt qua Brighton với tỷ số 4-2 cuối tuần qua, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém top 4 đúng 1 điểm.

HLV Amorim đang dần xây dựng một đội hình cân bằng và hiệu quả

Đây là lần đầu tiên dưới triều đại HLV Amorim, “Quỷ đỏ” thắng liền ba trận ở Ngoại hạng Anh, và cũng là chuỗi phong độ tốt nhất của họ kể từ tháng 2/2024, khi đội chủ sân Old Trafford từng thắng 4 trận liên tiếp.

Hai chuyến làm khách sắp tới trước Nottingham Forest và Tottenham sẽ là cơ hội để MU khẳng định thực lực trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Amorim tìm ra giải pháp cho tuyến giữa

Sự hồi sinh của MU thời gian qua phần lớn nhờ tuyến giữa được cải thiện đáng kể, đặc biệt là Bruno Fernandes và Casemiro. Dù vẫn còn hoài nghi về việc cặp tiền vệ này có đủ cân bằng giữa tấn công và phòng ngự hay không, những điều chỉnh tinh tế của HLV Amorim đã giúp trung tuyến trở nên chắc chắn hơn.

Casemiro và Bruno Fernandes không còn bị quá tải nơi tuyến giữa

Một trong những thay đổi hiệu quả nhất là việc Luke Shaw, xuất phát ở vị trí trung vệ lệch trái, thường xuyên dâng cao bó vào giữa sân, tạo thành lớp bảo vệ bổ sung cho Casemiro và Fernandes, đồng thời giúp đội hình MU trở nên chặt chẽ hơn ở khu vực trung tuyến.

Bên cạnh đó, bộ ba Matheus Cunha, Mason Mount và Bryan Mbeumo luôn sẵn sàng lùi về hỗ trợ phòng ngự, giúp “Quỷ đỏ” có thêm quân số để kiểm soát khu vực giữa sân. Nhờ vậy, Fernandes có thể thoải mái dâng cao, tự do sáng tạo và gây ảnh hưởng ở phần sân đối phương, trong khi Mount hoặc Cunha sẽ tự động lùi xuống bù vào khoảng trống anh để lại.

Luke Shaw và bộ ba cần mẫn mang tới khác biệt

Nếu mùa trước, các cầu thủ chạy cánh như Alejandro Garnacho, Antony hay Marcus Rashford thường bị chỉ trích vì thiếu hỗ trợ phòng ngự, thì ở mùa này, HLV Amorim đã thay đổi hàng công ở cả nhân sự lẫn cách bố trí và điều đó đang mang lại hiệu quả.

Phân tích trên chương trình Match of the Day, cựu tiền vệ MU Michael Carrick đã chỉ ra sự thay đổi chiến thuật của HLV Amorim. Danh thủ người Anh nói: “Bạn không thể mong chỉ hai tiền vệ trung tâm đối phó với 3 hoặc 4 cầu thủ đối phương. Vấn đề là phải tìm ra giải pháp. Và MU đã làm được, các tiền đạo sẵn sàng lùi về hỗ trợ Fernandes và Casemiro, trong khi Luke Shaw thường xuyên bó vào giữa, tạo thành hàng ba ở tuyến giữa.

Về cơ bản, đây là trò chơi của quân số và không gian. Bạn phải lấp đầy đúng khu vực. Fernandes, Shaw và Casemiro đang chiếm lĩnh hoàn hảo phần giữa sân. Tôi cảm thấy có điều gì đó đang được xây dựng. Casemiro giữ trục giữa, Cunha linh hoạt di chuyển, Fernandes được phép dâng cao hơn, còn Mbeumo di chuyển tự do quanh Sesko. Có sự uyển chuyển, tính kết nối và rõ ràng là một hệ thống đang vận hành trơn tru”.

MU vẫn bộc lộ hạn chế

Trong chiến thắng của MU trước Brighton, “Quỷ đỏ” đã khiến người hâm mộ thót tim nhiều lần. Khi MU dẫn 2-0, Old Trafford tràn ngập niềm vui, nhưng các học trò của HLV Amorim lại liên tục để Brighton tạo ra các tình huống nguy hiểm. MU chơi ấn tượng bao nhiêu trong hiệp một, thì hiệp hai cho thấy “Quỷ đỏ” vẫn còn nhiều điểm yếu. Họ khiến mọi thứ trông vừa dễ dàng vừa khó khăn trên sân.

Phải đến khi Mbeumo ghi bàn thứ tư ở những phút bù giờ, đám đông trên khán đài Old Trafford mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Trong 4 cơ hội ngon ăn mà MU tạo ra, các chân sút của họ bỏ lỡ 3 lần, nhưng vẫn kết thúc trận đấu với 4 bàn thắng.

Đây chính là ý mà HLV Amorim nhấn mạnh trong buổi họp báo sau trận, khi nói rằng đội hình MU mùa này có những cầu thủ “phù hợp với phong cách chơi”. Ông đang nói về chất lượng của Cunha và Mbeumo. Họ là những ngôi sao mới của MU, giúp đội bóng nửa đỏ thành Manchester che lấp những hạn chế và tạo ra khác biệt trên sân. Nếu thiếu bộ đôi này, MU vẫn chỉ là tập thể trung bình, đang loay hoay tìm hướng đi và hoàn thiện lối chơi.