Enzo Fernandez nộp đơn rời Chelsea tới Real, mức giá khổng lồ là rào cản

Sự kiện: Chelsea La liga 2025-26 Chuyển nhượng mùa hè

Tương lai của Enzo Fernandez tại Chelsea đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi tiền vệ người Argentina được cho là sẵn sàng nộp đơn xin chuyển nhượng để gia nhập Real Madrid.

   

⚡ Quyết rời Chelsea, Enzo Fernandez tự tìm đường thoát thân

Ngôi sao người Argentina đã vắng mặt trong chiến thắng đậm của Chelsea trước Port Vale tại tứ kết FA Cup hôm thứ 7. Điều này xảy ra sau khi anh bị treo giò nội bộ 2 trận, đồng nghĩa sẽ tiếp tục vắng mặt trong cuộc đại chiến Ngoại hạng Anh với Man City (22h30, 12/4).

Tiền vệ Argentina đối mặt&nbsp;tương lai bất ổn tại Chelsea

Chelsea đã trừng phạt Fernandez vì đặt dấu hỏi về tương lai của mình cũng như chỉ trích việc sa thải HLV Enzo Maresca trong những cuộc phỏng vấn gây sốc.

“Tôi không hiểu điều đó. Đôi khi có những chuyện mà chúng tôi không thể hiểu được, họ quản lý mọi thứ như thế nào và theo cách nào. Rõ ràng đó là một sự ra đi khiến chúng tôi rất đau đớn, đặc biệt là ở giữa mùa giải, nó làm gián đoạn tất cả. Chúng tôi đã có bản sắc. Ông ấy mang đến sự tổ chức, dù bóng đá luôn có lúc tốt lúc xấu. Nhưng ông ấy luôn có một bản sắc rất rõ ràng trong cách tập luyện và thi đấu”, Enzo chia sẻ với đài TUDN của Mexico.

Theo El Chiringuito, tiền vệ 25 tuổi đang chuẩn bị nộp đơn xin chuyển nhượng nhằm mở đường cho một thương vụ bom tấn tới Real Madrid vào mùa hè. Chương trình truyền hình Tây Ban Nha cho biết Enzo Fernandez muốn tự mình giải quyết vấn đề sau khi cảm thấy thất vọng với tình hình tại Chelsea.

Người đại diện của anh, Javier Pastore, đã chỉ trích Chelsea vì “đóng băng” cựu cầu thủ Benfica khỏi đội hình và tiết lộ kế hoạch tìm đường ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng mở cửa trở lại.

💰 Mức giá 130 triệu bảng - rào cản khổng lồ

Tuy nhiên, hy vọng rời Stamford Bridge của Enzo có thể bị cản trở bởi mức giá của anh. Chelsea được cho là sẽ yêu cầu tới 130 triệu bảng nếu "Kền kền trắng" hỏi mua.

Thương vụ tới Real Madrid gặp khó vì mức phí kỷ lục

Đội bóng phía Tây London hiểu rằng họ đang nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán, bởi Enzo Fernandez đã ký hợp đồng có thời hạn 8 năm rưỡi khi gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge vào năm 2023.

Fernandez đã có 161 lần ra sân trong màu áo Chelsea, ghi được 28 bàn thắng. Cựu sao River Plate cũng đã giành UEFA Conference League và FIFA Club World Cup kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge với mức giá lớn.

8

Atlético Madrid - Barcelona 15.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 15/04
Thể lệ
Chelsea cấm Enzo Fernandez đá 2 trận, tổn hại lớn ở đại chiến Man City
Chelsea cấm Enzo Fernandez đá 2 trận, tổn hại lớn ở đại chiến Man City

HLV Liam Rosenior của Chelsea cho biết tiền vệ Enzo Fernandez sẽ không được thi đấu trong thời gian tới.

Bấm xem >>

-09/04/2026 14:50 PM (GMT+7)
