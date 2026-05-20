Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh, nhận cú hích lớn trước chung kết Cúp C1 với PSG

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh, nhận cú hích lớn trước chung kết Cúp C1 với PSG

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal - PSG: Giấc mơ viết lại lịch sử Paris Saint-Germain

Thầy trò Mikel Arteta giờ đây có thể toàn tâm toàn ý hướng tới trận đại chiến cực kỳ quan trọng với Paris Saint-Germain tại Hungary vào cuối tuần tới.

   

Vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh gặp Crystal Palace sẽ không còn mang gánh nặng áp lực đối với Arsenal, sau khi "Pháo thủ" chính thức lên ngôi vô địch vào thứ Ba vừa qua. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại cho họ một cú hích tinh thần vô giá trước thềm trận chung kết Champions League.

Arsenal đã chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh 2025/26 sớm 1 vòng đấu

Arsenal đã chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh 2025/26 sớm 1 vòng đấu

Lợi thế thời gian nghỉ của PSG chính thức tan biến

Trận hòa của Manchester City trước Bournemouth đã chính thức mang về chức vô địch quốc gia đầu tiên cho Arsenal kể từ năm 2004. Nếu Man City rời sân Vitality với trọn vẹn 3 điểm, cuộc đua vương quyền sẽ phải kéo dài đến tận ngày hạ màn của mùa giải.

Kịch bản đó sẽ đặt lên vai đoàn quân của Mikel Arteta một áp lực khổng lồ khi buộc phải thắng trên sân của Crystal Palace. Tuy nhiên, áp lực này giờ đã hoàn toàn biến mất, đồng nghĩa với việc đại diện Bắc London có thể tận dụng cơ hội này để cho các trụ cột nghỉ ngơi trước trận chung kết Champions League. Ngay cả khi Arteta quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất tại Selhurst Park, ông nhiều khả năng cũng sẽ thực hiện các quyền thay người sớm hơn thường lệ.

Ở bên kia chiến tuyến, mùa giải quốc nội của Paris Saint Germain đã khép lại từ cuối tuần trước. Đoàn quân của Luis Enrique đã bảo vệ thành công chức vô địch lần thứ 14 bất chấp trận thua 1-2 trước Paris FC. Lịch thi đấu này vốn dĩ giúp họ có thêm một tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chung kết châu lục. Thế nhưng, lợi thế đáng kể tưởng như thuộc về PSG nay đã bị san phẳng, khi Arsenal cũng bước vào vòng đấu cuối với tâm lý hoàn toàn thảnh thơi.

Thầy trò Arteta còn trận đấu lớn ở phía trước

Thầy trò Arteta còn trận đấu lớn ở phía trước

Mikel Arteta làm nên lịch sử cùng "Pháo thủ"

Với chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26, Arteta cũng chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cựu đội trưởng Arsenal đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ lên ngôi vương tại Premier League. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng ở rất gần danh hiệu trong những năm gần đây, với 3 mùa giải liên tiếp ngậm ngùi về nhì trước khi chạm tay vào vinh quang cuối cùng này.

Phát biểu sau chiến thắng sát nút 1-0 trong trận gặp Burnley - kết quả gián tiếp đưa chiếc cúp về phòng truyền thống, Arteta thừa nhận đang có một bầu không khí vô cùng đặc biệt được tạo ra bên trong sân Emirates.

HLV Arteta chia sẻ: "Thật không thể tin nổi khi được chứng kiến những gì chúng tôi đã tạo dựng nên tại sân vận động này. Tôi vẫn còn vẹn nguyên những ký ức trong quá khứ, và sự so sánh với hiện tại là điều thực sự kỳ diệu. Tôi vô cùng tự hào về điều đó.

Hôm nay, người hâm mộ đã tạo ra một bầu không khí quá đặc biệt, cả bên trong lẫn bên ngoài sân bóng. Giờ đây, chúng tôi đã thiết lập nên những tiêu chuẩn mới và có trách nhiệm phải duy trì chúng, bởi chúng tôi biết mình có thể làm được và biết rõ thành quả sẽ ngọt ngào ra sao".

Arsenal và PSG có thành tích đối đầu cân bằng

Arsenal và PSG có thành tích đối đầu cân bằng

Hướng tới cú đúp danh hiệu lịch sử tại Budapest

Nhìn nhận về tầm quan trọng của trận chung kết châu Âu sắp tới so với hoàn cảnh của năm ngoái, Arteta nói thêm: "Ở thời điểm này năm ngoái, chúng tôi biết mình sẽ về nhì và không còn trận chung kết nào để chiến đấu nữa.

Vì vậy, điều tôi đã nói với các học trò lúc này là hẹn gặp lại các cậu tại Selhurst Park, và sau đó sẽ là Budapest. Chúng ta vẫn còn hai trận đấu nữa phải chơi".

Arsenal sẽ chạm trán PSG trong trận chung kết Champions League vào lúc 23h thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 (giờ Hà Nội) tại sân vận động Puskas Arena ở Budapest, Hungary. Trong khi Arsenal lần đầu tiên kể từ năm 2006 vào đến chung kết Champions League, thì PSG lại đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu.

Pep Guardiola thay đổi bóng đá hiện đại: Di sản vượt xa mọi danh hiệu
Pep Guardiola thay đổi bóng đá hiện đại: Di sản vượt xa mọi danh hiệu

Khi Pep Guardiola chuẩn bị khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ tại Manchester City, bóng đá Anh không chỉ nói lời chia tay với một HLV vĩ đại. Họ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/05/2026 17:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN