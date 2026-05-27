Bảng xếp hạng La Liga không có VAR: Barcelona bị Real Madrid vượt mặt?

VAR vẫn mắc nhiều sai sót tại La Liga

La Liga 2025/26 đã hạ màn và cuộc đua vô địch sớm kết thúc khi Barcelona dễ dàng đánh bại đại kình địch Real Madrid sớm vài vòng đấu. Đây là mùa giải thứ 8 mà VAR được áp dụng tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. So với thời điểm ban đầu, VAR đã hoàn thiện hơn rất nhiều nhưng không tránh khỏi sai sót.

Barcelona và Real Madrid là hai đội có nhiều tình huống VAR sai lầm nhất mùa giải 2025/26

Theo thống kê từ trang Archivo VAR của Tây Ban Nha, các tổ VAR vẫn mắc rất nhiều sai lầm. Một điều khá ngạc nhiên là nhà vô địch Barcelona là đội dính nhiều lỗi từ tổ VAR nhiều nhất trong mùa giải vừa qua với 11 lần. Đội á quân Real Madrid đứng thứ hai với 10 lỗi.

Vậy nếu không có VAR, bảng xếp hạng La Liga 2025/26 sẽ như thế nào? Tờ AS của Tây Ban Nha đã dày công thực hiện bảng xếp hạng “không có thật” nhưng lại cực kỳ gây chú ý này.

Đứng đầu… vẫn sẽ là Barcelona với 95 điểm khi thay một trận thua bằng một trận thắng. Về cơ bản, thầy trò HLV Hansi Flick vẫn sẽ vô địch nếu như không có VAR. Tuy nhiên, đường đến chức vô địch sẽ không dễ dàng bởi Real Madrid cũng có 91 điểm, tăng hơn 5 điểm so với thực tế. Điều đó đồng nghĩa với việc hai đội bóng này sẽ đua nhau tới tận vòng cuối cùng.

Đội nào được hưởng lợi nhất từ VAR tại La Liga?

Thực ra, bảng xếp hạng không có VAR của La Liga chỉ thực sự đáng chú ý ở nhóm “cầm đèn đỏ”. Kết quả thực tế là Oviedo (29 điểm), Girona (41 điểm) và cay đắng nhất là Mallorca (42 điểm, bằng với Osasuna và Levante) xuống hạng. Thế nhưng, nếu không có VAR, mọi chuyện có thể rất khác.

Real Oviedo và Girona vẫn sẽ có vé xuống hạng nhưng đội xếp thứ 18 phải là Sevilla (thực tế đứng thứ 13). Đội bóng xứ Andalusia sẽ chỉ kiếm được 37 điểm, kém hơn rất nhiều so với thực tế là 43 điểm. Trong khi đó, Mallorca sẽ không xuống hạng mà xếp thứ 12 với 45 điểm!

Tờ AS cũng chỉ ra hai trận đấu mang về lợi thế cho Sevilla là chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid với tình huống Isaac Romero ngã trong vòng cấm. Nếu VAR xử lý đúng, Sevilla sẽ không được hưởng phạt đền và tỉ số trận đấu chỉ là 1-1. Tương tự là trận hòa 2-2 với Elche với bàn thắng trong tư thế việt vị của Peque.

Bảng xếp hạng thực tế và bảng xếp hạng không VAR của La Liga 2025/26