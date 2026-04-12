Ngọc nữ mặc bikini "xuyên thấu", lôi cuốn nhất giải chạy có 1 không 2 ở Thái Lan

Cuối tháng 3, tại bãi biển Chao Lao (tỉnh Chanthaburi, Thái Lan), sự kiện Bikini Run Chanthaburi 2026 tiếp tục khuấy động cộng đồng runner với không khí lễ hội rực rỡ. Giữa hàng trăm VĐV diện bikini đầy sắc màu, cái tên Porntaprewee Sripreserth (có biệt danh "Oreye") nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ vẻ ngoài cuốn hút và phong cách nổi bật.

Xuất hiện trên đường chạy 5km theo hình thức fun run (chạy để vui, để tận hưởng), Oreye gây ấn tượng mạnh khi lựa chọn bộ bikini có 1 lớp vải mỏng che bên ngoài, mang hiệu ứng “xuyên thấu” đầy táo bạo nhưng vẫn tinh tế, tôn lên vóc dáng cân đối và làn da mịn màng. Dưới ánh nắng biển, từng bước chạy của cô trở nên nổi bật hơn, kết hợp cùng thần thái tự tin và nụ cười rạng rỡ.

Ngoài đời, Porntaprewee Sripreserth còn là người mẫu, influencer (ngôi sao mạng xã hội) và gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện thể thao, giải trí ở Thái Lan. Cô sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, nơi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống năng động, chạy bộ và thời trang.

Những hình ảnh của "Oreye" tại Bikini Run nhanh chóng lan truyền, nhận về “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều bình luận ví cô “đẹp như bước ra từ AI”, “chạy mà như trình diễn thời trang”, hay “nữ runner quyến rũ nhất đường chạy”.

Bikini Run Chanthaburi không phải là cuộc đua của thành tích, mà là nơi thể thao hòa cùng âm nhạc, văn hóa và phong cách sống. Sự kiện kéo dài 2 ngày 1 đêm với hàng loạt hoạt động như gian hàng, múa lửa, concert Boho Camp… biến bãi biển thành một “sân khấu” thực thụ.

Trong không gian phóng khoáng ấy, sự xuất hiện của Porntaprewee góp phần tạo nên sức hút thị giác, và phản ánh rõ ràng hơn về tinh thần giải đấu: Chạy để tận hưởng, để thể hiện bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực.

Những hình ảnh đẹp về Porntaprewee (Nguồn ảnh: Instagram nhân vật)