Real Madrid chào bán Vinicius cho 7 đại gia, "bom tấn" lớn nhất hè 2026 sẽ nổ?

Bảy ông lớn nhập cuộc, Vinicius thành “bom tấn” tiềm năng

Theo TEAMtalk, các bên trung gian đã liên hệ với Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool và Chelsea về khả năng chiêu mộ Vinicius Junior trong mùa hè này. Bên cạnh đó, Paris Saint Germain và Bayern Munich cũng đã được tiếp cận.

Vinicius đã giành được những danh hiệu lớn cùng Real Madrid

Ngôi sao người Brazil hiện là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, chỉ xếp sau Erling Haaland và Kylian Mbappe ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Mùa giải năm nay, Vinicius tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 16 bàn thắng cùng 9 kiến tạo trên mọi đấu trường, khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ tấn công có ảnh hưởng lớn nhất châu Âu.

Hợp đồng bế tắc, Real Madrid không muốn “mất trắng”

Vinicius đang tiến gần năm cuối hợp đồng và được cho là muốn đạt mức lương cơ bản ngang Mbappe, vượt mốc 500.000 bảng/tuần nếu tính cả các khoản thưởng.

Real Madrid sẵn sàng bán Vinicius

Dù Real Madrid đã đưa ra đề nghị mới nhằm giữ chân cầu thủ 25 tuổi, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận sau hơn 18 tháng đàm phán. Đáng chú ý, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tỏ ra cứng rắn khi khẳng định sẽ không nâng cao đề nghị hiện tại.

Trong bối cảnh đó, Real Madrid không muốn đối mặt nguy cơ mất trắng Vinicius vào năm 2027, đồng nghĩa khả năng bán anh ngay trong mùa hè sẽ được cân nhắc nếu không đạt thỏa thuận gia hạn.

Saudi Pro League nhập cuộc, Vinicius cân nhắc mọi lựa chọn

Song song với sự quan tâm từ châu Âu, Saudi Pro League cũng đã đưa ra những điểm đến tiềm năng cho Vinicius. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cầu thủ này hiện chưa chủ động thúc đẩy việc rời Real Madrid mà vẫn ưu tiên đàm phán.

Đội hình Real Madrid nhiều ngôi sao lớn và họ không ngại phải hy sinh Vinicius

Nếu hai bên không thể đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng trước khi vòng chung kết World Cup 2026 khởi tranh, rất có thể Real Madrid sẽ đưa Vinicius lên thị trường chuyển nhượng. Và đây được chờ đợi sẽ trở thành thương vụ "bom tấn" lớn nhất hè 2026.

Ở diễn biến khác, Real Madrid ngày càng tự tin trong việc chiêu mộ Rodri từ Manchester City, nhưng kiên quyết không trả giá quá cao. Bên cạnh đó, đại diện của Sandro Tonali đã liên hệ Real Madrid nhằm tìm kiếm bến đỗ mới cho tiền vệ người Italia.