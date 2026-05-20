Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh, nhận cú hích lớn trước chung kết Cúp C1 với PSG

Vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh gặp Crystal Palace sẽ không còn mang gánh nặng áp lực đối với Arsenal, sau khi "Pháo thủ" chính thức lên ngôi vô địch vào thứ Ba vừa qua. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại cho họ một cú hích tinh thần vô giá trước thềm trận chung kết Champions League.

Arsenal đã chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh 2025/26 sớm 1 vòng đấu

Lợi thế thời gian nghỉ của PSG chính thức tan biến

Trận hòa của Manchester City trước Bournemouth đã chính thức mang về chức vô địch quốc gia đầu tiên cho Arsenal kể từ năm 2004. Nếu Man City rời sân Vitality với trọn vẹn 3 điểm, cuộc đua vương quyền sẽ phải kéo dài đến tận ngày hạ màn của mùa giải.

Kịch bản đó sẽ đặt lên vai đoàn quân của Mikel Arteta một áp lực khổng lồ khi buộc phải thắng trên sân của Crystal Palace. Tuy nhiên, áp lực này giờ đã hoàn toàn biến mất, đồng nghĩa với việc đại diện Bắc London có thể tận dụng cơ hội này để cho các trụ cột nghỉ ngơi trước trận chung kết Champions League. Ngay cả khi Arteta quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất tại Selhurst Park, ông nhiều khả năng cũng sẽ thực hiện các quyền thay người sớm hơn thường lệ.

Ở bên kia chiến tuyến, mùa giải quốc nội của Paris Saint Germain đã khép lại từ cuối tuần trước. Đoàn quân của Luis Enrique đã bảo vệ thành công chức vô địch lần thứ 14 bất chấp trận thua 1-2 trước Paris FC. Lịch thi đấu này vốn dĩ giúp họ có thêm một tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chung kết châu lục. Thế nhưng, lợi thế đáng kể tưởng như thuộc về PSG nay đã bị san phẳng, khi Arsenal cũng bước vào vòng đấu cuối với tâm lý hoàn toàn thảnh thơi.

Thầy trò Arteta còn trận đấu lớn ở phía trước

Mikel Arteta làm nên lịch sử cùng "Pháo thủ"

Với chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26, Arteta cũng chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cựu đội trưởng Arsenal đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ lên ngôi vương tại Premier League. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng ở rất gần danh hiệu trong những năm gần đây, với 3 mùa giải liên tiếp ngậm ngùi về nhì trước khi chạm tay vào vinh quang cuối cùng này.

Phát biểu sau chiến thắng sát nút 1-0 trong trận gặp Burnley - kết quả gián tiếp đưa chiếc cúp về phòng truyền thống, Arteta thừa nhận đang có một bầu không khí vô cùng đặc biệt được tạo ra bên trong sân Emirates.

HLV Arteta chia sẻ: "Thật không thể tin nổi khi được chứng kiến những gì chúng tôi đã tạo dựng nên tại sân vận động này. Tôi vẫn còn vẹn nguyên những ký ức trong quá khứ, và sự so sánh với hiện tại là điều thực sự kỳ diệu. Tôi vô cùng tự hào về điều đó.

Hôm nay, người hâm mộ đã tạo ra một bầu không khí quá đặc biệt, cả bên trong lẫn bên ngoài sân bóng. Giờ đây, chúng tôi đã thiết lập nên những tiêu chuẩn mới và có trách nhiệm phải duy trì chúng, bởi chúng tôi biết mình có thể làm được và biết rõ thành quả sẽ ngọt ngào ra sao".

Arsenal và PSG có thành tích đối đầu cân bằng

Hướng tới cú đúp danh hiệu lịch sử tại Budapest

Nhìn nhận về tầm quan trọng của trận chung kết châu Âu sắp tới so với hoàn cảnh của năm ngoái, Arteta nói thêm: "Ở thời điểm này năm ngoái, chúng tôi biết mình sẽ về nhì và không còn trận chung kết nào để chiến đấu nữa.

Vì vậy, điều tôi đã nói với các học trò lúc này là hẹn gặp lại các cậu tại Selhurst Park, và sau đó sẽ là Budapest. Chúng ta vẫn còn hai trận đấu nữa phải chơi".

Arsenal sẽ chạm trán PSG trong trận chung kết Champions League vào lúc 23h thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 (giờ Hà Nội) tại sân vận động Puskas Arena ở Budapest, Hungary. Trong khi Arsenal lần đầu tiên kể từ năm 2006 vào đến chung kết Champions League, thì PSG lại đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu.