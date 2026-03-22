Nóng bảng xếp hạng FIFA: ĐT Việt Nam công phá top 100, Malaysia tụt thê thảm

ĐT Việt Nam áp sát top 100 thế giới

Hôm 22/3, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã cập nhật bảng xếp hạng các đội tuyển nam. Theo đó, ĐT Việt Nam được cộng 24,11 điểm để vươn lên vị trí 103 thế giới, tăng 5 bậc từ vị trí 108. Ở khu vực Đông Nam Á, “Những chiến binh sao vàng” vẫn giữ vị trí thứ hai, thu hẹp khoảng cách với Thái Lan xuống còn 7 bậc.

ĐT Việt Nam tăng 5 bậc trên BXH FIFA sau khi được xử thắng Malaysia

ĐT Việt Nam thăng hạng đáng kể là nhờ được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thắng Malaysia 3-0 ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025. Đây thực sự là tin vui với thầy trò HLV Kim Sang Sik khi họ đang áp sát top 100 FIFA. Lần gần nhất ĐT Việt Nam nằm trong nhóm này là vào ngày 21/12/2023, hạng 94 thế giới.

Không dừng lại ở đó, ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội cải thiện thêm thứ hạng trong dịp FIFA Days tháng 3. Theo kế hoạch, đoàn quân của Kim Sang Sik sẽ thi đấu giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3, trước khi đá trận thủ tục với Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

BXH FIFA cập nhật ngày 22/3

Trong trường hợp thắng cả hai trận, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục được cộng điểm từ FIFA, qua đó có lợi thế trong lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra vào ngày 11/4, tại Riyadh (Saudi Arabia).

Bangladesh hiện xếp hạng 181 thế giới và không phải là đối thủ mạnh, còn Malaysia đang chịu ảnh hưởng nhiều về mặt tinh thần, chưa kể không được sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là nhiệm vụ nằm trong khả năng của ĐT Việt Nam, khi hàng công có thêm tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Malaysia tụt hạng thê thảm

Ngược lại, Malaysia bị trừ tới 49,99 điểm và rơi xuống vị trí thứ 135 thế giới, tụt 14 bậc từ vị trí 121. Sở dĩ “Hổ Mã Lai” tụt hạng thê thảm như vậy là bởi họ bị AFC xử thua 0-3 ở hai trận đấu đã diễn ra ở vòng loại Asian Cup 2027, gặp Nepal vào ngày 25/3/2025 và ĐT Việt Nam đã đề cập ở trên.

Việc AFC điều chỉnh kết quả 2 trận kéo theo sự thay đổi đáng kể về thứ hạng tại bảng F. Theo đó, Malaysia từ vị trí dẫn đầu với thành tích toàn thắng (15 điểm sau 5 trận) bị trừ 6 điểm, còn 9 điểm, đồng thời hiệu số bàn thắng bại giảm từ +14 xuống còn +2 (ghi 9 bàn, thủng lưới 7 bàn).

Trong khi đó, ĐT Việt Nam được cộng thêm chiến thắng 3-0 ở trận đối đầu trực tiếp, qua đó nâng tổng điểm lên 15 điểm, đồng thời cải thiện hiệu số từ +6 lên +13 (14 bàn thắng, 1 bàn thua), vươn lên dẫn đầu bảng F với thành tích toàn thắng sau 5 lượt trận.

Với khoảng cách 6 điểm so với Malaysia trong khi vòng loại chỉ còn 1 lượt trận, ĐT Việt Nam đã sớm giành quyền vào VCK Asian Cup 2027. Kết quả này đồng thời giúp thầy trò Kim Sang Sik sớm định đoạt ngôi đầu bảng F mà không phụ thuộc vào kết quả trận tái đấu Malaysia ở lượt cuối.