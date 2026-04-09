Real Madrid vừa thua Bayern Munich, đã rộ tin HLV Arbeloa cãi nhau với học trò

Sự kiện: Real Madrid La liga 2025-26

Báo giới Madrid cho biết Alvaro Arbeloa đã vướng vào vụ cãi nhau với một cầu thủ dưới quyền.

  

Tờ Marca thân Real Madrid mới đây đã bất ngờ cho biết giữa HLV Alvaro Arbeloa với trung vệ Raul Asencio đã có xung đột. Sự việc này đã khiến Asencio “biến mất” một cách kỳ lạ trong một số trận đấu gần đây của Real Madrid.

Raul Asencio đã "mất tích" khỏi đội hình Real Madrid vì dám gây sự với HLV Arbeloa

Theo nguồn tin, Real Madrid khi gặp Man City ở vòng 1/8 Champions League đã chuẩn bị cho trận lượt đi với lực lượng phòng ngự gặp nhiều tổn thất. David Alaba và Eder Militao đều chấn thương, Dean Huijsen thì bị treo giò. Raul Asencio khi đó cũng đang đau nhưng đã nén đau đá trận gặp Celta Vigo trước đó 3 ngày.

Asencio đã nghĩ rằng mình cũng xứng đáng xuất phát ở trận gặp Man City, nên khi Arbeloa không điền tên cầu thủ này, sự việc đã leo thang. Asencio được cho là đã đối mặt Arbeloa trong phòng thay đồ để chất vấn HLV trưởng, nhưng sự việc không chỉ dừng ở đây.

Sau trận lượt đi gặp Man City, Asencio được kỳ vọng sẽ chuẩn bị để ra sân cho trận đấu với Elche ở La Liga. Nhưng đúng vào ngày thi đấu và trước khi các cầu thủ tham gia buổi khởi động ban sáng, Asencio đã vào phòng của Arbeloa và tuyên bố anh bị đau cơ nên không thể thi đấu.

Arbeloa tỏ ra rất bực và sau đó ông phải báo cho Antonio Rudiger rằng trung vệ người Đức sẽ đá chính, dù Rudiger dự kiến được nghỉ. Rudiger cũng tỏ ra khó chịu vì quá trình chuẩn bị của anh được lên kế hoạch từ trước, với kế hoạch là anh được nghỉ không phải đá chính. Arbeloa đã phải giải thích với Rudiger về việc Asencio đột nhiên “dở chứng”.

Arbeloa quyết không tha cho Asencio chừng nào trung vệ này chưa xin lỗi toàn đội

Asencio sau khi bị gạch khỏi đội hình dự trận Elche cũng không được đăng ký nốt khi đá trận lượt về gặp Man City, tiếp đó trung vệ này tiếp tục bị cho ra rìa ở derby Madrid dù tập bình thường. Ngày nào Asencio cũng đến tập và trận nào Arbeloa cũng gạch tên không dùng.

Theo Marca, Asencio xuống nước đến gặp HLV Arbeloa để xin lỗi nhưng đã không được chấp nhận. Arbeloa yêu cầu trung vệ này đến trước mặt toàn đội để tạ lỗi và giải trình cho những phiền phức mình gây ra. Asencio ban đầu ngoan cố không làm theo, nhưng Arbeloa tiếp tục cứng rắn. Trong một buổi tập ông thậm chí đã hỏi một cách đầy hàm ý rằng “có ai muốn nói gì không?”.

Sau khi những tin đồn về việc Asencio không được chọn bắt đầu rộ lên trên các mặt báo, Asencio rốt cuộc đã phải xin lỗi trước toàn đội và được HLV Arbeloa chấp nhận. Dù vậy trung vệ này vẫn chưa được đá 2 trận gần nhất dù đã có tên trong danh sách đăng ký.

Video bóng đá Real Madrid - Bayern Munich: Kane tỏa sáng, Mbappe ngậm ngùi (Cúp C1)
Harry Kane tỏa sáng giúp Bayern Munich có lợi thế sau trận lượt đi, dù Mbappe đã rất nỗ lực.

