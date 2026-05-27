Bảng xếp hạng La Liga không có VAR: Barcelona bị Real Madrid vượt mặt?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nigeria vs Zimbabwe
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Logo Zimbabwe - ZIM Zimbabwe
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Bảng xếp hạng La Liga không có VAR: Barcelona bị Real Madrid vượt mặt?

Sự kiện: La liga 2025-26 Barcelona Real Madrid

Trong trường hợp bảng xếp hạng La Liga 2025/26 không có VAR, Barcelona liệu có bị Real Madrid vượt mặt?

  

VAR vẫn mắc nhiều sai sót tại La Liga

La Liga 2025/26 đã hạ màn và cuộc đua vô địch sớm kết thúc khi Barcelona dễ dàng đánh bại đại kình địch Real Madrid sớm vài vòng đấu. Đây là mùa giải thứ 8 mà VAR được áp dụng tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. So với thời điểm ban đầu, VAR đã hoàn thiện hơn rất nhiều nhưng không tránh khỏi sai sót.

Barcelona và Real Madrid là hai đội có nhiều tình huống VAR sai lầm nhất mùa giải 2025/26

Barcelona và Real Madrid là hai đội có nhiều tình huống VAR sai lầm nhất mùa giải 2025/26

Theo thống kê từ trang Archivo VAR của Tây Ban Nha, các tổ VAR vẫn mắc rất nhiều sai lầm. Một điều khá ngạc nhiên là nhà vô địch Barcelona là đội dính nhiều lỗi từ tổ VAR nhiều nhất trong mùa giải vừa qua với 11 lần. Đội á quân Real Madrid đứng thứ hai với 10 lỗi.

Vậy nếu không có VAR, bảng xếp hạng La Liga 2025/26 sẽ như thế nào? Tờ AS của Tây Ban Nha đã dày công thực hiện bảng xếp hạng “không có thật” nhưng lại cực kỳ gây chú ý này.

Đứng đầu… vẫn sẽ là Barcelona với 95 điểm khi thay một trận thua bằng một trận thắng. Về cơ bản, thầy trò HLV Hansi Flick vẫn sẽ vô địch nếu như không có VAR. Tuy nhiên, đường đến chức vô địch sẽ không dễ dàng bởi Real Madrid cũng có 91 điểm, tăng hơn 5 điểm so với thực tế. Điều đó đồng nghĩa với việc hai đội bóng này sẽ đua nhau tới tận vòng cuối cùng.

Đội nào được hưởng lợi nhất từ VAR tại La Liga?

Thực ra, bảng xếp hạng không có VAR của La Liga chỉ thực sự đáng chú ý ở nhóm “cầm đèn đỏ”. Kết quả thực tế là Oviedo (29 điểm), Girona (41 điểm) và cay đắng nhất là Mallorca (42 điểm, bằng với Osasuna và Levante) xuống hạng. Thế nhưng, nếu không có VAR, mọi chuyện có thể rất khác.

Real Oviedo và Girona vẫn sẽ có vé xuống hạng nhưng đội xếp thứ 18 phải là Sevilla (thực tế đứng thứ 13). Đội bóng xứ Andalusia sẽ chỉ kiếm được 37 điểm, kém hơn rất nhiều so với thực tế là 43 điểm. Trong khi đó, Mallorca sẽ không xuống hạng mà xếp thứ 12 với 45 điểm!

Tờ AS cũng chỉ ra hai trận đấu mang về lợi thế cho Sevilla là chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid với tình huống Isaac Romero ngã trong vòng cấm. Nếu VAR xử lý đúng, Sevilla sẽ không được hưởng phạt đền và tỉ số trận đấu chỉ là 1-1. Tương tự là trận hòa 2-2 với Elche với bàn thắng trong tư thế việt vị của Peque.

Bảng xếp hạng thực tế và bảng xếp hạng không VAR của La Liga 2025/26

Bảng xếp hạng La Liga không có VAR: Barcelona bị Real Madrid vượt mặt? - 2

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
Real bị nghi nhắm Fernandes của MU, điều khoản giải phóng hợp đồng gây ngỡ ngàng
Real bị nghi nhắm Fernandes của MU, điều khoản giải phóng hợp đồng gây ngỡ ngàng

MU gấp rút đàm phán giữ chân đội trưởng Bruno Fernandes, giữa lúc điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng khiến nhiều ông lớn châu Âu chú ý. Theo...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/05/2026 23:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN