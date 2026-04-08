Michael Olise - từ 'ngựa chứng' bị Chelsea thải loại đến ngôi sao nhấn chìm Real Madrid

Ngày hôm nay, Michael Olise đã thật sự bước ra ánh sáng để tiến vào hàng ngũ những ngôi sao đáng xem nhất của làng túc cầu hiện tại.

Tiền đạo người Pháp đã thi đấu bùng nổ trong màu áo Bayern Munich từ đầu mùa giải 2025/26. Trước khi chạm trán Real Madrid, Olise đã ghi 16 bàn và có 28 kiến tạo sau 40 trận ra sân. Cựu cầu thủ của Crystal Palace cần một trận đấu đỉnh cao để thật sự chứng minh năng lực. Sải bước trên sân Bernabeu của Real chính là thời cơ tuyệt vời cho tiền đạo 24 tuổi. Và tuyển thủ Pháp đã để lại trận đấu xuất sắc, góp công lớn giúp "Hùm xám" đánh bại Real.

Pha bóng ở phút 55 thể hiện những điểm mạnh nhất của Olise. Tiền đạo sinh năm 2001 rê bóng vượt qua Alvaro Carrera. Sao Bayern tiếp tục dốc bóng, dễ dàng loại bỏ sự theo kèm của Thiago Pinar bằng tốc độ; anh dắt thêm 2 nhịp và dứt điểm khi có khoảng trống. Olise cũng khát khao ghi bàn khi Luis Diaz và Harry Kane đã lập công nhưng cú dứt điểm thiếu độ hiểm hóc. Nếu tuyển thủ Pháp chuyền ở pha bóng đó, cơ hội ghi bàn mở ra rộng hơn cho Bayern.

Tuyển thủ Pháp đóng góp một pha kiến tạo cho Kane ghi bàn. Xuyên suốt 90 phút, anh có 4 lần rê bóng thành công, tạo ra 2 đường chuyền key pass (mở cơ hội thuận lợi) và tung ra 9 quả tạt. Olise khiến hậu vệ trẻ Alvaro Carrera trải qua một đêm ác mộng ở Bernabeu bằng những tình huống xử lý biến hóa. Olise có thể dốc bóng trực diện xuống đáy biên bằng tốc độ. Và anh cũng có thể giữ bóng lại nhiều nhịp, sử dụng kỹ thuật để qua người.

Phong tỏa Olise là nhiệm vụ bất khả thi của phần lớn hàng thủ tại Bundesliga. Atalanta cũng gần như bất lực trước ngôi sao chạy cánh của Bayern tại 2 trận ở vòng 16 đội. Đêm qua, Real chuẩn bị nhiều phương án để kiềm tỏa Kane và ngăn chặn 2 mũi khoan Diaz - Olise đang đạt phong độ rất cao của Bayern. Và riêng vị trí của Carrera đã bị Olise khai thác triệt để.

Olise đang bùng nổ ở cả vai trò ghi bàn và kiến tạo.

Quay ngược thời gian về tháng 7/2024, Bayern chiêu mộ Olise từ Crystal Palace với phí chuyển nhượng 60 triệu euro. Đó là mức giá không rẻ nhưng cũng không quá đắt cho một trong những chân chạy cánh hàng đầu tại Ngoại hạng Anh, là tương lai của bóng đá Pháp trong nhiều năm tới.

Thế nhưng, khi Bayern quyết định "xuống tiền" cho Olise, đó cũng là lựa chọn mạo hiểm vì tiền đạo này có tiền sử chấn thương khá nghiêm trọng. Cựu sao Crystal Palace từng nghỉ thi đấu hơn 4 tháng vì chấn thương gân khoeo ở mùa 2022/23. Cũng vì chấn thương gân khoeo, tiền vệ sinh năm 2001 nghỉ thêm 2 tháng trong mùa giải 2023/24. Trước khi Bayern hoàn tất thương vụ, Olise có thêm lựa chọn từ đề nghị của Chelsea và Man City nhưng quyết định của anh là gia nhập Munich.

Olise khép lại hành trình 15 năm tại xứ sở sương mù để bắt đầu chương mới trong sự nghiệp. Đúng vào thời điểm Bayern Munich công bố bản hợp đồng này, tờ Bild đã hé lộ nhiều chi tiết đáng chú ý về quá khứ của tiền vệ người Pháp, cho thấy anh từng trải qua thời thiếu niên đầy sóng gió.

Olise trưởng thành từ lò trẻ Arsenal nhưng bị thải loại vì chuyên môn. Tài năng người Pháp gia nhập Chelsea, gắn bó 7 năm, trước khi gặp biến cố. Theo Bild, Số 17 của Bayern từng bị Chelsea đuổi khỏi bản doanh ở học viện vì thường xuyên mâu thuẫn và va chạm đồng đội. Anh rời Chelsea, gia nhập Man City nhưng tiếp tục bị đuổi sau 6 tháng. Lần này, lý do vẫn nằm ở thái độ, Olise quá kiêu ngạo để hòa nhập vào một tập thể.

Olise từng lâm cảnh không nơi ăn, chốn tập suốt nhiều tháng. Anh gia nhập Reading vào mùa hè 2017 và sự nghiệp tiến triển từ đây. Năm 17 tuổi, tài năng người Pháp ra mắt giải hạng Nhất Anh. Olise khoác áo Reading 3 mùa, rồi được Crystal Palace mua về với giá gần 10 triệu euro. Sau 3 năm tại "đại bàng", Olise gia nhập Bayern và sự nghiệp của tiền đạo này sang trang mới hoàn toàn kể từ mùa hè 2024.

Đây là nhân tố mới được chờ đợi bùng nổ của tuyển Pháp ở World Cup 2026.

Số 17 của Bayern được cổ động viên Bayern gọi là Arjen Robben mới ở sân Allianz Arena. Cách chơi của Olise chỉ giống Robben một phần khi tiền đạo này cũng thường xuyên thực hiện tình huống kiểu ngoặt bóng sang trái và cứa lòng. Còn đánh giá về tổng thể, Olise chơi đa dạng hơn Robben, làm tốt cả vai trò phối hợp với đồng đội bên cạnh hoặc cầm bóng độc lập tác chiến.

60 triệu euro cho Olise là cái giá đáng đến từng xu, nếu nhìn vào đóng góp của tiền đạo này ở Bayern. Mùa trước, số 17 của Bayern ghi 20 bàn và có 23 kiến tạo cho "Hùm xám". Đến mùa này, tuyển thủ Pháp đã có 29 kiến tạo, chỉ còn cách kỷ lục kiến tạo của Messi trong một mùa giải 3 tình huống. Hiệu suất ghi bàn của Olise cũng cải thiện. Và trên hết, Olise ngày càng đóng góp nhiều vào lối chơi chung của Bayern, cùng Kane và Diaz tạo nên bộ ba tấn công hay nhất châu Âu hiện tại.