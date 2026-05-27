PSG mạnh hơn, Arsenal phải dùng "khổ nhục kế" để thắng chung kết cúp C1

Lịch sử hậu thuẫn hay chống lại Arsenal?

Không ai không nhắc đến quãng thời gian dai dẳng 22 năm chờ đợi, khi bàn về chức vô địch Premier League 2026 mà Arsenal vừa giành được. Vậy, phải chờ đến 32 năm thì sao?

Bức ảnh này vẫn là một kỷ niệm rất buồn cho các fan Arsenal

Từ đấu trường tối thượng Champions League đến cúp Các đội đoạt cúp quốc gia châu Âu mà UEFA đã khai tử trong… thế kỷ trước. Từ cúp UEFA kiểu cũ đến Europa League ngày nay, Arsenal đều đã có mặt ở trận chung kết, nhưng chưa một lần chiến thắng trong hơn 30 năm qua.

Chẳng những thế, đấy còn là những trận thua tức tưởi, đủ làm ám ảnh giới hâm mộ Arsenal mỗi khi đội này tiến sát đến ngưỡng vinh quang ở đấu trường châu lục.

Nói đến hy vọng vô địch Champions League 2026, khi Arsenal gặp PSG trong cuộc quyết đấu cuối cùng, là phải nói về lịch sử. Tất nhiên, Arsenal đang đứng trước cơ hội vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại.

Nhưng lịch sử thật ra đã xuất hiện rồi. Đây là mùa bóng đầu tiên mà Arsenal đoạt chức vô địch Premier League đồng thời lọt vào chung kết Champions League. Cột mốc quan trọng thật ra đã được ghi nhận từ vòng đấu trước: lần đầu tiên Arsenal có mặt ở vòng bán kết Champions League trong 2 mùa bóng liên tiếp. Đây là mùa bóng mà Arsenal trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử bóng đá góp mặt ở giải VĐQG của mình đúng 100 mùa liên tiếp.

Nếu như mùa này khép lại bằng một “cú đúp” trong mơ, thì có lẽ người ta sẽ phải nhắc mãi sự kiện này trong suốt... 100 năm nữa – nếu như khi ấy môn bóng đá vẫn còn tồn tại! Quá đẹp, và quá khó, để giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực?

Hơn 30 năm về trước, Arsenal đã có cơ hội đi vào lịch sử. Và đấy sẽ là kỷ lục “độc nhất vô nhị”: trở thành đội bóng duy nhất trên đời bảo vệ thành công chiếc cúp C2 châu Âu (cúp C2 ngày xưa, hay còn gọi là cúp Các đội đoạt cúp quốc gia châu Âu).

Bàn thắng "vàng" của Nayim trước Arsenal năm 1995

Trong tư cách ĐKVĐ, Arsenal thua đối thủ Tây Ban Nha Zaragoza 1-2 ở trận chung kết cúp C2 năm 1995. Nayim ghi bàn quyết định cho Zaragoza, bằng cú lốp bóng từ giữa sân, khi hiệp phụ thứ 2 còn đúng 1 phút. Thế là cả một giấc mơ sụp đổ. Giải đấu này đã khép lại sau mùa bóng 1998-1999, nên mãi mãi không có đội nào bảo vệ thành công chức vô địch.

Năm 2000, Arsenal gặp Galatasaray trong trận chung kết cúp UEFA (nay là Europa League). Họ chỉ hòa 0-0 và thua ở chấm 11m luân lưu, trước đối thủ bị xem là đội chiếu dưới. Đến năm 2006 thì Arsenal xuất hiện lần đầu tiên trong trận chung kết Champions League. Họ dẫn điểm ngay trong hiệp đầu, nhưng thua ngược 1-2 trước Barcelona, khi thời giant hi đấu chính thức chỉ còn 10 phút.

Mới đây, HLV Emery Unai khẳng định tên tuổi “Mr. Europa League”, trở thành huyền thoại khi vô địch giải đấu này lần thứ 5, với 3 đội bóng khác nhau. Nhưng, ngay cả Emery cũng không thể cứu Arsenal thoát khỏi thất bại trong trận chung kết Europa League 2019 (Arsenal thua Chelsea 1-4).

Đấy là 4 lần lọt vào chung kết ở đấu trường châu Âu trong 31 năm qua của Arsenal. Và đấy đều là những trận chung kết mà có lẽ giới hâm mộ Arsenal không hề muốn ai nhắc lại. Họ không muốn nỗi ám ảnh len lỏi vào tâm trí, trước trận chung kết tối quan trọng PSG – Arsenal sắp tới.

Sẽ phải dùng “khổ nhục kế”?

Dù muốn hay không, vẫn phải lưu ý một điều: Arsenal là đội thi đấu nhiều nhất mà chưa bao giờ lên ngôi vô địch cúp C1/Champions League. Chính xác là 225 trận, hơn xa so với đội kế tiếp là Atletico Madrid với 192 trận ở đấu trường này. Cứ như định mệnh đã sắp đặt sẵn vai “kẻ thua cuộc vĩ đại” cho Arsenal vậy.

Thời đã tới, Arsenal tiến luôn đến vô địch mọi danh hiệu?

Cũng có chỗ thú vị: rút cuộc thì Arsenal đã trở lại ngôi vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi, và sau 3 lần liên tiếp về nhì. Tiếp theo sẽ là vinh quang ở đấu trường châu lục, sau 31 năm chờ đợi, và sau 4 trận chung kết thua đau? Có câu “thời tới, không đỡ được”!

Bàn về chuyên môn, chắc chắn HLV Mikel Arteta sẽ phải suy nghĩ nát nước về việc vô hiệu hóa sức tấn công khủng khiếp của PSG. Đấy là đội ghi bàn nhiều nhất ở Champions League mùa này. Và PSG có thể xô ngã kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một mùa bóng ở Champions League (45 bàn, mùa này PSG đã ghi 44 bàn).

Ngôi sao lớn nhất trong đội hình PSG – Ousmane Dembele, đang giữ “Quả Bóng Vàng” – chính là cầu thủ chơi ở vị trí mũi nhọn, chuyên trách nhiệm vụ ghi bàn. Xung quanh Dembele lại là các ngôi sao tấn công xuất sắc và nhuần nhuyễn nhất hiện nay: Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue.

PSG đang trên đường nhắm tới chức vô địch châu Âu thứ 2 liên tiếp

Nhưng không phải khi nào PSG cũng ghi bàn. Và có nhiều trận PSG dù ghi bàn nhưng vẫn thua. Ở khía cạnh ngược lại, Arsenal chính là đội phòng thủ hay nhất, ở cả Champions League lẫn Premier League mùa này. Xưa nay, chỉ có 9 đội kết thúc mùa bóng ở Champions League với thành tích bất bại. Arsenal cần thêm 1 trận để gia nhập hàng ngũ này.

Ưu điểm sở trường của Arsenal xem ra là quá phù hợp với nhiệm vụ quan trọng nhất cần làm: chống đỡ sức tấn công của đội ĐKVĐ. Ở giai đoạn “league”, Arsenal giữ nguyên mành lưới 5 lần và chỉ thủng lưới 4 bàn – trong đó có 2 bàn hoàn toàn vô nghĩa ở trận cuối cùng.

Tính chung cả mùa, Arsenal chỉ mới thủng lưới 6 bàn. Sở trường phòng thủ và khả năng ghi bàn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cũng vậy, đội chơi thiên về phòng thủ không phải là đội khó chiến thắng. Arsenal chính là đội duy nhất toàn thắng 8 trận ở giai đoạn “league”. Hễ chưa thủng lưới, bạn luôn còn nguyên hy vọng chiến thắng – đấy là một triết lý bóng đá quan trọng.

Phát huy khả năng phòng thủ vững chắc đã đành, nhưng Arsenal còn phải cẩn thận tuyệt đối ngay từ đầu trận, bởi họ hiểu rõ hơn ai hết khả năng “đánh phủ đầu” bằng lối tấn công ào ạt của PSG.

Mùa trước, PSG làm nên kỷ lục thắng đến 5 bàn cách biệt trong trận chung kết cúp C1/Champions League, ghi ngay 2 bàn chỉ trong 20 phút đầu. Đối thủ khi ấy chính là đội Inter Milan – nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá đỉnh cao về truyền thống phòng ngự. Ngay trước đó, PSG thắng Arsenal trong cả 2 lượt bán kết, mở tỷ số ở các phút thứ 4 và 27 trong mỗi trận. Còn khi lọt vào chung kết Champions League mùa này, PSG mở tỷ số ngay phút thứ 2, trước một Bayern Munich còn đang mải lo nghĩ cách chiến thắng.

Arsenal sẽ tử thủ vì chức vô địch Champions League?

Nói là “tử thủ” cũng được. Nhưng cũng có thể nói, Arsenal chuyên dùng “khổ nhục kế”, với lối chơi đầy tính chịu đựng, bất chấp thiên hạ chê cười. Những trận đấu quyết định giúp Arsenal đoạt chức vô địch Premier League và lọt vào chung kết Champions League mùa này đều có tỷ số 1-0 (trước Burnley và West Ham ở Premier League; Atletico Madrid ở Champions League). Càng xem thường lối chơi thiếu hoa mỹ và cách phòng thủ có vẻ cam chịu của Arsenal, đối thủ càng dễ mắc bẫy và trúng đòn.

Không thể tiên đoán bàn thắng cho PSG sẽ đến từ đâu, đơn giản vì cầu thủ nào của PSG cũng có thể ghi bàn dễ dàng. Cũng không thể tiên đoán bàn thắng cho Arsenal sẽ đến từ đâu, bởi không biết ai sẽ ghi bàn cho Arsenal! Người ta thường xuyên tỏ ra kinh ngạc về khả năng cầu thủ dự bị vào sân và ghi bàn hoặc kiến tạo bàn thắng cho Arsenal.

Nhìn chung, áp lực đang thuộc về PSG. Arsenal thì đã rũ bỏ mọi sự căng thẳng và đang lên tinh thần sau khi đoạt chức vô địch Premier League. Đây là trận đấu mà Arsenal không có gì để mất. Họ có thể thắng đối thủ trên tài.