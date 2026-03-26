CLB số 1 Malaysia đe dọa nhà báo Pháp vì bị phanh phui scandal nhập tịch

Việt Nam vs Bangladesh
Việt Nam
Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Thổ Nhĩ Kỳ
Romania
Italy vs Northern Ireland
Italy
Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Ukraine
Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Đan Mạch
Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Wales
Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Ba Lan
Albania
Slovakia vs Kosovo
Slovakia
Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Cộng Hòa Séc
Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Brazil
Pháp
Colombia vs Croatia
Colombia
Croatia
Chile vs Cabo Verde
Chile
Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Trung Quốc
Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Indonesia
St. Kitts and Nevis
Iran vs Nigeria
Iran
Nigeria
Nga vs Nicaragua
Nga
Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Saudi Arabia
Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Hà Lan
Na Uy
Anh vs Uruguay
Anh
Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Thụy Sĩ
Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Tây Ban Nha
Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Hàn Quốc
Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Scotland
Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mỹ
Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Mexico
Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
Colombia
Pháp
New Zealand vs Chile
New Zealand
Chile
Đức vs Ghana
Đức
Ghana
Cameroon vs Trung Quốc
Cameroon
Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Australia
Curaçao
Iran vs Costa Rica
Iran
Costa Rica
Na Uy vs Thụy Sĩ
Na Uy
Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Serbia
Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Morocco
Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Scotland
Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Algeria
Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Hà Lan
Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Anh
Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Áo
Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Mỹ
Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Brazil
Croatia
Mexico vs Bỉ
Mexico
Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
Hải Phòng
Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội
SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Chelsea
Port Vale
Southampton vs Arsenal
Southampton
Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Hoàng Anh Gia Lai
Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Sông Lam Nghệ An
Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
West Ham United
Leeds United
CLB số 1 Malaysia đe dọa nhà báo Pháp vì bị phanh phui scandal nhập tịch

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027

Một nhà báo Pháp bình luận về vụ scandal nhập tịch của Malaysia đã bị CLB số 1 nước này đe dọa.

Lời phàn nàn của nhà báo Pháp

Bóng đá Malaysia còn chưa hết bẽ mặt với vụ scandal nhập tịch trái phép, dẫn đến án phạt bị xử thua và không vượt qua được vòng loại Asian Cup 2027 (mặc dù vẫn phải đá trận thủ tục gặp ĐT Việt Nam vào 19h ngày 31/3 tới), mới đây lại thêm một vụ việc nữa xảy ra. CLB Johor Darul Ta'zim đã bị một nhà báo người Pháp bóc mẽ khi có hành động đe dọa pháp lý với ông này.

Romain Molina, nhà báo phóng sự điều tra hàng đầu của bóng đá quốc tế

Nhà báo Romain Molina là một nhân vật tiếng tăm trong lĩnh vực phóng sự điều tra khi đã phanh phui nhiều vụ việc xấu liên quan đến bóng đá Pháp nói riêng, châu Âu nói chung và đôi khi cả bóng đá ngoài châu Âu. Molina được cho là có nhiều nguồn tin thân với các bộ phận pháp lý của UEFA, FIFA và cả tòa án trọng tài quốc tế (CAS), nên mới đây ông đã có những bình luận về vụ scandal Malaysia.

Như tin đã đưa, dù vụ nhập tịch trái phép đã bị xử phạt và ĐT Malaysia bị xử thua 2 trận, nhưng LĐBĐ Malaysia lẫn các quan chức “đầu têu” đã không bị phạt ngoài chỉ đóng một khoản tiền. Trong một đoạn trạng thái đăng trên Twitter/X, Molina đã bày tỏ sự bất bình bởi nền bóng đá Malaysia đầy rẫy vấn đề như nạn bán độ, bạo lực sân cỏ, thi hành sai luật bóng đá và xếp lịch thiên vị.

Molina đặc biệt nhắc tới câu chuyện hệ thống nhập tịch của bóng đá Malaysia không chỉ là dành cho ĐTQG, nó còn mang lại lợi ích lớn cho CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), đội bóng sở hữu bởi Thái tử Tunku Ismail Idris của Hồi quốc Johor.

Văn bản đe dọa?

Câu chuyện bỗng trở nên đáng chú ý hơn mức bình thường, khi Molina sau đó tiết lộ ông đã bị JDT gửi một văn bản yêu cầu ông phải xóa bỏ đoạn trạng thái đã đăng trong vòng 24 giờ, và đăng một đoạn khác đính chính rằng câu lạc bộ JDT không liên quan đến scandal. Nếu không JDT sẽ có hành động pháp lý, và Molina đăng kèm ảnh văn bản đi kèm.

CLB Johor Darul Ta'zim gửi văn bản yêu cầu Romain Molina xóa nội dung đã đăng

Molina đáp trả luôn trên Twitter/X rằng JDT đang dọa nạt ông, mà dọa nạt là điều chưa từng gây khó dễ cho nhà báo này khi Molina đã từng bị dọa giết vì phanh phui hẳn một mạng lưới “buôn lậu” cầu thủ lẫn một hệ thống che đậy hành vi xâm hại của nhiều HLV người Pháp với các cầu thủ trẻ. Molina viết hẳn rằng JDT có giỏi thì hành động thay vì đe dọa suông.

Nhà báo người Pháp tiếp đó nhấn mạnh rằng ông chất vấn hình phạt mà FIFA và AFC dành cho LĐBĐ Malaysia, nhưng nếu JDT cảm thấy nhột nhạt, ông không ngán phanh phui tiếp những sai phạm của JDT ngay trong giải VĐQG Malaysia. Không chỉ 3 cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia của JDT bị phát hiện dùng giấy tờ giả, Molina còn chỉ ra rằng trong một trận gặp Negeri Sembilan, JDT đã tung vào sân 6 cầu thủ nước ngoài khác (và chỉ tên từng cầu thủ một lẫn quốc tịch của họ) kết hợp với 3 cầu thủ bị phạt.

Molina cho rằng nếu 3 cầu thủ Irazabal, Figueiredo và Hevel đều đã bị xử phạt vì nhập tịch láo, điều đó có nghĩa 3 cầu thủ này đều không đủ tư cách được xem là nội binh ở giải VĐQG Malaysia. Như vậy JDT đã dùng tận 9 ngoại binh cùng lúc trong đội hình 1 trận đấu ở giải VĐQG, vượt quá quy định của giải (6 người trên sân, 3 người trên ghế dự bị), vậy tại sao JDT lại không bị xử phạt?

Phản ứng của fan Malaysia

Việc Romain Molina bóc mẽ hành động đe dọa của JDT khiến dân mạng Malaysia tỏ ra hưởng ứng, bởi từ lâu JDT đã bị ghét ở khắp Malaysia do sự thao túng của Thái tử Ismail với LĐBĐ Malaysia. Thậm chí ở vụ scandal nhập tịch vừa qua, chính ông này đã đăng trên mạng xã hội việc mình sẽ “gặp quan chức FIFA để thúc đẩy quá trình nhập tịch”, tuy nhiên khi LĐBĐ Malaysia bị FIFA phạt vì Ismail lại chối bay trách nhiệm.

Nhiều fan Malaysia bày tỏ sự ủng hộ dành cho Molina

Thậm chí có không ít fan còn góp thêm vào những gì Molina đã tiết lộ, cho biết JDT gần đây bỗng dưng có 4 cầu thủ mới mang quốc tịch Philippines mặc dù những cầu thủ này chưa từng một lần được gọi lên ĐTQG Philippines. Nhiều người cho rằng với những hành động trái luật, JDT vẫn được dự AFC Champions League là một sự xấu hổ vì nó càng khiến bóng đá Malaysia bị mang tiếng xấu.

Nhiều người dùng Twitter tới từ Malaysia khuyên Molina đừng xóa những gì ông đăng, cũng như cảnh báo Molina về khả năng sẽ có một “nhóm người lạ” nào đó tấn công ông trên đường phố. “Bảo trọng nhé Romain, một số nhà báo của chúng tôi đã bị tay sai của gã thái tử đó đánh trên đường phố vì dám viết về những trò bẩn của hắn”, một người dùng viết.

Những phóng sự điều tra nổi tiếng của Romain Molina

- Hơn 400 cầu thủ Pháp từng bị xâm hại tình dục ở các học viện đào tạo trẻ bởi các HLV.

- Một học viện bóng đá tại CHDC Congo được điều hành bởi một đường dây buôn bán trẻ em.

- Ferland Mendy bị khởi tố tại Lyon vì đánh phụ nữ trong một quán bar. Lyon che giấu vụ này để bán Mendy 1 năm sau, và Real Madrid đe dọa cắt quyền dự họp báo của bất cứ phóng viên nào hỏi về vụ này.

- Cựu trưởng ban trọng tài của giải VĐQG Colombia xâm hại trẻ em.

- Lối sống của một số cầu thủ PSG, hít shisha và đưa gái mại dâm đi theo trong các trận sân khách, từ Julian Draxler, Marco Verratti tới Blaise Matuidi.

- Một số LĐBĐ châu Phi làm giả kết quả test Covid trong thời gian diễn ra vòng loại World Cup 2022.

- Một HLV tuyển U15 Mông Cổ đề nghị được “vui vẻ” với bà của một cầu thủ đổi lấy suất đá chính.

Theo Q.D (Tổng hợp)
-26/03/2026 09:02 AM (GMT+7)

