Real Madrid chi đậm 165 triệu euro mua "cơn lốc" Olise, Bayern phản ứng phũ

Bayern Munich “đóng cửa” mọi đề nghị dành cho Olise

Olise vốn đã nằm trong tầm ngắm của Real Madrid từ trước, và sau màn trình diễn chói sáng ngay tại Bernabeu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được dự đoán sẽ đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ cầu thủ 24 tuổi. Như tờ Marca đã đưa tin, "Kền kền trắng" sẵn sàng chi tới 160-165 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Pháp ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Olise “hành hạ” Carreras ở lượt đi tứ kết Champions League

Nhưng theo nhà báo Fabrizio Romano, Bayern Munich hoàn toàn không có ý định để Olise ra đi trong tương lai gần. Phía "Hùm xám" không hề có ý định ngồi vào bàn đàm phán với bất kỳ CLB nào.

Nhà ĐKVĐ Bundesliga được cho là rất hài lòng với màn trình diễn của cựu sao Crystal Palace và khẳng định sẽ không bán Olise, ngay cả khi nhận được đề nghị ở mức kỷ lục.

Một yếu tố quan trọng khác là hợp đồng dài hạn của Olise với Bayern Munich kéo dài đến năm 2029 và không có điều khoản giải phóng. Điều này giúp đội bóng xứ Bavaria nắm toàn quyền quyết định trong mọi cuộc thương lượng, khiến khả năng ra đi trong mùa hè gần như không tồn tại.

Không chỉ vậy, chủ tịch danh dự Uli Hoeness của Bayern Munich còn nhấn mạnh rằng “Hùm xám” thậm chí sẽ không xem xét bất kỳ lời đề nghị nào lên tới 200 triệu euro dành cho cầu thủ 24 tuổi.

Với lập trường cứng rắn từ phía Bayern Munich, cơ hội để Real Madrid, hay bất kỳ đội bóng nào khác, chiêu mộ Olise trong mùa hè này gần như bằng không.

Olise khẳng định đẳng cấp thế giới

Màn trình diễn xuất sắc của Olise chính là điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League. Sau khi Bayern Munich ghi bàn thắng thứ hai, hậu vệ trái Real Madrid là Alvaro Carreras đã dang tay ra hiệu ngay trước khi bóng lăn trở lại, liên tục kêu gọi sự hỗ trợ từ các đồng đội. Anh gần như bất lực trong việc theo kèm Olise khi phải đối đầu một mình.

Joshua Kimmich hiểu rõ điểm yếu của Real Madrid và liên tục khai thác. Anh thực hiện tới 17 đường chuyền cho Olise, tạo điều kiện để cầu thủ chạy cánh người Pháp không ngừng khuấy đảo hàng thủ Real Madrid.

Màn trình diễn bùng nổ của Olise thậm chí còn được cựu danh thủ Jamie Carragher gọi là “một trong những màn trình diễn hay nhất mùa giải”, đặc biệt khi nó diễn ra ngay tại sân Bernabeu.

Dù thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer là người nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” với 9 pha cứu thua, phản ánh sức ép lớn từ phía Vinicius và Kylian Mbappe, nhưng chính Olise mới là người nổi bật hơn tất cả, vượt lên trên cả những siêu sao bên phía Real Madrid.