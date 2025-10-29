Video bóng đá Al Nassr - Al Ittihad: Đội Ronaldo bất lợi (King's Cup)
(Vòng 1/8 King's Cup Saudi Arabia)
Tỷ số chung cuộc: Al Nassr 1-2 Al Ittihad (Hiệp 1: 1-2)
Ghi bàn (kiến tạo)
Al Nassr: Angelo (30')
Al Ittihad: Benzema (15', Diaby), Houssem Aouar (45+2', Mitaj)
Thẻ đỏ
Al Ittihad: Al Jelidan (49')
Đội hình xuất phát
Al Nassr: Bento; Ayman, Martinez, Simakan, Boushal; Al Khaibari, Angelo, Mane, Coman; Felix, Ronaldo
Al Ittihad: Rajkovic; Al Julaydan, Al Mousa, Pereira, Mitaj; Kante, Aouar, Fabinho; Roger, Diaby, Benzema
(Vòng 10 La Liga) Đây là trận đấu trực tiếp cho vị trí trong top 4 và hai đội đã không ngần ngại đá đôi công.
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/10/2025 01:56 AM (GMT+7)