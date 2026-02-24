ĐT Malaysia nhập tịch thêm 2 ngoại binh "khủng" trước trận đấu với ĐT Việt Nam

ĐT Malaysia sắp có thêm hai cầu thủ nhập tịch chất lượng khi tiền đạo Bergson da Silva (gốc Brazil) và trung vệ Giancarlo Gallifuoco (gốc Australia) đang tiến rất gần tới việc nhận quốc tịch Malaysia. Nếu hoàn tất thủ tục, bộ đôi này có thể góp mặt trong màn so tài then chốt giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Được biết, HLV trưởng Peter Cklamovski xác nhận quá trình hoàn tất giấy tờ đang được đẩy nhanh trước khi dịp FIFA Days khởi tranh từ ngày 23/3. Chiến lược gia người Australia tin rằng Bergson sẽ kịp hội quân và trở thành “vũ khí nguy hiểm” cho ĐT Malaysia.

Bergson da Silva được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công của ĐT Malaysia. (Ảnh: Getty)

Nhà cầm quân này tiết lộ Bergson rất khát khao cống hiến và muốn tạo dấu ấn đặc biệt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong 5 năm qua, chân sút 35 tuổi đã chứng minh đẳng cấp tại Đông Nam Á với hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Kể từ năm 2021, tiền đạo người Brazil đã ghi tới 176 bàn cho Johor Darul Ta'zim, trong đó có 32 pha lập công ở năm 2025 và 16 bàn chỉ sau ít tháng đầu năm 2026. Phong độ hủy diệt ấy giúp Bergson được xem là một trong những tay săn bàn đáng sợ nhất khu vực.

Bên cạnh Bergson và Gallifuoco, HLV Cklamovski cho biết Malaysia có thể tiếp tục đón thêm các cầu thủ nhập tịch khác trong thời gian tới. Manuel Hidalgo dự kiến hoàn tất thủ tục vào tháng 4 nên sẽ lỡ trận gặp ĐT Việt Nam, trong khi Nacho Mendez cũng nằm trong diện được cân nhắc.

Tuy nhiên, bóng đá Malaysia vẫn đang đối mặt với những rắc rối pháp lý sau án phạt từ FIFA hồi cuối năm ngoái. LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ gốc nước ngoài bị cáo buộc làm giả hồ sơ để đủ điều kiện thi đấu và đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), với phiên điều trần diễn ra ngày 26/2.

Dù 7 cầu thủ bị treo giò 12 tháng, CAS đã tạm hoãn thi hành án trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Nếu kết quả kháng cáo không thuận lợi, Liên đoàn Bóng đá châu Á có thể xử thua 0-3 các trận mà ĐT Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ, bao gồm các chiến thắng trước ĐT Nepal và ĐT Việt Nam.