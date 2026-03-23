Đội trưởng Malaysia: Tuyển Việt Nam sẽ quyết đòi lại món nợ, hé lộ cách ứng phó của Malaysia

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Đội trưởng Malaysia: Tuyển Việt Nam sẽ quyết đòi lại món nợ, hé lộ cách ứng phó của Malaysia

Sự kiện: Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu Asian Cup 2027 Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

Paulo Josue đã sẵn sàng cho kịch bản giải nghệ sau khi cùng tuyển Malaysia tham dự Asian Cup 2027, song mọi thứ đã sụp đổ.

Đội trưởng Malaysia: Tuyển Việt Nam sẽ quyết đòi lại món nợ, hé lộ cách ứng phó của Malaysia - 1

"Tôi đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, từng nghĩ đến việc giải nghệ sau Asian Cup 2027. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Hy vọng không có thêm sự cố nào cho đội tuyển Malaysia và chúng tôi vẫn lấp đầy lịch trình thi đấu. Về Asian Cup 2031 chăng? Tôi đã 42 tuổi ở thời điểm đó và không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra", thủ quân tuyển Malaysia lên tiếng sau vụ bê bối khiến Malaysia hết cửa dự Asian Cup 2027.

Anh tiếp tục: "Sau khi Việt Nam bị đánh bại 0-4 tại Kuala Lumpur năm ngoái, họ sẽ quyết đòi lại món nợ, bất chấp vấn đề bên lề Malaysia đang gặp phải. Về phần chúng tôi, dù có thế nào vẫn muốn thể hiện một màn trình diễn thật mạnh mẽ".

Josue kêu gọi các đồng đội ở đội tuyển gác lại sự cố, tập trung vào bóng đá và cống hiến hết mình ở trận tới. Việc Malaysia bị xử thua 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, đó là vấn đề ở cấp quản lý.

"Ở đợt hội quân lần này, đội hình có nhiều khác biệt. Chúng tôi không gọi quá nhiều tiền đạo nhưng lại quy tụ nhiều hậu vệ. Có lẽ Malaysia sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt chẽ và trông chờ vào các pha tấn công ở trận tới", Josue tiết lộ tình hình hiện tại của "Hổ Malay".

Paulo Josue (37 tuổi) là cầu thủ gốc Brazil. Anh nhập tịch Malaysia từ tháng 2/2023 và được triệu tập lên tuyển từ dấu mốc này. Trước đó, Josue khoác áo Kuala Lumpur City từ năm 2017 và đủ điều kiện nhập tịch sau khi sinh sống tại Malaysia trên 5 năm.

Josue là nhân tố nhập tịch đúng nghĩa của Malaysia, khác hẳn với 7 cầu thủ vừa bị FIFA treo giò 12 tháng. Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "dính chàm" bị phát hiện không có gốc gác Malaysia, do đó phải thi đấu và sinh sống tại Malaysia đủ 5 năm để được nhập tịch.

Vụ bê bối khiến tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, một trong số đó là chiến thắng 4-0 trước Việt Nam. Từ thế dẫn đầu bảng F, nắm trong tay cơ hội cực lớn để thẳng tiến tới VCK Asian Cup 2027, Malaysia bị trừ 6 điểm, trong khi Việt Nam được cộng thêm 3 điểm; "Hổ Malay" đã chia tay giấc mơ Asian Cup 2027 trước loạt trận cuối cùng.

Ngay lúc này, toàn đội Malaysia chuẩn bị hội quân ở Bangkok, Thái Lan nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân Thiên Trường. Kế hoạch này được LĐBĐ Malaysia (FAM) chuẩn bị từ trước khi đội tuyển của họ bị AFC xử phạt. Giới truyền thông Malaysia đã kêu gọi FAM hủy chuyến tập huấn đến Thái Lan vì giờ không còn nhiều tác dụng.

Nóng bảng xếp hạng FIFA: ĐT Việt Nam công phá top 100, Malaysia tụt thê thảm

ĐT Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA, sau khi được xử thắng Malaysia 3-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Ly

Nguồn: [Link nguồn]

23/03/2026 10:08 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN