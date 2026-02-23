3 ngày trước phán quyết từ CAS, bóng đá Malaysia đón thêm cú sốc lớn

Hủy giải nền tảng, hệ thống đào tạo trẻ bị giáng đòn mạnh

Theo truyền thông sở tại, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã quyết định hủy ba giải đấu quan trọng trong năm 2026 gồm Cúp futsal Malaysia, giải futsal U19 quốc gia và giải bóng đá bãi biển quốc gia. Đây đều là những sân chơi mang tính chiến lược trong công tác phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ Malaysia.

LĐBĐ Malaysia quyết định không tổ chức 3 giải đấu

Quyết định này gây sốc cho người hâm mộ, bởi các giải đấu nói trên vốn được xem là nền móng cho bóng đá chuyên nghiệp. Việc đồng loạt khai tử 3 giải đấu cho thấy FAM đang gặp khó khăn nghiêm trọng về nền tảng tài chính. Khi sân chơi bị thu hẹp, cơ hội cọ xát của cầu thủ trẻ cũng giảm theo, kéo theo nguy cơ đứt gãy nguồn cung nhân sự cho tương lai.

Phán quyết từ CAS có thể định đoạt số phận

Song song với khó khăn nội tại, FAM và 7 cầu thủ liên quan còn chờ đợi phiên điều trần tại Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Vào ngày 26/2 tới, CAS sẽ ra phán quyết cuối cùng về vụ việc. Trước đó, FIFA đã tuyên án treo giò 12 tháng với 7 cầu thủ, hủy kết quả nhiều trận đấu của Malaysia do vi phạm quy định về tư cách thi đấu.

CAS ra phán quyết vụ kháng cáo của FAM vào ngày 26/2

Giới chuyên môn cho rằng khả năng kháng cáo thành công không cao, bởi FIFA đã đưa ra các bằng chứng về việc cầu thủ không đáp ứng điều kiện gốc gác theo quy định. Nếu đơn kháng cáo bị bác bỏ, án phạt sẽ được nối lại và FAM có thể đối diện thêm các biện pháp kỷ luật, thậm chí nguy cơ cấm vận.

Phán quyết sắp tới vì thế mang ý nghĩa sống còn. Trong bức tranh nhiều gam xám, bóng đá Malaysia đang đứng trước yêu cầu cấp bách: cải tổ quản trị, minh bạch quy trình và khôi phục niềm tin. Nếu không, cuộc khủng hoảng hiện tại có thể trở thành bước lùi dài hạn cho cả một nền bóng đá.