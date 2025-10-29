Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Atalanta vs Milan 29/10/25 - Trực tiếp
Logo Atalanta - ATA Atalanta
0
Logo Milan - MIL Milan
1
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

Video bóng đá Al Nassr - Al Ittihad: Đội Ronaldo bất lợi (King's Cup)

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Cristiano Ronaldo

(Vòng 1/8 King's Cup Saudi Arabia)

Tỷ số chung cuộc: Al Nassr 1-2 Al Ittihad (Hiệp 1: 1-2)

Ghi bàn (kiến tạo)

Al Nassr: Angelo (30')

Al Ittihad: Benzema (15', Diaby), Houssem Aouar (45+2', Mitaj)

Thẻ đỏ

Al Ittihad: Al Jelidan (49')

Đội hình xuất phát

Al Nassr: Bento; Ayman, Martinez, Simakan, Boushal; Al Khaibari, Angelo, Mane, Coman; Felix, Ronaldo

Al Ittihad: Rajkovic; Al Julaydan, Al Mousa, Pereira, Mitaj; Kante, Aouar, Fabinho; Roger, Diaby, Benzema

PSG - Bayern Munich 05.11

Video bóng đá Real Betis - Atletico Madrid: 2 đòn sắc bén, đánh chiếm top 4 (La Liga)
Video bóng đá Real Betis - Atletico Madrid: 2 đòn sắc bén, đánh chiếm top 4 (La Liga)

(Vòng 10 La Liga) Đây là trận đấu trực tiếp cho vị trí trong top 4 và hai đội đã không ngần ngại đá đôi công.

-29/10/2025 01:56 AM (GMT+7)
