ĐT Việt Nam hưởng lợi vụ Malaysia nhập tịch chui, cơ hội trở lại top 100 BXH FIFA

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch HLV Kim Sang Sik

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA khi tháng 3 hứa hẹn mang về tới 38 điểm. Nếu vụ kiện liên quan đến Malaysia có kết quả bất lợi cho đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể áp sát, thậm chí trở lại top 100 thế giới.

Phán quyết từ CAS có thể mở ra bước ngoặt lớn

Vào ngày 26/2, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ tổ chức phiên điều trần liên quan đến đơn kiện của Malaysia nhằm vào FIFA. Đây được xem là điểm nút trong cuộc tranh chấp pháp lý giữa FIFA và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xoay quanh bê bối nhập tịch trái phép của 7 cầu thủ.

Vào ngày 26/2, CAS sẽ ra phán quyết cuối cùng vụ Malaysia "nhập tịch chui" 7 cầu thủ

Vào ngày 26/2, CAS sẽ ra phán quyết cuối cùng vụ Malaysia "nhập tịch chui" 7 cầu thủ

Nếu CAS bác đơn kháng cáo của FAM, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ có cơ sở để xử thua Malaysia 0-3 ở hai trận gặp Việt Nam và Nepal tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 do sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.

Trong kịch bản đó, ĐT Việt Nam sẽ được hưởng lợi kép: vừa gia tăng cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027, vừa cải thiện đáng kể điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Hoàn điểm đã mất, Việt Nam có thể vọt lên hạng 103 thế giới

Trước đó, thất bại 0-4 trước Malaysia vào tháng 6/2025 khiến Việt Nam bị trừ 14 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu được xử thắng 3-0, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không chỉ được cộng thêm khoảng 10,5 đến 11 điểm cho một chiến thắng chính thức, mà còn lấy lại 14 điểm đã mất.

ĐT Việt Nam (áo đỏ) để thua Malaysia 0-4 vào tháng 6/2025

ĐT Việt Nam (áo đỏ) để thua Malaysia 0-4 vào tháng 6/2025

Tổng cộng, Việt Nam có thể nhận từ 24 đến 25 điểm sau khi AFC ra quyết định xử thua Malaysia 0-3. Khi đó, tổng điểm của đội sẽ tăng lên khoảng 1.214 điểm, tương đương vị trí 103 thế giới.

Hiện tại, đội đứng thứ 100 là ĐT Tajikistan với 1.224,93 điểm. Khoảng cách giữa hai đội có thể rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 10 điểm, một con số hoàn toàn có thể san lấp trong loạt trận tháng 3.

Hai trận tháng 3: Cú hích quyết định cho tham vọng trở lại top 100

Trong tháng tới, Việt Nam sẽ đá giao hữu với Bangladesh trước khi tái đấu Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 (dự kiến ngày 31/3).

ĐT Việt Nam có cơ hội trở lại top 100 FIFA vào tháng 3 tới

ĐT Việt Nam có cơ hội trở lại top 100 FIFA vào tháng 3 tới

Theo cách tính điểm của FIFA, chiến thắng trước Bangladesh ở trận giao hữu có thể mang về thêm khoảng 2,7 đến 3 điểm. Nếu tiếp tục đánh bại Malaysia ở trận chính thức, Việt Nam sẽ có thêm từ 8 đến 10 điểm.

Như vậy, riêng hai trận trong tháng 3 có thể mang về từ 11 đến 13 điểm. Cộng với 25 điểm tiềm năng từ phán quyết xử thắng 3-0 trước Malaysia, tổng số điểm mà thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể nhận lên tới 38 điểm.

Nếu mọi kịch bản diễn ra thuận lợi, Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở lại Top 100 thế giới, cột mốc mang ý nghĩa lớn cả về chuyên môn lẫn vị thế khu vực. Tháng 3 vì thế không chỉ là loạt trận quốc tế đơn thuần, mà có thể trở thành bước ngoặt cho hành trình tái khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Lúc này, đội bóng Đông Nam Á đang có thứ hạng tốt nhất là Thái Lan với 1.243,27 điểm, xếp hạng 96 FIFA. Nếu có thể trở lại top 100, ĐT Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để cạnh tranh và hướng tới mục tiêu vượt qua "Voi chiến", trở lại với vị thế đội bóng số 1 khu vực, điều đã được duy trì trong suốt triều đại của HLV Park Hang Seo.

Theo Tiến Sơn

Nguồn:

-24/02/2026 11:57 AM (GMT+7)
