CLB số 1 Malaysia đe dọa nhà báo Pháp vì bị phanh phui scandal nhập tịch

Lời phàn nàn của nhà báo Pháp

Bóng đá Malaysia còn chưa hết bẽ mặt với vụ scandal nhập tịch trái phép, dẫn đến án phạt bị xử thua và không vượt qua được vòng loại Asian Cup 2027 (mặc dù vẫn phải đá trận thủ tục gặp ĐT Việt Nam vào 19h ngày 31/3 tới), mới đây lại thêm một vụ việc nữa xảy ra. CLB Johor Darul Ta'zim đã bị một nhà báo người Pháp bóc mẽ khi có hành động đe dọa pháp lý với ông này.

Romain Molina, nhà báo phóng sự điều tra hàng đầu của bóng đá quốc tế

Nhà báo Romain Molina là một nhân vật tiếng tăm trong lĩnh vực phóng sự điều tra khi đã phanh phui nhiều vụ việc xấu liên quan đến bóng đá Pháp nói riêng, châu Âu nói chung và đôi khi cả bóng đá ngoài châu Âu. Molina được cho là có nhiều nguồn tin thân với các bộ phận pháp lý của UEFA, FIFA và cả tòa án trọng tài quốc tế (CAS), nên mới đây ông đã có những bình luận về vụ scandal Malaysia.

Như tin đã đưa, dù vụ nhập tịch trái phép đã bị xử phạt và ĐT Malaysia bị xử thua 2 trận, nhưng LĐBĐ Malaysia lẫn các quan chức “đầu têu” đã không bị phạt ngoài chỉ đóng một khoản tiền. Trong một đoạn trạng thái đăng trên Twitter/X, Molina đã bày tỏ sự bất bình bởi nền bóng đá Malaysia đầy rẫy vấn đề như nạn bán độ, bạo lực sân cỏ, thi hành sai luật bóng đá và xếp lịch thiên vị.

Molina đặc biệt nhắc tới câu chuyện hệ thống nhập tịch của bóng đá Malaysia không chỉ là dành cho ĐTQG, nó còn mang lại lợi ích lớn cho CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), đội bóng sở hữu bởi Thái tử Tunku Ismail Idris của Hồi quốc Johor.

Văn bản đe dọa?

Câu chuyện bỗng trở nên đáng chú ý hơn mức bình thường, khi Molina sau đó tiết lộ ông đã bị JDT gửi một văn bản yêu cầu ông phải xóa bỏ đoạn trạng thái đã đăng trong vòng 24 giờ, và đăng một đoạn khác đính chính rằng câu lạc bộ JDT không liên quan đến scandal. Nếu không JDT sẽ có hành động pháp lý, và Molina đăng kèm ảnh văn bản đi kèm.

CLB Johor Darul Ta'zim gửi văn bản yêu cầu Romain Molina xóa nội dung đã đăng

Molina đáp trả luôn trên Twitter/X rằng JDT đang dọa nạt ông, mà dọa nạt là điều chưa từng gây khó dễ cho nhà báo này khi Molina đã từng bị dọa giết vì phanh phui hẳn một mạng lưới “buôn lậu” cầu thủ lẫn một hệ thống che đậy hành vi xâm hại của nhiều HLV người Pháp với các cầu thủ trẻ. Molina viết hẳn rằng JDT có giỏi thì hành động thay vì đe dọa suông.

Nhà báo người Pháp tiếp đó nhấn mạnh rằng ông chất vấn hình phạt mà FIFA và AFC dành cho LĐBĐ Malaysia, nhưng nếu JDT cảm thấy nhột nhạt, ông không ngán phanh phui tiếp những sai phạm của JDT ngay trong giải VĐQG Malaysia. Không chỉ 3 cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia của JDT bị phát hiện dùng giấy tờ giả, Molina còn chỉ ra rằng trong một trận gặp Negeri Sembilan, JDT đã tung vào sân 6 cầu thủ nước ngoài khác (và chỉ tên từng cầu thủ một lẫn quốc tịch của họ) kết hợp với 3 cầu thủ bị phạt.

Molina cho rằng nếu 3 cầu thủ Irazabal, Figueiredo và Hevel đều đã bị xử phạt vì nhập tịch láo, điều đó có nghĩa 3 cầu thủ này đều không đủ tư cách được xem là nội binh ở giải VĐQG Malaysia. Như vậy JDT đã dùng tận 9 ngoại binh cùng lúc trong đội hình 1 trận đấu ở giải VĐQG, vượt quá quy định của giải (6 người trên sân, 3 người trên ghế dự bị), vậy tại sao JDT lại không bị xử phạt?

Phản ứng của fan Malaysia

Việc Romain Molina bóc mẽ hành động đe dọa của JDT khiến dân mạng Malaysia tỏ ra hưởng ứng, bởi từ lâu JDT đã bị ghét ở khắp Malaysia do sự thao túng của Thái tử Ismail với LĐBĐ Malaysia. Thậm chí ở vụ scandal nhập tịch vừa qua, chính ông này đã đăng trên mạng xã hội việc mình sẽ “gặp quan chức FIFA để thúc đẩy quá trình nhập tịch”, tuy nhiên khi LĐBĐ Malaysia bị FIFA phạt vì Ismail lại chối bay trách nhiệm.

Nhiều fan Malaysia bày tỏ sự ủng hộ dành cho Molina

Thậm chí có không ít fan còn góp thêm vào những gì Molina đã tiết lộ, cho biết JDT gần đây bỗng dưng có 4 cầu thủ mới mang quốc tịch Philippines mặc dù những cầu thủ này chưa từng một lần được gọi lên ĐTQG Philippines. Nhiều người cho rằng với những hành động trái luật, JDT vẫn được dự AFC Champions League là một sự xấu hổ vì nó càng khiến bóng đá Malaysia bị mang tiếng xấu.

Nhiều người dùng Twitter tới từ Malaysia khuyên Molina đừng xóa những gì ông đăng, cũng như cảnh báo Molina về khả năng sẽ có một “nhóm người lạ” nào đó tấn công ông trên đường phố. “Bảo trọng nhé Romain, một số nhà báo của chúng tôi đã bị tay sai của gã thái tử đó đánh trên đường phố vì dám viết về những trò bẩn của hắn”, một người dùng viết.