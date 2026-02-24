ĐT Malaysia nhập tịch thêm 2 ngoại binh "khủng" trước trận đấu với ĐT Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Club Brugge
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Newcastle United vs Qarabağ
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Inter Milan vs Bodø / Glimt
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

ĐT Malaysia nhập tịch thêm 2 ngoại binh "khủng" trước trận đấu với ĐT Việt Nam

Sự kiện: Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu Đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027

ĐT Malaysia sắp có thêm 2 cầu thủ nhập tịch chất lượng trước trận tái đấu ĐT Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2027.

ĐT Malaysia sắp có thêm hai cầu thủ nhập tịch chất lượng khi tiền đạo Bergson da Silva (gốc Brazil) và trung vệ Giancarlo Gallifuoco (gốc Australia) đang tiến rất gần tới việc nhận quốc tịch Malaysia. Nếu hoàn tất thủ tục, bộ đôi này có thể góp mặt trong màn so tài then chốt giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Được biết, HLV trưởng Peter Cklamovski xác nhận quá trình hoàn tất giấy tờ đang được đẩy nhanh trước khi dịp FIFA Days khởi tranh từ ngày 23/3. Chiến lược gia người Australia tin rằng Bergson sẽ kịp hội quân và trở thành “vũ khí nguy hiểm” cho ĐT Malaysia.

Bergson da Silva được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công của ĐT Malaysia. (Ảnh: Getty)

Bergson da Silva được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công của ĐT Malaysia. (Ảnh: Getty)

Nhà cầm quân này tiết lộ Bergson rất khát khao cống hiến và muốn tạo dấu ấn đặc biệt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong 5 năm qua, chân sút 35 tuổi đã chứng minh đẳng cấp tại Đông Nam Á với hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Kể từ năm 2021, tiền đạo người Brazil đã ghi tới 176 bàn cho Johor Darul Ta'zim, trong đó có 32 pha lập công ở năm 2025 và 16 bàn chỉ sau ít tháng đầu năm 2026. Phong độ hủy diệt ấy giúp Bergson được xem là một trong những tay săn bàn đáng sợ nhất khu vực.  

Bên cạnh Bergson và Gallifuoco, HLV Cklamovski cho biết Malaysia có thể tiếp tục đón thêm các cầu thủ nhập tịch khác trong thời gian tới. Manuel Hidalgo dự kiến hoàn tất thủ tục vào tháng 4 nên sẽ lỡ trận gặp ĐT Việt Nam, trong khi Nacho Mendez cũng nằm trong diện được cân nhắc.

Tuy nhiên, bóng đá Malaysia vẫn đang đối mặt với những rắc rối pháp lý sau án phạt từ FIFA hồi cuối năm ngoái. LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ gốc nước ngoài bị cáo buộc làm giả hồ sơ để đủ điều kiện thi đấu và đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), với phiên điều trần diễn ra ngày 26/2.

Dù 7 cầu thủ bị treo giò 12 tháng, CAS đã tạm hoãn thi hành án trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Nếu kết quả kháng cáo không thuận lợi, Liên đoàn Bóng đá châu Á có thể xử thua 0-3 các trận mà ĐT Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ, bao gồm các chiến thắng trước ĐT Nepal và ĐT Việt Nam.

FIFA công bố báo cáo gây sốc, hy vọng CAS cứu rỗi của ĐT Malaysia sụp đổ?
FIFA công bố báo cáo gây sốc, hy vọng CAS cứu rỗi của ĐT Malaysia sụp đổ?

Vào ngày 26/2 tới, Tòa án trọng tài thể thao (CAS) sẽ công bố quyết định cuối cùng về vụ "nhập tịch chui" của 7 tuyển thủ Malaysia. Trước thềm thời...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/02/2026 11:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN